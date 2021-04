COMUNICADO: La Universidad Alfonso X El Sabio refuerza la innovación y la digitalización en la educación con The Valley

Este proyecto se enmarca en la estrategia de la Universidad por enriquecer su propuesta formativa con el objetivo de aportar a sus estudiantes un mayor nivel digital, de negocio y tecnológico, potenciando su empleabilidad y la conexión universidad y empresa. La Universidad incorpora todas las operaciones nacionales e internacionales de The Valley Group en sus áreas de negocio: Escuela de Negocios, headhunter de talento digital y tecnológico, centro de innovación The Place y gestora de Venture Capital

La Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) incorpora The Valley, en su propuesta educativa, para reforzar su apuesta por la innovación y la digitalización con el objetivo de crear un ecosistema de educación único que capacite a sus estudiantes para liderar la digitalización a nivel global. La UAX da así un gran paso en su proceso de transformación y se posiciona como una institución educativa comprometida con el cierre de la brecha digital.

Este proyecto de The Valley y la UAX se enmarca en un contexto en el que todas las previsiones - el 45% de las ofertas de empleo en 2021 en España estarán relacionadas con el entorno digital, según datos de la Unión Europea- confirman la necesidad creciente de las empresas de transformarse digitalmente; incorporar nuevos perfiles en este ámbito, y actualizar a sus profesionales en esa clase de competencias. Así, el objetivo del proyecto es responder, formando a los estudiantes con los conocimientos, capacidades y habilidades digitales que se requieren.

El vídeo del día Mónica García: “El mejor cordón sanitario son las urnas”

Asimismo, la incorporación The Valley a la UAX enriquecerá la oferta formativa de la Universidad en todas sus disciplinas (Salud, Deporte, Ingeniería, Ciencias Sociales, etc.), dotándoles del factor negocio, tecnología y transformación digital, áreas clave de expertise de The Valley. Mención especial merece su Master en Digital Business, un programa único de The Valley, dirigido a profesionales que quieran afrontar trabajando en proyectos reales los retos del nuevo entorno digital, y ayudar a los emprendedores a hacer realidad sus ideas.

El ecosistema de conocimiento digital que aporta The Valley representa mucho más que la Escuela de Negocios, The Valley Digital Business School. El Grupo también cuenta con otras unidades vinculadas a la digitalización como el headhunter especializado en talento digital y tecnológico, The Valley Talent, el centro de innovación The Place o la gestora The Valley Venture Capital. Así, la UAX incorpora el valor de todas las operaciones nacionales e internacionales de The Valley Group.

"Esta operación ofrece oportunidades de crecimiento para ambas instituciones". Según comenta Javier Cano, CEO del Grupo UAX, "La incorporación de The Valley es un motor clave para el grupo. Como Universidad nos permite actualizar nuestra propuesta de valor e impactar en el mercado laboral, dotando a nuestros estudiantes de las habilidades digitales y tecnológicas clave.

Y como grupo, posibilita ampliar nuestro alcance y crecimiento, lanzando de forma conjunta programas de grado y postgrado que combinen áreas de conocimiento en las que UAX es referente con aquellas en las que The Valley es puntero. Esta incorporación acelera el proceso de transformación de la UAX y refuerza su posición como Universidad innovadora, de calidad y conectada con la empresa".

Por su parte, Arantxa Sasiambarrena, CEO&Partner de The Valley, considera que "la digitalización es una realidad y tenemos que dar respuesta a los retos que se plantean cada día en el entorno laboral. En The Valley hemos trabajado muy duro para dar respuesta a la imperiosa necesidad de empleabilidad que existe en el ámbito digital mediante la creación de un modelo de educación enfocado en resolver los retos de las personas, al mismo tiempo que en dar respuesta a las necesidades que tiene el tejido empresarial en todo lo relacionado con la transformación digital: formación, captación de talento y apoyo a las nuevas ideas de negocio digital. En menos de 10 años, nos hemos convertido en un modelo de referencia en este ámbito, y estamos seguros de que con el respaldo y experiencia de la UAX podremos consolidarlo y llevarlo al siguiente nivel".

La operación está pendiente de la aprobación final por autoridades regulatorias. Los asesores clave en la consecución de esta operación han sido Arcano Partners y Marimon abogados por la parte vendedora y Pérez Llorca abogados, KPMG y EY Parthenon por la parte compradora.

Contacto

Nombre contacto: Antonia Díez-Aja

Descripción contacto: Antonia Díez-Aja

Teléfono de contacto: 679633743