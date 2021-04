COMUNICADO: The Journey Through Time Masterplan marca otro hito destacado (2)

De forma conjunta, los dos proyectos emblemáticos del plan maestro - el Kingdoms Institute y el Cultural Oasis - son un reflejo de cara al compromiso de Arabia Saudita en lo que respecta a ofrecer al mundo un modelo que sea viable para llevar a cabo la protección, preservación y contribución del legado cultural y natural a nivel global.

Gracias a la creación de una visión nueva y equilibrada de conceptos en forma de protección, conservación, restauración, regeneración y desarrollo, la Carta de Sostenibilidad de AlUla sienta las bases destinadas para conseguir un enfoque innovador e integrado dedicado a la sostenibilidad. La carta incluye, dentro del plan maestro, una política de cero emisiones de carbono, además de los principios destinados a la economía circular y a las políticas sólidas de resiliencia en relación al desarrollo en áreas patrimoniales y ambientalmente sensibles, aparte de las inundaciones y de la mejor gestión del agua y de la plantación de vegetación.

En primer lugar y como más importante, se lleva a cabo una inversión en los ciudadanos de AlUla y su futuro, por lo que el plan maestro encarna el compromiso de la RCU en relación a la inclusión comunitaria. Estando totalmente integrados en el plan, los nuevos servicios, comodidades e instalaciones culturales y educativas que están impulsados por medio de la comunidad crearán en conjunto una economía turística, cultural y agrícola más sólida destinada a AlUla. El crecimiento económico no solo va a hacer crecer el grupo de talentos de AlUla en el interior de una comunidad local que ha actuado como guardianes de los valores, técnicas y tradiciones antiguas desde hace milenios, sino que también servirá para llevar a cabo la capacidad de fomentar de una sociedad próspera y emocionante en un gran lugar para vivir, trabajar y llevar a cabo la exploración.

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

The Journey Through Time Masterplan es el primero dentro de una serie de planes para AlUla, que constituye la primera y más importante parte dentro del desarrollo de AlUla. Se implementará en fases hasta el año 2035, al mismo tiempo que la primera fase se completará en 2023, con el fin de suministrar una experiencia integral que está centrada en el visitante.

Cuando se complete la estrategia de desarrollo más destacada para AlUla en el año 2035, se habrán creado 38.000 nuevos puestos de trabajo en mitad de una población que ha aumentado hasta alcanzar los 130.000 habitantes, mientras que AlUla contribuirá con 120.000 millones de SAR al PIB del reino (32.000 millones de dólares estadounidenses). Aparte, el 80% del condado de AlUla se designará en forma de reserva natural con la reintroducción de flora y fauna clave para su desarrollo.

Esto se va a conseguir por medio de los ingresos generados al dar la bienvenida a dos millones de visitantes cada año, ofreciendo 9.400 llaves de hotel en total y promoviendo todavía más la agricultura, las artes, la cultura y el turismo como motores económicos que sean clave para el desarrollo de AlUla. Las oportunidades únicas alentarán y acelerarán los negocios y la inversión de los socios, con los que comparten los valores destinados a la sostenibilidad, desarrollo responsable e inclusión en la comunidad de la RCU.

Acerca de AlUla

Situado a una distancia de 1.100 km de Riad, en el noroeste de Arabia Saudita, AlUla es un lugar que dispone de un patrimonio natural y humano de carácter extraordinario. Con su enorme área, que cubre una extensión de 22.561 km², dispone de un exuberante valle oasis, montañas de arenisca majestuosas y antiguos sitios del patrimonio cultural que se remontan a una antigüedad de hace miles de años.

El sitio más conocido y reconocido de AlUla es Hegra, el primer sitio catalogado como Sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO Site situado en Arabia Saudita. Se trata de una ciudad antigua de 52 hectáreas, Hegra fue la principal ciudad del sur del Reino Nabateo, estando formada por cerca de 100 tumbas bien conservadas que disponen de elaboradas fachadas cortadas en afloramientos de arenisca. La investigación actual indica que Hegra fue el puesto de avanzada romano situado más al sur tras la conquista a los nabateos en el año 106 d. C.

