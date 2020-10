COMUNICADO: Trinseo recibe la certificación de Balance de Masas de ISCC

Trinseo anuncia la certificación de balance de masas para tres familias de materiales

BERWYN, Pennsylvania, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Trinseo , una compañía de materiales global y fabricante de plásticos, aglutinante de látex y caucho sintético, anunció hoy que ha recibido la certificación de Balance de Masas para tres familias de productos que fabrica en Europa.

https://mma.prnewswire.com/media/1312490/sus_in_action_massbalance_keyvisual_1920x649.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1312490/sus_in_action_massbalance_keyvisual_1920x649.jpg]

Trinseo Europe GmbH recibió la certificación de la International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), un sistema de certificación de sostenibilidad aplicable globalmente que abarca todos los suministros sostenibles, incluyendo biomasa agrícola y forestal, materiales circulares y biológicos y renovables, siguiendo una auditoría por TUV Nord. El sistema de balance de masas de ISCC está diseñado para apoyar las iniciativas de economía circular y bioeconomía, como reducir reutilizar reciclar que a su vez reducirán los efectos negativos en los recursos naturales y reducirán las emisiones climáticas.

El balance de masas es una cadena de modelo de custodia diseñada para hacer un seguimiento de la cantidad total de entrada (p. ej. piensos sostenibles) por el ciclo de producción y asegurar una asignación adecuada para los productos acabados. Por ejemplo, el pienso reciclado sustituye una cantidad equivalente de pienso virgen al principio de la cadena de valor (entrada) para asignarse al producto (salida de tal manera que la entrada y la salida coincidan.

La certificación se emitió para tres familias de materiales fabricadas en tres sitios europeos: poliestireno de Tessenderlo, Bélgica, policarbonato producido en Stade, Alemania, y caucho sintético de Schkopau, Alemania.

"La certificación del balance de masas es otro paso dado por Trinseo, como proveedor de soluciones materiales, hacia ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Estoy orgulloso de que Trinseo no hable simplemente sobre ser sostenible o respetuoso medioambientalmente en nuestra industria. Seguiremos invirtiendo en soluciones orientadas al futuro, desde nuestra cartera de productos a nuestros procesos, de acuerdo con los Objetivos de Sostenibilidad 2030 que anunciamos a principios de este año", comentó Andre Lanning, vicepresidente de Estrategia, Desarrollo Corporativo, Comunicaciones de Sostenibilidad y Marketing.

En julio, Trinseo publicó su 2020 Sustainability & Corporate Social Responsibility Report [https://trinseo.widen.net/s/g3y6drzvat] y anunció sus Objetivos de Sostenibilidad para 2030 [https://www.trinseo.com/Sustainability/Trinseo-2030-Sustainability-Goals] sobre el cambio climático, cartera de productos sostenibles, responsabilidad operacional y de proveedores y una fuerza laboral sostenible. Ahora que alcanza el hito de llegar a su décimo aniversario este año, Trinseo pensó que era ya el momento de embarcarse en un trayecto de sostenibilidad ambicioso, medible y alcanzable a largo plazo, en el cual la certificación del balance de masas representa un hito importante.

Acerca de Trinseo

Trinseo es un proveedor de soluciones materiales global y fabricante de plásticos, aglutinantes de látex y caucho sintético con un enfoque a ofrecer productos innovadores, sostenibles y creación de valor que son intrínsecos para nuestras vidas diarias. Trinseo se dedica a tener un impacto positivo en la sociedad asociándose con accionistas de igual mentalidad y apoyando los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes en un amplio rango de mercados finales como automoción, electrónica de consumo, aparatos, dispositivos médicos, empaquetado, calzado, alfombra, papel y tablero, edificación y construcción, y neumáticos. Trinseo tuvo aproximadamente 3.800 millones de dólares en ventas netas con 2.700 empleados globalmente en 2019. Para más información, visite: www.trinseo.com [http://www.trinseo.com/].

Nota cautelar sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado puede contener "declaraciones prospectivas" incluyendo, entre otras, declaraciones sobre planes, objetivos, fines, proyecciones, expectativas, estrategias, eventos o rendimiento futuro y suposiciones subyacentes y otras declaraciones que no son declaraciones de hechos históricos. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "espera", "estima", "podrá", "podría" o expresiones de significado similar. Las declaraciones prospectivas reflejan la evaluación de la dirección de información actualmente disponible y se basa en las actuales expectativas y suposiciones de la Compañía en torno al impacto de la pandemia de COVID-19, el negocio de la Compañía, la economía y otras condiciones futuras. Los factores específicos que podrían causar que los resultados futuros difieran de los expresados por las declaraciones financieras incluyen, entre otros, riesgos relativos al impacto actual de la pandemia de COVID-19 y los analizados en el informe anual de la Compañía para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 presentados a la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"), en los posteriores informes trimestrales en Formulario 10-Q y en otros documentos presentados por la Compañía a la SEC en su momento. Otros factores desconocidos o impredecibles podrían también tener efectos secundarios negativos del rendimiento de la Compañía. Como resultado de estos y otros factores, los resultados actuales de la Compañía pueden diferir materialmente de los contemplados por las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se hacen solo en la fecha de las mismas y no son una garantía del rendimiento futuro. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto que se requiera por ley.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1312490/sus_in_action_massbalance_keyvisual_1920x649.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1312490/sus_in_action_massbalance_keyvisual_1920x649.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Trinseo Europe GmbH, Mandy Markert, Teléfono: + 41 44718 3635, E-mail: [email protected]

Sitio Web: http://www.trinseo.com/