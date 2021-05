COMUNICADO: Tritium anuncia la combinación de negocios con Decarbonization Plus Acquisition Corporation II (3)

Algunas de las declaraciones realizadas en este documento son "declaraciones de futuro" con respecto a la combinación de negocios propuesta e incluyen declaraciones sobre los beneficios de la transacción, el calendario previsto de la transacción, los servicios ofrecidos por Tritium y los mercados en los que opera, y los resultados futuros proyectados por NewCo. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente por las palabras "estima", "proyectado", "espera", "anticipa", "pronostica", "planea", "pretende", "cree", "busca", "objetivos", "puede", "debería", "sería", "será", "continuará", "probablemente resultará", "futuro", "propone", ", "estrategia", "oportunidad" y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o no son declaraciones de asuntos históricos, pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir, ni deben ser consideradas por ningún inversor, como garantías, seguridades, predicciones o declaraciones definitivas de hechos o probabilidades en relación con el rendimiento, las condiciones o los resultados futuros, e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de NewCo, Tritium o DCRN, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los mencionados en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes, entre otros, que pueden afectar a los resultados reales incluyen la incapacidad de completar la combinación de negocios de manera oportuna o en absoluto (incluso por no recibir las aprobaciones requeridas de los accionistas, o el incumplimiento de otras condiciones de cierre, como la satisfacción del importe mínimo de la cuenta fiduciaria tras los reembolsos de los accionistas públicos de DCRN, la renuncia o el vencimiento del derecho de un accionista de Tritium a adquirir Tritium en virtud de la escritura del accionista en relación con Tritium y la recepción de determinadas aprobaciones gubernamentales y regulatorias), lo que puede afectar negativamente al precio de los valores de DCRN; la incapacidad de que la combinación de negocios se complete dentro del plazo de la combinación de negocios de DCRN y la posibilidad de que no se obtenga una prórroga del plazo de la combinación de negocios si así lo solicita DCRN; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación de la transacción; la incapacidad de reconocer los beneficios previstos de la combinación de negocios propuesta; la incapacidad de obtener o mantener la cotización de las acciones de NewCo en una bolsa nacional tras la combinación de negocios propuesta; los costes relacionados con la combinación de negocios propuesta; el riesgo de que la combinación de negocios propuesta perturbe los planes y operaciones actuales, las relaciones comerciales o los negocios en general como resultado del anuncio y la consumación de la combinación de negocios propuesta; la capacidad de NewCo para gestionar el crecimiento; la capacidad de NewCo para ejecutar su plan de negocio y cumplir sus previsiones; la posible alteración de la retención de los empleados de NewCo como resultado de la transacción; los posibles litigios, procedimientos gubernamentales o reglamentarios, investigaciones o pesquisas que afecten a NewCo, Tritium o DCRN, incluso en relación con la transacción; cambios en las leyes o reglamentos aplicables y en las condiciones generales de la economía y del mercado que afecten a la demanda de los productos y servicios de Tritium o NewCo; y otros riesgos e incertidumbres indicados en su momento en la declaración de representación/prospecto informativo relativos a la combinación de negocios propuesta, incluidos los que figuran en el apartado "Factores de riesgo" de la misma, y en otros documentos de DCRN presentados ante la SEC. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas, y NewCo y DCRN no asumen ninguna obligación ni se comprometen a actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma, salvo que lo exija la ley. Ni NewCo ni DCRN garantizan que NewCo o DCRN vayan a cumplir sus expectativas. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518777/Tritium.jpg

