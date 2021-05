COMUNICADO: The Mars Agency se asocia con Mountiangate Capital

-- The Mars Agency se asocia con Mountiangate Capital para acelerar su capacidad de responder a las necesidades crecientes de sus clientes

SOUTHFIELD, Mich., 17 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- The Mars Agency, una agencia de marketing de comercio de nivel mundial, anunció hoy una importante inversión de capital por parte de la firma de capital privado del mercado intermedio con sede en Denver, Mountaingate Capital ("Mountaingate").

Fundada en el año 1972, The Mars Agency ha experimentado un tremendo crecimiento desde sus inicios, y se ha hecho con una reputación estelar como líder en conversión de compradores, inteligencia al por menor, soluciones tecnológicas y como el mejor lugar para trabajar. The Mars Agency atiende a una impresionante lista de clientes de marcas líderes en la industria y reconocidas a nivel mundial. Contando con un equipo en crecimiento formado por más de 500 empleados repartidos en tres continentes, The Mars Agency se ha asociado con Mountaingate para acelerar el crecimiento de manera orgánica, además de por medio de adquisiciones estratégicas selectivas para dar un mejor servicio a sus clientes.

Mars Agency va a seguir realizando operaciones como una agencia independiente con el mismo nivel de agilidad y centralidad en el cliente, y esta nueva financiación de capital permitirá a The Mars Agency desarrollar capacidades, fortalecer su oferta y promover el desarrollo de la plataforma de tecnología de comercio patentada que es propiedad de la compañía, Marilyn®.

Todo el equipo de dirección de The Agencia Mars permanecerá intacto en las oficinas nacionales e internacionales. Tanto Ken Barnett como Rob Rivenburgh, junto con los miembros del equipo de liderazgo senior, continuarán actuando como propietarios de acciones en la sociedad. Ken Barnett seguirá siendo presidente ejecutivo y Rob Rivenburgh será elevado a consejero delegado global. Además, Darren Keen permanece como director ejecutivo de Mercados Internacionales, siendo a su vez responsable de la expansión operativa continua de la agencia fuera de Norteamérica.

"Contamos con un historial líder en la industria de innovar apasionadamente y proporcionar soluciones de vanguardia a nuestros clientes y al mercado. Esto nos proporciona un respaldo financiero para continuar haciéndolo aún más rápido a través de la innovación y la adquisición", indicó Barnett. "Impulsar nuestro crecimiento nos permite liderar, retener y atraer al mejor talento, innovar y ofrecer las soluciones e ideas más poderosas a nuestros valiosos clientes a nivel global".

El equipo de dirección de The Mars Agency eligió cuidadosa y cuidadosamente a este socio de capital ya que Mountaingate está alineado con los valores centrales de la compañía y dispone de una enorme experiencia en la aceleración de soluciones habilitadas por tecnología. Mountaingate ha invertido mucho en la industria de servicios de marketing impulsada por datos y tecnología y tiene un proceso y un equipo comprobados para complementar el grupo de liderazgo de The Mars Agency. Además, esta inversión sirve para que The Mars Agency opere de forma independiente, manteniendo su agilidad, "intra-emprendedorismo" y cultura orientada al crecimiento para continuar sirviendo y colaborando de manera óptima con sus clientes - un componente estricto dentro de los criterios de selección existentes de The Mars Agency.

"La gran experiencia de Mountaingate ayudando a empresas de nuestro tamaño a escalar dentro de la industria del marketing comercial y la alineación con el propósito de The Mars Agency de impulsar el crecimiento destinados a nuestros clientes, nuestra gente y nuestra comunidad hicieron de Mountaingate el socio perfecto para nosotros", indicó Rivenburgh. "Estamos encantados de poder contar con su apoyo, y nos entusiasma ser parte de este próximo capítulo dedicado al crecimiento".

The Mars Agency es una práctica de marketing de comercio global de propiedad independiente y galardonada que cuenta con un enfoque de crecimiento para los clientes. Con talento que abarca América, Europa y Asia, se dedica a la creación de soluciones de comercio conectadas y revolucionarias al equilibrar la humanidad más inteligente con la última tecnología. Su última plataforma MarTech, Marilyn®, es el primer y único asesor de comercio de un extremo a otro. Aprenda más por medio de www.themarsagency.com y meetmarilyn.ai.

Mountaingate Capital es una firma líder de capital privado del mercado intermedio que está destinada a comprar y construir con sede en Denver, CO, y fue nombrada una de las Top 50 best Private Equity Firms for Founder-Owned Businesses por la revista Inc Magazine en los años 2019 y 2020. Aprenda más por medio de www.mountaingate.com.

Si desea más información contacte con:

Sarah Jo Sautter

sautters@themarsagency.com

248.506.5829

