COMUNICADO: Usain Bolt es el nuevo becario del equipo de Cazadores de Mitos de Epson

Tras un año intenso desmontando mitos de la impresión, la compañía amplía su departamento de Cazadores de Mitos

HEMEL HEMPSTEAD, Inglaterra, 5 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El departamento europeo de Mythbusting (Cazadores de Mitos) de Epson, creado el año pasado para desmontar mitos sobre las impresoras, los cartuchos y la impresión de inyección de tinta, anuncia la ampliación de su equipo con el nombramiento de un nuevo becario. Usain Bolt, ganador de ocho medallas de oro olímpicas y el hombre más rápido del mundo, se une al equipo con efecto inmediato. Su primera misión es desmontar el mito de que los cartuchos son la única opción para las impresoras, en un corto instructivo protagonizado junto a la directora de Cazadores de Mitos, Roz Addison.

En el vídeo, Usain demuestra de forma divertida y desenfadada que los cartuchos ya no son la única opción para las impresoras de tinta. Usain y Roz explican que las impresoras EcoTank de Epson incluyen depósitos de tinta rellenables en lugar de cartuchos e incorporan de inicio tinta suficiente para hasta tres años de impresiones[1], que permiten ahorrar hasta un 90% en costes de impresión[2].

Roz Addison comenta: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Usain al equipo. Me sorprendió bastante que solicitara ser uno de nuestros Cazadores de Mitos, pero como podéis ver, ¡es realmente bueno! Y es muy, muy rápido, ¡seguro que nos va a poner las pilas a todos!".

Presencia el debut de Usain como Cazador de Mitos de Epson en nuestra página web, en nuestras redes sociales o en el canal de YouTube "Epson España". Más adelante protagonizará nuevos vídeos de Cazadores de Mitos.

También puede ver otros vídeos de Cazadores de Mitos de Epson en nuestro canal de YouTube. Entre los mitos que ya desmontados, destacamos que la tinta siempre se agota justo cuando la necesitas, que la tinta es más cara que el champán, que imprimir desde el móvil es difícil y muchos más.

El mes pasado, Epson anunció la colaboración a nivel europeo con Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Usain es el rostro de una importante campaña de notoriedad de las impresoras EcoTank sin cartuchos de Epson. Convertirse en becario de Cazadores de Mitos es sólo un aspecto divertido de esta colaboración. Usain también protagoniza una campaña de publicidad en televisión en Reino Unido y Alemania, además de aparecer en vallas publicitarias, en materiales destacados en los principales puntos de venta y en las redes sociales. Puedes ver a Usain en acción aquí - https://www.youtube.com/c/EpsonEspanaES

1 Basado en un volumen de impresión de 100 páginas al mes y la menor cobertura generada desde el primer juego de tintas.

[2] ReadyPrint EcoTank: ahorra hasta un 90% en costes de impresión

El cálculo de Epson ReadyPrint Unlimited incluye las botellas de tinta (incluidas en la impresora) y la tasa de activación del dispositivo correspondiente, junto con el coste de suscripción para imprimir el máximo de páginas dentro del plan correspondiente durante un periodo de 5 años, en comparación con el coste medio de comprar una impresora (más los cartuchos incluidos) e imprimir el mismo número de páginas (impresiones A4 de la norma ISO/IEC 24711) con los consumibles originales utilizados en las 50 impresoras de consumo más vendidas (según los datos del panel de mercado de GfK Inkjet Printing Devices and Inkjet Printing Cartridges Point of Sale para Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia entre abril de 2019 y marzo de 2020). Coste por página calculado con referencia a los costes medios de impresión de estos 50 modelos más vendidos, calculados dividiendo los ingresos por ventas de cartuchos correspondientes y el rendimiento total por unidades vendidas (según los datos del panel de mercado de GfK Inkjet Printing Cartridges Point of Sale para Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia entre abril de 2019 y marzo de 2020).

Media de ahorro en coste por página y número de cartuchos de inyección de tinta necesarios para imprimir el mismo número de páginas que las botellas de tinta EcoTank "102" y "104". Comparación entre el rendimiento medio (impresiones A4 de la norma ISO/IEC 24711) de las botellas EcoTank "102" y "104" y los consumibles originales utilizados en las 50 impresoras de cartuchos de tinta más vendidas (según los datos del panel de mercado de GfK Inkjet Printing Devices and Inkjet Printing Cartridges Point of Sale para Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia entre abril de 2019 y marzo de 2020).

