COMUNICADO: The World's 50 Best Restaurants anuncia la lista 51-100 de 2021

LONDRES, 23 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, revela hoy su lista de restaurantes clasificados del 51º al 100º antes de la ceremonia anual de entrega de premios, que tendrá lugar el martes 5 de octubre de 2021 en Antwerp, Flandes:

La lista de este año celebra los restaurantes de todo el mundo, incluyendo 13 nuevas entradas de 9 países.

Los restaurantes proceden de 22 países de seis continentes.

Japón tiene cinco restaurantes entre la lista de 51-100, el mayor número de todos los países, con dos nuevas entradas de Tokio: Sazenka y L'Effervescence.

21 restaurantes proceden de Europa, 13 de Asia y 9 de Sudamérica.

Dos nuevas entradas para 2021, Kjolle y Mil en Perú, son restaurantes copropietarios de la ganadora de The World's Best Female Chef, Pía León.

La nueva entrada más alta en la lista 51-100 es Alchemist en Copenhague, Dinamarca, en el número 58.

Fuera de los lugares de mayor renombre culinario, la ciudad costera belga de Koksijde está representada por Willem Hiele en el número 77 y La Grenouillère en La Madelaine-sous-Montreuil, en el norte de Francia, vuelve a entrar en el número 91. La estrella gastronómica de Ciudad del Cabo también está en alza, con La Colombe subiendo 33 puestos hasta el Nº 81 y una nueva entrada, Fyn, en el Nº 92.

La lista ampliada de este año incluye más establecimientos asiáticos que nunca, con cinco países representados. Además, Dinamarca, Bélgica, Colombia, Francia y Sudáfrica tienen una nueva entrada cada uno, mientras que Perú y Reino Unido cuentan con dos cada uno. Puede consultar la lista completa del 51 al 100 aquí.

William Drew, director de contenidos de The World's 50 Best Restaurants, comentó: "Con restaurantes en 22 países, la lista 51-100 de este año reconoce una gama de destinos más amplia que nunca. Estamos encantados de ver que 13 nuevas entradas se unen a la lista 51-100 por primera vez, ya que el mundo gastronómico sigue superando los enormes desafíos provocados por la pandemia."

La lista anual es elaborada por un panel de votación equilibrado en cuanto a género, compuesto por más de 1.000 autoridades independientes del mundo de la gastronomía, desde reconocidos chefs internacionales y periodistas gastronómicos hasta gastrónomos viajeros.

The World's 50 Best Restaurants 2021 también se retransmitirán en directo en los canales de Facebook y YouTube de 50 Best. Antes de la ceremonia, el renombrado chef Massimo Bottura, del antiguo restaurante número 1 Osteria Francescana y parte del grupo 'Best of The Best', presentará una transmisión en directo desde la alfombra roja que comenzará a las 16:30 CET.

