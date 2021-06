COMUNICADO: True Colors Fashion: The Future is Now!

Presentación de la moda adaptativa y los wearables tecnológicos

The Future is Now! reúne a algunas de las principales empresas tecnológicas y marcas de moda del mundo con un variado elenco de modelos para presentar creaciones innovadoras. Esta serie de vídeos -que incluye un atmosférico desfile pregrabado y conversaciones reveladoras entre los miembros del reparto-, ahora en el canal de YouTube del True Colors Festival, capta la creatividad humana en su máxima expresión y las infinitas posibilidades que ofrece la tecnología.

Conocer a un creador de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que hace arte con el movimiento de los ojos, vea los audífonos usados como moda, las cuchillas protésicas para niños, descubra una gabardina ingeniosamente diseñada... y mucho más.

"Desde la invención de los ordenadores, hemos sido capaces de resolver problemas con software, y se ha hecho más fácil para las personas conectarse entre sí. En consonancia con esta idea, The Future is Now! prepara el escenario para que personas diversas se expresen con la moda potenciada por la tecnología", afirma Yoichi Ochiai, reconocido artista de los medios de comunicación y director general del espectáculo.

Entre los modelos participantes se encuentran Masatane Muto, un DJ con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que toca música con los ojos; Pippi, una modelo sorda que ha participado en campañas publicitarias y pasarelas de moda; Hirotada Ototake, autor del libro de memorias "No One's Perfect" sobre su vida sin extremidades; y Fumiya Hamanoue, un escalador paralímpico con discapacidad visual.

Entre las marcas que colaboran se encuentran Xiborg Inc. y SONY Computer Science Laboratory, ambas especialistas en prótesis mejoradas con robótica; ONTENNA, que convierte la información sonora en luz y vibración; Tommy Hilfiger Adaptive, la primera gran marca que lanza una línea adaptativa completa; y KANSAI YAMAMOTO, la casa de moda que ha vestido a luminarias como David Bowie.

"Quiero construir un mundo en el que no tener el uso de las piernas no sea un obstáculo para correr. Quiero que correr con una pierna protésica sea algo normal... para todo el mundo", dice Ken Endo, fundador de Xiborg Inc. e investigador de Sony CSL.

The Future is Now! es la tercera parte de la serie True Colors Fashion producida por Kao Kanamori. Las dos primeras partes se lanzaron en marzo de este año:Clothes in Conversation, un documental que puede verse en YouTube, y una exposición fotográfica en la Semana de la Moda de Shibuya, que se celebra anualmente.

Con el apoyo del Consejo de las Artes de Tokio, la Fundación Metropolitana de Tokio para la Historia y la Cultura y Aputure. Copresentado por DRIFTERS INTERNATIONAL.

Visitar: Sitio web del Festival True Colors

Videos

https://youtu.be/sUbd9PLzfRI