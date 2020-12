COMUNICADO: The Royal Mint envía una moneda al espacio en honor a 'Starman', David Bowie

- The Royal Mint ha lanzado una nueva gama de moneda conmemorativa en honor a la leyenda de la música, David Bowie - Se trata de la primera vez que una moneda de Reino Unido viaja al espacio, y rinde homenaje a los éxitos inspirados en el espacio de David Bowie, incluyendo Starman, Life on Mars? y Space Oddity LONDRES, 6 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- The Royal Mint, fabricante original de monedas en Reino Unido, ha lanzado hoy una moneda conmemorativa celebrando la carrera de uno de los iconos de la música más destacados de Gran Bretaña - David Bowie.

- The Royal Mint ha lanzado una nueva gama de moneda conmemorativa en honor a la leyenda de la música, David Bowie - Se trata de la primera vez que una moneda de Reino Unido viaja al espacio, y rinde homenaje a los éxitos inspirados en el espacio de David Bowie, incluyendo Starman, Life on Mars? y Space Oddity LONDRES, 6 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- The Royal Mint, fabricante original de monedas en Reino Unido, ha lanzado hoy una moneda conmemorativa celebrando la carrera de uno de los iconos de la música más destacados de Gran Bretaña - David Bowie. https://mma.prnewswire.com/media/1357913/The_Royal_Mint_David_Bowie.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1357913/The_Royal_Mint_David_Bowie.jpg] Se trata de la primera vez en la que una moneda de Reino Unido se ha enviado al espacio, y celebra el legado intergaláctico de David Bowie y sus éxitos, incluyendo Starman, Life on Mars? y Space Oddity. La moneda ha alcanzado los 35.656 metros, orbitando la atmósfera de la Tierra durante 45 minutos antes de descender de forma segura de vuelta a Gran Bretaña. La moneda conmemorativa de David Bowie es la tercera dentro de la colección de The Royal Mint, 'Music Legends', y se ha creado tras las monedas de Queen y Elton John. La última moneda celebra al camaleón definitivo del rock con un diseño inspirado en una imagen de David Bowie en su época en la que vivió y grabó en Berlín. El diseño de la moneda incluye el motivo del rayo icónico de Aladdin Sane, capturando el viaje en la carrera de Bowie. Utilizando la última tecnología innovadora y las técnicas de fabricación, el rayo que aparece en el número de la moneda de edición especial se muestra junto a un lazo con polvo de estrellas para marcar un efecto brillante - elevando el nivel de detalle de la moneda. Clare Maclennan, directora de división de monedas conmemorativas de The Royal Mint, comentó: "Estamos muy emocionados al desvelar una tercera moneda dentro de la serie 'Music Legends' de The Royal Mint, honrando el legado intergaláctico y la carrera de David Bowie. Como reconocimiento del primer sencillo de éxito de Bowie, 'Space Oddity', creemos que encajaba el hecho de enviar esta moneda al espacio y celebrar Starman de su misma forma pionera. La música de David Bowie ha inspirado e influido a generaciones de músicos, y esperamos que esta moneda conmemorativa sea apreciada por todos los seguidores de todo el mundo". Nacido en Brixton, Sur de Londres en 1947, Bowie llegó a la vida con el nombre de David Robert Jones. Cuando tenía 19 años ya se había puesto su icónico nombre, buscando una carrera en la música pop. Cinco días antes del lanzamiento del Apollo 11 en julio de 1969, se lanzó en Reino Unido 'Space Oddity'. El sencillo llegó al número cinco en las listas, haciendo que fuera el primer éxito de Bowie como compositor y cantante. La influencia de David Bowie se puede ver y escuchar en todas las partes, y sigue inspirando a cientos de millones de músicos en todo el mundo. El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos. Disponible en ediciones Proof de metal precioso en edición limitada y en edición estándar Brilliant Uncirculated, la moneda Brilliant Uncirculated está disponible en tres cubiertas de estuche diferentes exclusivas de The Royal Mint - un tribute que encaja en la carrera de uno de los iconos más duraderos de la música de Gran Bretaña. Puede ver la colección completa en la página web de The Royal Mint www.royalmint.com/DavidBowie [http://www.royalmint.com/DavidBowie] Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1357913/The_Royal_Mint_David_Bowie.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1357913/The_Royal_Mint_David_Bowie.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358049/The_Royal_Mint_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1358049/The_Royal_Mint_Logo.jpg] https://mma.prnewswire.com/media/1358049/The_Royal_Mint_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1358049/The_Royal_Mint_Logo.jpg] CONTACTO: [email protected] , +44 (0)20 3588 9700 Sitio Web: http://www.royalmint.com/