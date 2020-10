COMUNICADO: Total victoria de Choirock Mecard en todas las disputas por patentes globales contra Spin Master

SEÚL, Corea del Sur, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La marca de juguetes Mecard, que está desarrollada con tecnología patentada propiedad de la compañía de juguetes coreana Choirock Contents Factory Co., Ltd., obtuvo una victoria completa en todas las disputas de patente globales contra Spin Master, Ltd., una compañía de juguetes global canadiense.

En 2018, Spin Master demandó a una compañía de juguetes estadounidense, Mattel, Inc., en Estados Unidos, Canadá, Australia, etc., alegando que los juguetes de Mecard violaban las patentes "Bakugan" de Spin Master. Mattel distribuyó los juguetes Mecard en esos países mediante su licencia obtenida desde Choirock. Pero la entrada de Mecard al mercado global ha estado obstruida por los procesos judiciales de Spin Master.

En marzo de 2019, en respuesta a los procesos judiciales de Spin Master, Choirock presentó peticiones de revisión inter partes ante el Tribunal de Patentes y Junta de Apelaciones de Estados Unidos (PTAB), exigiendo la validez de las tres patentes "Bakugan" estadounidenses de Spin Master. Spin Master alegó que Mecard infringía estas tres patentes. En septiembre de 2020, el PTAB dictaminó que ninguna de las reclamaciones hechas de cada patente"Bakugan" eran patentables. Es muy raro que el PTAB invalide todas las reclamaciones efectuadas de varias patentes familiares como lo hizo en este caso. Confirmando que las patentes "Bakugan" de Spin Master carecen de patentabilidad porque no son nada más que tecnologías de juguetes previamente desarrolladas o conocidas, estos fallos supusieron una victoria completa a Choirock.

Antes de estos fallos, el Tribunal Italiano (UE) y el Tribunal Supremo de China también dictaminaron que la patente de la UE de Spin Master no es patentable y que los juguetes "Mecard" no infringen la patente china de Spin Master, respectivamente. En particular, el Tribunal Milano de Italia mantuvo que las reclamaciones principales de la patente de la UE de Spin Master que se parecen a las utilizadas por Spin Master en otros litigios eran no patentables. Asimismo, Choirock obtuvo un proceso de infracción de patente aportado por Spin Master en el Tribunal Supremo de China. Esta victoria en China confirma que las patentes de "Mecard" tienen su propia originalidad y creatividad totalmente diferente a la de las patentes de "Bakugan". Por consiguiente, Choirock ha eliminado con éxito todos los obstáculos relativos a las patentes "Bakugan" de Spin Master en su negocio global para los juguetes "Mecard". Los juguetes "Mecard" emplean un mecanismo único que transforma un juguete levantando una carta donde la superficie inferior de la carta está expuesta. Este mecanismo es el primero de este tipo en el mundo.

Choirock posee derechos de propiedad intelectual asociados con los juguetes "Mecard". Choirock anunció: "Basándonos en nuestra victoria en las disputas de Spin Master, que habían obstruido el negocio de la compañía, la compañía se reunirá y discutirá con varios socios de todo el mundo para acelerar el relanzamiento de la Mecard en el mercado global". Y añadió: "La compañía seguirá reforzando sus patentes para los juguetes Mecard en relación con su mecanismo único de exponer la superficie inferior de una carta cuando se transforma". Choirock dijo también que: "Al igual que las disputas de Spin Master, la compañía tomará fuertes medidas contra cualquier afirmación indebida o errónea de violación contra Choirock y protegerá activamente su propia IP".

Acerca de Choirock

Choirock Contents Factory Co., Ltd. es el creador y proveedor de contenido líder de Corea. Choirock está altamente especializado en planificación y desarrollo de juguetes, animaciones y negocios de licencia y se dedica a la creación de contenidos únicos e innovadores como Turning Mecard®, Dino Mecard®, Ghost Mecard®, Bbasha Mecard®, Hello Carbot®, Hello Carbot Koong®, Hello Carbot Mini®, SofyRuby®, My Friend Koriri®, Bite Choicar®, entre muchos otros. Choirock se compromete a ofrecer 'el placer de jugar' para niños y familias. Visítenos online en www.choirockcf.com [http://www.choirockcf.com/].

