COMUNICADO: "Todo lo que no sea digital va a ser marginal", apunta Bernardo Hernández en el Congreso de Controller 2020

El Controller Centricity Live 2020 ha reunido un año más a los profesionales del controlling en un evento virtual coordinado desde la Torre Iberdrola de Bilbao. La convocatoria, que ha registrado una conexión media de 950 controllers, ha contado con la participación del ejecutivo español del sector de la tecnología Bernardo Hernández. El experto ha advertido de la necesidad de contar con conocimientos en tecnología "porque la ventaja competitiva de las empresas se va situar en el terreno de la técnica"

La aceleración de la digitalización ha sido la consecuencia más evidente de la crisis generada por el covid-19. Así lo ha puesto de relieve el plantel de expertos invitados a la nueva edición del Controller Centricity, que anualmente organiza el Global Chartered Controller Institute (GCCI). Los cambios que se preveían para el próximo lustro se han sucedido en los tres meses de confinamiento que se han vivido en España. Y ya no habrá vuelta atrás.

Bernardo Hernández, ponente estrella del evento, que ha trabajado en empresas como Google o Yahoo y fundó idealista.com, ha señalado que las limitaciones impuestas por la pandemia han convertido lo digital en tendencia dominante y ha alertado a los controllers de que la digitalización empieza por uno mismo, "no se puede delegar todo en los expertos".

Entender los cambios

Asegura que en esta nueva revolución industrial los cambios se suceden con tal rapidez que no da tiempo a digerirlos. De aquí la necesidad de entender lo que está sucediendo para poder trasladarlo al mundo de la empresa. "Las que lo entienden sobreviven, las que no, desaparecen". Está convencido de que "todo lo que no sea digital va a ser marginal". Para el ejecutivo, el advenimiento más relevante está produciendo en el campo del software con la entrada en escena de los algoritmos probabilísticos, que permitirán el desarrollo espectacular de la inteligencia artificial. De cada compañía dependerá saber aprovecharlo en su favor.

Auge de los países emergentes

Mauro Guillén, catedrático de Derecho Internacional de la Empresa en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, ha puesto el acento en que la pandemia ha ampliado la brecha entre los países emergentes y los tradicionales. Sobre todo, los del mercado asiático, que han logrado contener mejor el coronavirus y su economía ha sufrido un degaste menor. Considera que las empresas han de apostar por evitar la rotura de la cadena de suministro, la automatización y el trabajo en remoto, pero "no como sustituto del presencial, sino para facilitar la creatividad y la productividad".

Catalizador de la transformación

La pandemia también ha puesto sobre la mesa que el controller está siendo el catalizador de la transformación digital en las empresas. El Instituto de Controller hace ya cinco años que apostó por la figura del controller digital desarrollando una formación específica para este perfil, indica Juan Hernández, su director estratégico. "Ahora hemos dado un paso más para que puedan desarrollar las habilidades necesarias para abordar este cambio con éxito". En septiembre ha comenzado un nuevo curso para capacitarles en Analítica de Datos, cuyos participantes obtendrán la acreditación Business Analytics Certificate*.

Modelos colaborativos

Lola Lozano, directora general de la entidad, también ha manifestado que en la era poscovid van a ser imprescindibles estas habilidades para anticiparse a los cambios. Y coincide con el conocido coach y conferenciante Fernando Botella, que ha despedido el evento, en que "adaptarse a la nueva situación es necesario pero no suficiente". Las empresas tienen que apostar por la creatividad y los modelos colaborativos.