Además de Hegra, AlUla cuenta con una serie de sitios históricos excepcionales y arqueológicos, como por ejemplo: la antigua Dadan, capital de los reinos de Dadan y Lihyan, estando considerada como una las ciudades más desarrolladas del primer milenio a. C. de toda la Península Arábiga; una cifra de más de mil sitios antiguos e inscripciones de arte rupestre; además de estaciones ferroviarias en Hijaz.

Nota para los redactores:

Kingdoms Institute es plural, no posesivo

Siempre se escribe AlUla / no Al-Ula.

Acerca de la Royal Commission for AlUla

La Royal Commission for AlUla (RCU) se estableció por real decreto en julio de 2017 con el fin de preservar y desarrollar AlUla, una región de gran importancia natural y cultural situada en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de la RCU describe un objetivo responsable, sostenible y sensible para llevar a cabo el desarrollo urbano y económico, preservando además el patrimonio natural e histórico del área, a la vez que establece AlUla como un lugar deseable para vivir, trabajar y visitar. Esto abarca una amplia gama de iniciativas dedicadas a la arqueología, turismo, cultura, educación y artes, siendo un reflejo del compromiso existente para cumplir con las prioridades de diversificación económica, empoderamiento de la comunidad local y capacidad para preservar el patrimonio del programa Vision 2030 del Reino de Arabia Saudita.

Acerca de AFALULA (French Agency for AlUla development)

La RCU ha trabajado en estrecha colaboración junto a su socio, la French Agency for AlUla Development (AFALULA), en el desarrollo del plan maestro. La AFALULA se fundó en París en julio del año 2018 tras llegar a un acuerdo intergubernamental firmado por Francia y Arabia Saudita en abril de ese año. La AFALULA tiene como objetivo apoyar a su socio saudí, The Royal Commission for AlUla (RCU), en todo lo que hace referencia a la construcción conjunta del desarrollo económico, turístico y cultural de AlUla, una región que se sitúa en el noroeste de Arabia Saudita y que se beneficia de excepcionales propiedades naturales y patrimonio cultural. La misión de la agencia llevar a cabo la movilización del conocimiento y la experiencia franceses y reunir a los mejores operadores y empresas dentro de los campos de arqueología, museografía, arquitectura, medio ambiente, turismo, hospedaje, infraestructura, educación, seguridad, agricultura, botánica y la gestión sostenible para con los recursos naturales.

Otros trabajos de desarrollo de la RCU

En los últimos tres años, la RCU ha llevado a cabo otras tareas de desarrollo con múltiples socios a nivel mundial. Entre ellos están la expansión de la capacidad en el aeropuerto de AlUla en un 300% y la construcción de Maraya, el destacado lugar dedicado a las conferencias y entretenimiento de usos múltiples. El Maraya de 500 asientos, el edificio con espejos más grande del mundo, ha servido para albergar eventos exclusivos de todo el mundo, como la Hegra Conference of Nobel Laureates y el festival cultural Winter at Tantora, que contó con la presencia de artistas como Andrea Bocelli y Lang Lang. Aparte, los proyectos exclusivos de hotelería anunciados anteriormente incluyen el desarrollo de resorts de lujo realizados junto a Accor, Habitas, Aman y Jean Nouvel.

Si desea más información consulte las fichas técnicas de la RCU.

Video -- https://mma.prnewswire.com/media/1482749/Journey_Through_Time.mp4 [https://mma.prnewswire.com/media/1482749/Journey_Through_Time.mp4] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1480528/Royal_Commission_for_AlUla.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1480528/Royal_Commission_for_AlUla.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1480528/Royal_Commission_for_AlUla.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1480528/Royal_Commission_for_AlUla.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Saad AlMatrafi, +966505417382, S.almatrafi@rcu.gov.sa