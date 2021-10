COMUNICADO: The House of Suntory Whisky presenta Yamazaki® 55 Years Old™

-- The House of Suntory Whisky presenta Yamazaki® 55 Years Old™ a la industria mundial de venta al por menor en viajes

CHICAGO, 24 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- The House of Suntory ha presentado hoy una cantidad extremadamente limitada del whisky Yamazaki 55 de edición muy limitada para la industria mundial minorista en viajes, disponible a un precio de venta al por menor recomendado de 60.000 dólares estadounidenses.

Embotellada en el año 2020, Yamazaki 55 es el lanzamiento más antiguo de House of Suntory en su historia y rinde homenaje a la familia fundadora del whisky japonés, al tiempo que lleva a cabo la celebración de la era japonesa "Showa" de la década de los años 60.

Yamazaki 55 estará disponible para minoristas selectos de viajes globales con botellas que se encuentran en Londres, París, Hainan, Hong Kong, Taipéi, Ámsterdam, Seúl, Delhi, Estambul, Dubái y Singapur.

Beam Suntory donará 5.000 dólares estadounidenses por cada botella lanzada en la colección de 100 botellas de este año, por un total de 500.000 dólares estadounidenses, a The White Oak Initiative, un grupo comprometido con la sostenibilidad a largo plazo de los bosques de robles blancos de Estados Unidos.

Yamazaki 55 es una mezcla de preciosas maltas simples, además de componentes destilados en 1960 bajo la supervisión del fundador de Suntory, Shinjiro Torii, para hacerlos añejos posteriormente en barricas Mizunara; en el año 1964 bajo la dirección del segundo maestro mezclador de Suntory, Keizo Saji, y luego envejecido en barricas de roble blanco.

El mezclador jefe de quinta generación de Suntory, Shinji Fukuyo, trabajó junto al maestro mezclador de tercera generación Shingo Torii para desplegar su arte característico de mezclar con el fin de mostrar de forma intensa la profundidad, complejidad y sabiduría excepcionales integradas en Yamazaki 55.

El líquido resultante presenta un color ámbar profundo con un aroma robusto que recuerda a madera de sándalo y fruta bien madura; paladar dulce, ligeramente amargo y amaderado; y un final ligeramente amargo aunque dulce y rico.

Manuel González, director de marketing GTR para Beam Suntory, explicó: "Estamos muy orgullosos de tener la oportunidad de proporcionar a los viajeros algo tan único y exclusivo como Yamazaki 55, la expresión más antigua de The House of Suntory. Este producto de edición muy limitada se exhibirá en algunas de nuestras mejores localizaciones de House of Suntory, y se ampliará mediante una campaña de activación integrada. Estamos comprometidos con el crecimiento de la venta minorista mundial en viajes reforzando nuestra oferta innovadora y dando vida a la mejor experiencia de comprador premium para nuestros clientes".

En cada botella de cristal se muestra grabado en caligrafía la palabra 'Yamazaki', al tiempo que la marca de la edad está acentuada con polvo de oro y protegida con laca. La apertura de la botella está envuelta en papel washi Echizen hecho a mano y unida con un cordón trenzado Kyo-kumihimo, una artesanía tradicional de Kioto. Cada una de las botellas está guardada en una caja a medida hecha de madera Mizunara japonesa y recubierta con laca Suruga.

