COMUNICADO: Third Place ha lanzado la primera plataforma NFT del mundo, Third Place NFT, en la blockchain Free TON

SAN PETERSBURGO, Rusia, 16 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El espacio cultural Third Place de San Petersburgo lanzó la plataforma NFT Third Place NFT para objetos de arte del mundo real. La plataforma está impulsada por la blockchain más productiva del mundo, Free TON. Al formar parte de la plataforma, los artistas y las galerías tendrán la oportunidad de tokenizar sus obras, así como de registrar y vender los derechos exclusivos de sus trabajos.

A diferencia de las plataformas NFT de criptoarte más populares, Third Place NFT se centra en los proyectos relacionados con objetos culturales reales, creando así una nueva mecánica para poseer y monetizar objetos de arte a través de NFT.

No es ningún secreto que muchos proyectos de NFT se enfrentan al "problema de la basura": el bombo de la NFT ha provocado una oleada de obras sin valor cultural significativo. La plataforma Third Place NFT ofrece una solución elegante a este problema: la curaduría (supervisión). La plataforma pretende lanzar sus propios tokens, cuyos titulares recibirán derechos exclusivos de comisariado. Los comisarios podrán votar por las obras presentadas, destacando así las piezas de arte realmente valiosas. En una primera fase, los tokens de Third Place se distribuirán entre los iniciadores, expertos competentes en el ámbito del arte. A medida que el proyecto se desarrolle, los nuevos participantes recibirán tokens de votación como recompensa por su actividad.

Además de las vías de desarrollo habituales, Third Place tiene previsto utilizar la plataforma para proyectos especiales. El primero y más ambicioso de ellos será la creación de una galería privada colectiva de arte clásico. En el marco de este proyecto, Third Place tiene previsto buscar objetos de arte en el mercado y verificar su autenticidad en colaboración con los principales museos rusos.

Gracias a la tecnología NFT, los derechos de uso de los objetos de arte encontrados se presentarán en forma de varios miles de fragmentos únicos: tokens. Con los tokens, los miembros de la plataforma Third Place NFT comprarán los derechos de las obras de arte pieza a pieza. El coste de cada pieza única dependerá del tamaño del objeto de arte y de su valor. El coste variará entre 1.000 y 30.000 dólares estadounidenses.

Según la declaración aprobada, tras la adquisición e importación de los objetos de arte a Rusia, el museo asociado que haya participado en su selección podrá obtener los derechos de su exposición a largo plazo durante 3-5 años. Una vez finalizado el periodo de exposición, todos los objetos de arte se expondrán en la galería Third Place, y los titulares de los tokens tendrán derecho a visitarla sin restricciones.

Así, gracias a la plataforma Third Place NFT, cualquiera puede convertirse en propietario de los derechos de obras de arte valoradas en decenas de millones de dólares. Las obras maestras de Vincent Van Gogh, Pierre Auguste Renoir, Paul Gauguin y muchos otros pueden llegar a Rusia para siempre y embellecer las paredes de los museos y galerías rusas.

"Tenemos previsto exponer en espacios públicos los bienes culturales adquiridos gracias a la tecnología de NFT. También estamos buscando nuevos objetos de arte para comprar. En general, la lista de cuadros que nos interesan ya está completamente formada para el próximo año, y estamos reservando obras de arte y resolviendo cuestiones legales. Nuestro ambicioso objetivo para 2022 es comprar 10 cuadros de grandes maestros (principalmente Impresionistas) e importarlos a Rusia", explicó Olga Zvagolskaya, fundadora de Third Place.

Acerca de Third Place

Third Place™ es un espacio cultural situado en el centro de San Petersburgo, Rusia, concretamente en la mansión Lopukhin-Naryshkin (también conocida como la Casa Pobedonostsev). Su filosofía es reunir a personas creativas en torno a objetos de arte contemporáneo y desarrollar una comunidad artística.

En colaboración con las galerías y sobre la base de la plataforma Third Place NFT, Third Place permite a todos los artistas modernos poner en valor su obra. Con la ayuda de Third Place NFT, los artistas y las galerías tendrán la oportunidad de emitir los derechos NFT de sus obras de forma gratuita y, como resultado, poner sus obras a la venta. Los coleccionistas podrán verificar la autenticidad de las obras comprando objetos de arte en el sitio.

