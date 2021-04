COMUNICADO: The Journey Through Time Masterplan marca otro hito destacado (1)

- The Journey Through Time Masterplan marca otro hito destacado en la protección y capacidad de compartir el sitio cultural y de herencia de AlUla con el mundo

- Cinco distritos únicos, conectados por un ámbito público de 20 kilómetros de largo denominado Wadi of Hospitality, van a proteger 200.000 años de historia natural y humana dentro del área histórica central de 20 kilómetros de AlUla, un paisaje cultural único que se encuentra situado en el noroeste de Arabia, y que abarca un wadi (valle fluvial estacional) que culmina en la ciudad nabatea de Hegra, declarada Sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO

- Se trata del primer plan maestro dentro de una serie de AlUla que está concebido como un museo viviente, y en él se incluyen 15 nuevos activos culturales, un oasis cultural rejuvenecido de 9 kilómetros, 10 millones de metros cuadrados de espacios verdes y abiertos y también un tranvía bajo en carbono con un recorrido de 46 kilómetros, al tiempo que contribuye a la hospitalidad de AlUla con una oferta de 5.000 llaves adicionales del hotel.

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

ALULA, Arabia Saudita, 7 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Su Alteza Real el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman, presidente de la Royal Commission for AlUla, ha lanzado hoy el plan maestro de The Journey Through Time para AlUla, Arabia Saudita, que va a servir para que los visitantes se sumerjan en 200.000 años de historia natural y humana.

Si desea ver el comunicado multimedia haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8878751-the-journey-through-time-masterplan-alula-cultural-heritage-site/ [https://www.multivu.com/players/uk/8878751-the-journey-through-time-masterplan-alula-cultural-heritage-site/]

El diseño de The Journey Through Time y el plan maestro espacial visionario sirven para poner en marcha un programa de 15 años destinado al desarrollo de forma responsable y sostenible del área histórica central de AlUla, un paisaje cultural único que está situado en el noroeste de Arabia.

El plan contribuye junto al avance para Visión 2030 de Arabia Saudita, y abre un nuevo capítulo dentro del desarrollo de AlUla en forma de Museo Viviente, a la vez que acelera el crecimiento de una economía diversificada y de una comunidad emocionante.

The Journey Through Time Masterplan transformará AlUla en un destino de nivel mundial destinado al patrimonio, la naturaleza, el arte y la cultura. Las características principales de este plan son:

-- Cinco distritos que abarcan los 20 kilómetros del corazón de AlUla van a servir como puntos de referencia en el viaje por medio del tiempo, desde el casco antiguo en el sur hasta albergar una ciudad histórica de Hegra en el norte, cada uno de ellos estando formado por el patrimonio natural y cultural del sitio. Los distritos son: AlUla Old Town (Distrito 1); Dadan (Distrito 2); Jabal Ikmah (Distrito 3); Horizonte nabateo (Distrito 4) y Ciudad histórica de Hegra (Distrito 5). -- Cada uno de estos distritos se centrará en un sitio patrimonial existente, estando a su vez atravesado por el antiguo oasis de AlUla. Una parte de 9 kilómetros, que constituye el centro del Oasis Cultural, se va a rejuvenecer por completo, empezando por el casco antiguo de AlUla. -- Son quince nuevos activos culturales, incluyendo museos, galerías y centros culturales, los que van a servir en forma de puntos de referencia en cada distrito. -- El Wadi of Hospitality de 20 kilómetros que se ubica a lo largo del lecho del antiguo oasis va a servir como conexión de cinco distritos, actuando en forma de 'columna vertebral' peatonal verde de The Journey Through Time. -- Una línea de tranvía de bajas emisiones de carbono con una longitud de 46 kilómetros va a conectar el aeropuerto internacional de AlUla con los cinco distritos. Una carretera panorámica, además de senderos para bicicletas, rutas ecuestres y para peatones, servirán como promoción de un enfoque perfecto y experiencial de la movilidad, defendiendo los viajes que presentan bajas emisiones de carbono. -- El wadi y el tranvía de bajas emisiones de carbono van a continuar en principio por la ruta utilizada por los peregrinos en el ferrocarril de Hijaz que lleva ya varios siglos en marcha, y con esto se logra garantizar una experiencia visual e interpretativa destacada relacionada con la transición desde el oasis hasta el desierto. -- Al añadir una cifra total de 5.000 llaves de habitación adicionales dentro del objetivo general para alcanzar las 9.400 llaves para el año 2035, cada distrito va a proporcionar su propia combinación personalizada de opciones de vida y hospitalidad, que abarcan desde hoteles y complejos turísticos de ecoturismo hasta alojamientos de lujo y granjas dentro de cañones excavados en las rocas de arenisca. -- El Kingdoms Institute, un componente destacado del plan, se va a convertir en un centro global destinado al conocimiento y la investigación arqueológicos para las culturas y civilizaciones que han habitado esta área desde hace más de 7.000 años, incluyendo los antiguos reinos de Dadan y Lihyan y el magnífico Nabateos, que formaron la ciudad de Hegra, declarada Sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO.

The Journey Through Time Masterplan se ha desarrollado por medio de la dirección de Su Alteza Real el Príncipe Heredero y la guía de Su Alteza Real el Príncipe Badr, el Ministro de Cultura de Arabia Saudita y el Gobernador de la Comisión Real para AlUla (RCU).

The Journey Through Time Masterplan se ha concebido para capturar la esencia profundamente integrada en lo que AlUla ya es - un oasis de cultura, herencia, naturaleza y comunidad únicas - al mismo tiempo que se cura un legado atemporal junto a las historias dedicadas al pasado para informar del futuro y abrir nuevos capítulos dentro de la historia en marcha de AlUla.

Cada distrito dentro del plan maestro de The Journey Through Time supone un logro cultural por derecho propio, y es un reflejo de la historia, la topografía y la naturaleza singulares y en constante evolución que son únicas en ese lugar en concreto. Este sistema espacial de pueblos, experiencias y activos culturales altamente diferenciados se ha diseñado con el fin de centrarse en los visitantes y recompensa el descubrimiento, la exploración y estancias que sean más integradas.

Simbolizando el compromiso destacado de Arabia Saudita para con la preservación y protección del patrimonio mundial, el conocimiento y la investigación, el plan maestro cuenta con el apoyo de amplios estudios científicos en relación a los patrones humanos, la evolución ambiental y geológica de AlUla, que se ha desarrollado a través de un equipo de expertos internacionales y sauditas.

Como respuesta directa a los retos que plantea desarrollar de forma sostenible y responsable un entorno desértico frágil, la reposición del Oasis Cultural central de 9 kilómetros, por medio de una investigación y de soluciones innovadoras, va a ser un elemento clave dentro del plan maestro. Contribuyendo a la Saudi Green Initiative, la regeneración de AlUla se va a sustentar en forma de estrategia para rehabilitar la tierra y revertir el curso de la desertificación dentro del área. Al permitir una gran expansión en los espacios verdes y abiertos de AlUla de hasta 10 millones de metros cuadrados, va a servir para conseguir un refugio para los sitios arqueológicos de AlUla, siendo esta una oportunidad para llevar a cabo la producción agrícola sostenible, además de una experiencia excepcional para los visitantes.

(CONTINUA)