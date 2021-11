COMUNICADO: Trajan Group adquiere Axel Semrau GmbH.

MELBOURNE, Australia, 22 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- La compañía global de ciencia analítica y dispositivos Trajan Group Holdings Limited (ASX: TRJ) (Trajan o la Compañía) ha completado la adquisición de Axel Semrau GmbH & Co. KG y Semrau Immobilien GmbH & Co. KG, el negocio privado y las propiedades de "Axel Semrau" con sede en Sprockhövel, Alemania, por 14,75 millones de euros y 2,25 millones de euros respectivamente. Los ajustes, incluidos los beneficios acumulados no distribuidos, ascienden a un total de 2,85 millones de euros a favor de los vendedores, que serán abonados por Trajan tras el cierre. Trajan está financiando sus actuales actividades de adquisición mediante una combinación de efectivo y deuda.

Axel Semrau (https://www.axelsemrau.de/en/), con más de 50 empleados en Europa, desarrolla y fabrica software de automatización de laboratorios y cromatografía y sistemas de detección. La empresa declaró unos ingresos de 14,9 millones de euros en el año fiscal 21 (año terminado en septiembre de 21) y un EBITDA de 1,46 millones de euros (EBITDA normalizado de 1,67 millones de euros), sin auditar.

Stephen Tomisich, consejero delegado y director general de Trajan, ha declarado: "Damos la bienvenida al equipo de Axel Semrau al grupo de Trajan. El negocio de automatización de Trajan y Axel Semrau han trabajado en estrecha colaboración durante varios años, por lo que entramos en esta nueva etapa con una relación de trabajo ya bien establecida. Axel Semrau posee y desarrolla la plataforma de software de secuenciación inteligente CHRONOS sobre la que se construyen los flujos de trabajo automatizados de Trajan. Tenemos la intención de seguir invirtiendo en CHRONOS en línea con el objetivo de Trajan de simplificar y automatizar los complejos flujos de trabajo analíticos."

"Además, el negocio de automatización de Axel Semrau es altamente sinérgico con el nuestro; tanto en términos de áreas de aplicación como de cobertura geográfica. La presencia de Axel Semrau en la cromatografía y la detección de gases portátil/en línea también se alinea con la dirección general de Trajan".

Los dos directores generales de Axel Semrau, Frank Sasse y Andreas Bruchmann, y todos los demás empleados continuarán en sus funciones actuales como parte del grupo Trajan. El Dr. Bruchmann comentó: "Acogemos con satisfacción la oportunidad de formar parte del equipo de Trajan. Conocemos a Trajan desde hace tiempo y vemos que nuestros objetivos y valores están alineados. También vemos la intención de invertir continuamente para impulsar el crecimiento de nuestro negocio y nuestras capacidades."

Acerca de Trajan

Trajan es un desarrollador y fabricante mundial de productos y dispositivos analíticos y de ciencias de la vida fundado para tener un impacto positivo en el bienestar humano a través de la medición científica. Estos productos y soluciones se utilizan en el análisis de muestras biológicas, alimentarias y medioambientales. Trajan cuenta con una cartera y un proyecto de nuevas tecnologías que apoyan el avance hacia una asistencia sanitaria descentralizada y personalizada basada en datos.

Trajan es una organización mundial de 450 personas, con cinco centros de fabricación en Estados Unidos, Australia y Malasia, y operaciones en Australia, Estados Unidos, Asia y Europa.

Acerca de Axel Semrau

Axel Semrau cuenta con 40 años de experiencia en la distribución y el desarrollo de soluciones de sistemas para cromatografía y espectrometría de masas. Uno de sus objetivos es la automatización eficiente de flujos de trabajo complejos en el laboratorio. La preparación de muestras y las técnicas de análisis de GC-MS y LC-MS se integran en una estación de trabajo. Para ello, desarrollamos nuestro propio hardware y software. Esto permite, en particular, un diseño eficiente del tiempo de los flujos de trabajo. Por ello, la base de la automatización, el software de control de desarrollo propio CHRONOS, recibió el nombre del dios del tiempo. Las soluciones de automatización se venden bajo la marca CHRONECT. Ésta consiste en el nombre del software y el término inglés "to connect" (conectar) entre sí.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1693991/Logo.jpg