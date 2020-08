COMUNICADO: Último informe de sostenibilidad de Golden Agri-Resources destaca el compromiso con la producción responsable

-Staying the Course: El último informe de sostenibilidad de Golden Agri-Resources destaca el compromiso continuo con la producción responsable JAKARTA, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El último Informe de Sostenibilidad de Golden Agri-Resources (GAR), titulado "Staying the Course", detalla el compromiso de GAR con la continuación de la aplicación de la Política Social y Ambiental de GAR (GSEP) [https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/09/GAR_Social_and_Environmental_Policy-2.pdf]. Publicado en medio de la pandemia de la COVID-19, el informe también proporciona una instantánea de los esfuerzos de la compañía para apoyar a los empleados y las comunidades durante el brote [https://goldenagri.com.sg/covid-19/].

-Staying the Course: El último informe de sostenibilidad de Golden Agri-Resources destaca el compromiso continuo con la producción responsable JAKARTA, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El último Informe de Sostenibilidad de Golden Agri-Resources (GAR), titulado "Staying the Course", detalla el compromiso de GAR con la continuación de la aplicación de la Política Social y Ambiental de GAR (GSEP) [https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/09/GAR_Social_and_Environmental_Policy-2.pdf]. Publicado en medio de la pandemia de la COVID-19, el informe también proporciona una instantánea de los esfuerzos de la compañía para apoyar a los empleados y las comunidades durante el brote [https://goldenagri.com.sg/covid-19/]. https://mma.prnewswire.com/media/1223154/Gambar_3.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1223154/Gambar_3.jpg] "Staying the Course, es una descripción adecuada para la realidad de trabajar para lograr prácticas sostenibles duraderas dentro de nuestro propio negocio y nuestra cadena de suministro más amplia. Principales iniciativas como la Trazabilidad a la Plantación (TTP) y transformación de la cadena de suministro [https://goldenagri.com.sg/beyond-traceability-responsible-palm-oil-supply-chain/], así como trabajo continuado en desvincular la deforestación de la producción [https://goldenagri.com.sg/video-transforming-landscapes-in-indonesia-to-become-deforestation-free/], ahora están mostrando una tracción y beneficios significativos, cinco años después de que lanzamos el GSEP", destacó Agus Purnomo, director administrativo de Sostenibilidad de GAR. "La transformación en toda la industria, como el sector del aceite de palma, sólo puede lograrse mediante un esfuerzo diario sobre el terreno. Requiere la colaboración y el apoyo de todas las partes interesadas: nuestros empleados, nuestros proveedores, nuestros financieros, nuestros clientes y consumidores. Tenemos la responsabilidad compartida de seguir el curso", añadió. Lo más destacado del informe incluye: El logro de casi el 80 por ciento de TTP para toda la cadena de suministro de palma de GAR, poniéndolo en marcha para alcanzar el objetivo de TTP completo a finales de 2020 (sujeto a retrasos imprevistos debido a la pandemia de la COVID-19). La transformación de la cadena de suministro respaldada por la trazabilidad continúa a través de los diversos programas de participación profunda y creación de capacidad de GAR. Los talleres sobre trazabilidad, prácticas laborales responsables y la aplicación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC) fueron algunos de los organizados para proveedores en 2019. Resolución efectiva de las quejas de la cadena de suministro basada en un enfoque de participación estructurado. GAR fue clasificada por la ONG Mighty Earth como la compañía de aceite de palma de primer nivel en la resolución de quejas [http://www.mightyearth.org/trader-tracking-palm-oil/] que involucran a proveedores externos. GAR apoya, directa e indirectamente, la conservación de 144.000 hectáreas de superficie forestal. 72.000 hectáreas de las cuales están dentro de las concesiones propias de GAR con el resto dentro de concesiones de terceros proveedores y áreas comunitarias. El año pasado, se unió a una iniciativa de la industria para financiar y apoyar el desarrollo de una mayor vigilancia de deforestación en Indonesia mediante vigilancia por radar [https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2019/11/Palm-Oil-Industry-to-Jointly-Develop-Radar-Monitoring-Technology-to-Detect-Deforestation.pdf].. Continuo apoyo a 40 proyectos de Alternative Livelihood [https://goldenagri.com.sg/food-security-and-support-for-communities-in-times-of-a-global-pandemic/]en asociación con comunidades locales de toda Indonesia. Estos proyectos que incluyen el cultivo de hortalizas orgánicas y otros cultivos en efectivo como el café ayudan a mejorar la resiliencia y los medios de vida de las comunidades agrícolas rurales, especialmente en tiempos de crisis como el brote de la COVID-19. Otros logros incluyen la reformulación de casi todos los productos de consumo como la margarina y el acortamiento para estar libre de ácidos grasos trans. Para apoyar su programa de mejora del rendimiento, GAR ha producido alrededor de 2,5 millones de clones de stock clonal de súper alto rendimiento, Eka 1 y Eka 2 [https://goldenagri.com.sg/breakthrough-eka12-increase-yields-highest-industry/] para replantación a finales de 2019. Estos nuevos clonales son capaces de producir más de 10 toneladas/ha/año de CPO, aproximadamente el triple del rendimiento promedio nacional actual en Indonesia De cara al futuro, el presidente y consejero delegado de GAR confía en que GAR esté bien posicionado para mantener el rumbo: "El fuerte modelo de negocio verticalmente integrado de GAR y las operaciones sostenibles proporcionan resiliencia durante la volatilidad y la interrupción de la industria, incluida la actual pandemia por COVID-19. Con el impulso que hemos ganado a lo largo de los años, mantenemos la esperanza de mantenernos en el buen camino y seguir proporcionando productos de aceite de palma producidos de manera sostenible y de calidad superior, al tiempo que creamos valor para todas nuestras partes interesadas". https://mma.prnewswire.com/media/1223156/Gambar_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1223156/Gambar_1.jpg] https://mma.prnewswire.com/media/1223155/Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1223155/Logo.jpg] Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1223154/Gambar_3.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1223154/Gambar_3.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1223156/Gambar_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1223156/Gambar_1.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1223155/Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1223155/Logo.jpg] CONTACTO: Contacto de medios: Wulan Suling,[email protected], +6221-50338899 Ext.1643