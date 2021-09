COMUNICADO: Tom Golisano dona 30 millones de dólares a Special Olympics (1)

--Tom Golisano dona 30 millones de dólares a Special Olympics para ampliar los servicios sanitarios críticos a nivel mundial para las personas con discapacidad intelectual

WASHINGTON, 16 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Special Olympics ha anunciado hoy que ha recibido la mayor donación privada en los 53 años de historia de la organización. Tom Golisano, fundador de Paychex, filántropo y padre de un hijo con discapacidad intelectual, aportará 30 millones de dólares, su tercera donación importante a Special Olympics, para ampliar el programa Special Olympics Healthy Communities, que presta servicios sanitarios en todo el mundo a personas con discapacidad intelectual (DI), una población que ha sido críticamente desatendida, especialmente durante la pandemia.

A través del programa Healthy Communities en los últimos cinco años, Special Olympics realizó 700.000 exámenes de salud a atletas -el doble de los realizados en los cinco años anteriores- y ofreció atención de seguimiento en las comunidades que redujo a la mitad las necesidades de derivación urgente. Healthy Communities incorporaron a 150.000 atletas a programas de fitness y salud, reduciendo su presión arterial, mejorando los resultados de salud y añadiendo potencialmente años a sus vidas. Se ha formado a más de 150.000 profesionales de la salud en 60 países y 130 escuelas de profesionales de la salud cuentan ahora con programas de salud inclusiva para formar a los estudiantes en materia de discapacidad intelectual. Special Olympics también se ha asociado con muchas organizaciones, como fundaciones, gobiernos, universidades y filántropos para contribuir a la programación de Healthy Communities.

"Al invertir en nuestras Healthy Communities, Golisano nos permitirá expandirnos a cientos de nuevas regiones nacionales y mundiales", dijo la doctora Alicia Bazzano, Directora de Salud de Special Olympics. "Esta nueva donación llega en un momento crítico para nuestra comunidad mundial, ya que hemos visto durante esta pandemia lo poco que se ha priorizado a esta población".

Las personas con discapacidad intelectual mueren de media entre 16 y 20 años antes que la población general. En la mayoría de los casos, estas muertes son evitables y resultan de condiciones tratables, como el estreñimiento, las convulsiones y las enfermedades cardíacas. Durante la pandemia, muchas personas con discapacidades intelectuales no han tenido acceso a los cuidados y recursos críticos de COVID-19 como ventiladores y vacunas.

Un estudio publicado a principios de este año en New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst; descubrió que las personas con discapacidad intelectual tienen casi seis veces más probabilidades de morir de COVID que la población general. La pandemia magnificó cómo las personas con discapacidad intelectual no han sido consideradas históricamente como una prioridad para el acceso a una atención sanitaria equitativa.

En los próximos cinco años, Special Olympics acercará al mundo a la inclusión en la atención sanitaria de las personas con discapacidad intelectual a través de múltiples acciones estratégicas clave que incluyen:

Llegar a tres millones de revisiones de salud presenciales y virtuales en más de 100 países y garantizar la atención de seguimiento.

Mejorar la salud y la forma física de 600.000 atletas.

Llegar a 650.000 niños pequeños con discapacidades intelectuales y a sus familias para proporcionarles servicios de intervención temprana que les permitan caminar, correr, saltar y jugar antes.

Crear la Golisano Virtual University para ofrecer formación a 100.000 profesionales sanitarios más que les permita tratar a personas con discapacidad intelectual.

Crear el primer Informe Mundial sobre la Salud de las Personas con Discapacidad Intelectual, que evaluará las disparidades entre los sistemas sanitarios para desarrollar políticas y prácticas inclusivas en los países objetivo.

"Me complace seguir apoyando financieramente la extraordinaria labor sanitaria de Special Olympics, que está dando a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo un mejor acceso a los servicios de salud y la oportunidad de vivir una vida más feliz y productiva", dijo Golisano. "El impacto de Special Olympics en la salud de las personas con DI es impresionante, al igual que su estrategia sobre cómo aprovechar este éxito en los próximos años. El enfoque en la medición, la estandarización de las prácticas, el diagnóstico precoz, una fuerza de trabajo capacitada y sistemas de salud que demuestren políticas inclusivas, posicionarán efectivamente a Special Olympics para promover nuestro objetivo mutuo de equidad en la salud".

"A lo largo de la última década, el compromiso de Tom de 67 millones de dólares nos ha ayudado a ampliar nuestra programación de salud desde los servicios de salud locales y regionales, hasta ahora más de 120 Healthy Communities", dijo el doctor Timothy Shriver, Presidente de Special Olympics. "Tom y la Directora Ejecutiva de la Fundación, Ann Costello, han sido visionarios a la hora de reducir las disparidades sanitarias y mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes. Han sido constantes y abiertos en su compromiso con la salud física y socio-emocional de las personas con discapacidad intelectual. Les agradecemos su liderazgo, su colaboración y su pasión por hacer que la atención sanitaria sea más equitativa para nuestra población".

Special Olympics Health, que es posible gracias a la Golisano Foundation, y en Estados Unidos en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, está creando un mundo en el que las personas con discapacidad intelectual tengan todas las oportunidades de estar sanas y puedan aprovechar al máximo los mismos programas y servicios de salud disponibles para las personas sin discapacidad intelectual. Special Olympics ha realizado 2,5 millones de exámenes de salud gratuitos en 146 países y ha formado a casi 350.000 profesionales de la salud. La organización está invirtiendo en un enfoque de toda la vida, sirviendo como socios de salud para cada persona con una discapacidad intelectual a lo largo de su vida.

Acerca de Special Olympics

Fundada en 1968, Special Olympics es un movimiento mundial para acabar con la discriminación de las personas con discapacidad intelectual. Fomentamos la aceptación de todas las personas a través del poder del deporte y la programación en educación, salud y liderazgo. Con más de seis millones de atletas y socios de Special Olympics Unified Sports® en más de 190 países y territorios y más de un millón de entrenadores y voluntarios, Special Olympics ofrece más de 30 deportes Olímpicos y más de 100.000 juegos y competiciones cada año. Síganos en: Twitter,Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y nuestro blog en Medium. Más información en www.SpecialOlympics.org.

Acerca de Tom Golisano y la Golisano Foundation

(CONTINUA)