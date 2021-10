COMUNICADO: Tsinghua SIGS ha desarrollado técnicas de inversión de emisiones de carbono basadas en satélite

-- Tsinghua SIGS ha desarrollado técnicas de inversión de emisiones de carbono basadas en satélite para investigar las fuerzas impulsoras de las tendencias globales de emisiones de incendios forestales

SHENZHEN, China, 18 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El equipo de Zheng Bo en el Institute of Environment and Ecology, Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS), ha desarrollado un novedoso sistema de inversión atmosférica para inferir las emisiones globales de carbono de los incendios forestales a partir de la recuperación satelital de monóxido de carbono, con el que ha podido investigar las tendencias espaciales y temporales y las fuerzas impulsoras de Emisiones globales de CO2 de los incendios forestales de 2000 a 2019. Su estudio sugiere que la ausencia de una disminución rápida y contemporánea de las emisiones globales de incendios forestales con área quemada es el aumento de las emisiones forestales. Este estudio puede orientar el desarrollo futuro de un marco de inversión y control del presupuesto de carbono global basado en la teledetección por satélite. El artículo de investigación del doctor Zheng, "Increasing forest fire emissions despite the decline in global burned area", se publicó en Science Advances el 24 de septiembre. (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abh2646).

Los satélites han detectado una disminución global en las áreas quemadas por el fuego sobre los pastizales, coincidiendo con un pequeño aumento en los bosques durante las últimas décadas. Bo Zheng y sus colegas desarrollaron un sistema de inversión atmosférica para mostrar que las emisiones globales de incendios se han mantenido estables o han disminuido ligeramente a pesar de la disminución sustancial en el área global quemada desde 2000, causada por el aumento de las emisiones de los incendios forestales que compensan las emisiones decrecientes de los incendios de pastizales y matorrales. Los incendios forestales son fuentes de CO2 más grandes por unidad de área quemada que los incendios de pastizales, con una recuperación de seguimiento lenta o incompleta, a veces sin recuperación debido a la degradación y la deforestación. Con los incendios que se extienden sobre las áreas forestales, la lenta recuperación de la absorción de CO2 en las tierras forestales quemadas debilita la capacidad de hundimiento de la tierra, lo que implica que las presiones de los incendios globales sobre el clima no se han aliviado a pesar de la disminución del área mundial quemada.

Acerca de:

Tsinghua SIGS es una institución de educación e investigación de posgrado establecida conjuntamente por la prestigiosa Universidad de Tsinghua y el gobierno de Shenzhen. El Instituto de Medio Ambiente y Ecología (IEE) es una parte vital de la disciplina de ciencias ambientales de Tsinghua. Orientado a las necesidades básicas del desarrollo de alta calidad y basado en la vanguardia de las disciplinas internacionales, el instituto se compromete a estudiar la teoría de la protección ecológica y ambiental, investigando tecnologías clave, cultivando personal de alto nivel con competencia global y proporcionando ciencia y apoyo al talento tecnológico para la civilización ecológica y la construcción de comunidades con un futuro compartido para la humanidad.

¿Considerando la EEI? La admisión 2022 ya está abierta.

https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/2021/1014/c1402a30068/page.htm

Contacto:

Institute of Environment and Ecology

86--755-26418632

admissions.iee@sz.tsinghua.edu.cn

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1662181/image_1.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1662229/image_2.jpg