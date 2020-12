COMUNICADO: Usuarios de Huawei entre los primeros en jugar Giblins(TM) Fantasy Builder hoy en AppGallery

Lanzamiento el mismo día del nuevo juego de construcción de castillos de fantasía de Behaviour(TM) Interactive en todos los mercados móviles aporta un impulso de credibilidad a AppGallery

SHENZHEN, China, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los usuarios de Huawei pueden llegar a construir su propio castillo de fantasía en Giblins(TM) Fantasy Builder - un nuevo juego de estrategia de gestión de recursos móviles y construcción de castillos - a partir de hoy, disponible en AppGallery. Gracias a una asociación continua entre Huawei y el desarrollador de juegos Behaviour(TM) Interactive, AppGallery es uno de los primeros mercados de aplicaciones Androide en lanzar el juego.

"Estamos muy emocionados de colaborar con Huawei una vez más para llevar el encantador mundo de Giblins a AppGallery, y simultáneamente a los jugadores móviles en todas las plataformas", dijo Wayne Meazza, vicepresidente ejecutivo de Behaviour(TM) Interactive. "Estamos seguros de que las imágenes de fantasía del juego, el tono humorístico y las divertidas referencias de la cultura pop atraerán a una amplia variedad de jugadores, trayendo diversión y emoción a la palma de sus manos."

En Giblins(TM) Fantasy Builder, los jugadores pueden construir y administrar su castillo de fantasía definitivo, mientras amasan una fortuna con la ayuda de Giblins, criaturas industriosas y traviesas como duendes. Para lograrlo, los jugadores ponen a sus Giblins a trabajar para reunir recursos bajo tierra, y crear equipo épico para los valientes aventureros, que visitan el magnífico castillo hecho a mano del jugador. Desde la minería de minerales preciosos, hasta la elaboración de kombucha y la fabricación de armas, los Giblins lo hacen todo.

Giblins(TM) Fantasy Builder marca la segunda vez que Huawei trabaja con Behaviour Interactive para llevar su trabajo de amor a los jugadores simultáneamente a través de AppGallery y otras plataformas móviles. Para dar vida a esta asociación, los desarrolladores de Huawei y Behaviour Interactive trabajaron estrechamente para integrar las capacidades de Huawei, como Account Kit e In-App Purchases, a la nueva aplicación de juego para que la experiencia sea perfecta. HUAWEI Account Kit permite a los usuarios iniciar sesión rápidamente en la aplicación del juego para iniciar el juego en el menor tiempo posible, mientras que las compras en HUAWEI In-App (IAP) permiten a los usuarios comprar contenido y características adicionales dentro de la aplicación Giblins(TM) Fantasy Builder.

Disponible en más de 170 países y regiones, AppGallery ofrece una amplia variedad de aplicaciones globales y locales en 18 categorías, incluyendo navegación y transporte, noticias, redes sociales y más. AppGallery se compromete a proporcionar a sus 500 millones de usuarios activos una experiencia de descarga de aplicaciones de alta calidad.

Acerca de AppGallery

AppGallery es un ecosistema inteligente e innovador que permite a los desarrolladores crear experiencias únicas para los consumidores. Nuestras capacidades únicas en el dispositivo permiten que las aplicaciones se integren en diferentes dispositivos, ofreciendo más comodidad y una experiencia más fluida, y esto es parte de nuestra estrategia más amplia de 1+8+N en Huawei. Con AppGallery, nuestra visión es hacer de ella una plataforma de distribución de aplicaciones abierta e innovadora que sea accesible para los consumidores, y al mismo tiempo, proteger estrictamente la privacidad y la seguridad de los usuarios, al tiempo que les proporciona una experiencia única e inteligente. Al ser uno de los tres principales mercados de aplicaciones en todo el mundo, AppGallery ofrece una amplia variedad de aplicaciones globales y locales en 18 categorías, incluyendo navegación y transporte, noticias, redes sociales y más. AppGallery está disponible en más de 170 países y regiones con 500 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. En el primer semestre de 2020, las descargas totales de AppGallery han alcanzado los 261.000 millones de veces.

Acerca de Behaviour(TM) Interactive

Behaviour(TM) Interactive, el mayor desarrollador y editor de juegos independiente de Canadá, fue fundado en 1992. La compañía cuenta con casi 700 empleados en su estudio de Montreal. Con su galardonada IP Dead by Daylight(TM) original, el juego de rol de estrategia Game of Thrones Beyond the Wall(TM) y Giblins(TM) Fantasy Builder, Behaviour sigue creciendo como desarrollador global líder. Behaviour cuenta entre sus socios con algunas de las marcas más reconocidas del mundo, incluyendo Activision, Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft y muchas más.

