COMUNICADO: Valour lanza el primer producto de intercambio comercial (ETP) Bitcoin sin tasas [1]

- El nuevo ETP, Bitcoin Zero, permitirá a las instituciones y personas invertir en Bitcoin de forma similar que en ETFs y acciones - El comercio y la propiedad de Bitcoin Zero no incurrirá tasas de gestión - Bitcoin Zero es el primero de una serie de varios productos innovadores que Valour planea llevar al mercado - El comercio con Bitcoin Zero empezará el 3 de diciembre 2020 ZUG, Suiza, 3 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- En una primicia mundial, Valour, [http://www.valour.com/] creador con sede en Suiza de los productos de inversión que proporcionan exposición para tecnologías innovadoras, anunció el lanzamiento de Bitcoin Zero, producto de intercambio comercial (BTC) Bitcoin (BTC) que cuenta con cero tasas de gestión.

- El nuevo ETP, Bitcoin Zero, permitirá a las instituciones y personas invertir en Bitcoin de forma similar que en ETFs y acciones - El comercio y la propiedad de Bitcoin Zero no incurrirá tasas de gestión - Bitcoin Zero es el primero de una serie de varios productos innovadores que Valour planea llevar al mercado - El comercio con Bitcoin Zero empezará el 3 de diciembre 2020 ZUG, Suiza, 3 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- En una primicia mundial, Valour, [http://www.valour.com/] creador con sede en Suiza de los productos de inversión que proporcionan exposición para tecnologías innovadoras, anunció el lanzamiento de Bitcoin Zero, producto de intercambio comercial (BTC) Bitcoin (BTC) que cuenta con cero tasas de gestión. Desde hoy, Bitcoin Zero comenzará a comercializar en la bolsa de valores con sede en Estocolmo Nordic Growth Market [https://www.ngm.se/en/] . Llevará a cabo inversiones en los activos digitales más conocidos del mundo de forma más sencilla, más segura y con un mejor coste que el resto de opciones. El fundador y director de Valour, Johan Wattenström, explicó: "Nuestra misión es llevar a cabo inversiones en tecnologías disruptivas accesibles para todos. El lanzamiento de Bitcoin Zero ETP se debe en gran parte a ello. Esto marca un paso hacia adelante en la adopción en masa de los activos digitales, lo que permite a los inversores diversificar sus carteras y ganar exposición para Bitcoin, cuyo valor casi se ha triplicado este año". Comercializar con Bitcoin Zero es tan sencillo y seguro como comprar acciones. Se puede realizar por medio de cualquier bróker o institución financiera con acceso a Nordic Growth Market Stock Exchange. Tommy Fransson, ayudante del consejero delegado, comentó: "Nordic Growth Market ha sido un socio dedicado para el desarrollo y apoyo del mercado ETP desde hace más de 15 años. Estamos encantados de dar la bienvenida a Valour y a las innovadoras ETPs a NGM. Los activos digitales son una parte importante del futuro de los mercados financieros, y esto es un paso importante para hacer que estos productos estén disponibles para todos los inversores". Acerca de Bitcoin Zero El vídeo del día Ayuso cree que el nacionalismo catalán “se está hundiendo”. Bitcoin Zero es el primer producto de inversión pasiva de tipo full-hedge con Bitcoin (BTC) como activo relacionado y tasas de gestión de carga cero. El producto está disponible en euros (BTC ZERO EUR, ISIN código CH0573883474); y en coronas suecas (BTC ZERO SEK, ISIN código CH0585378661). Cotiza de la misma forma que otros valores, eliminando el misterio, complejidad y costes de la inversión BTC y custodia que hasta ahora han impedido su adopción en masa. Acerca de Valour Valour Structured Products Inc. emite productos de intercambio de comercio que permiten a los inversores al por menor e institucionales acceder a las inversiones por medio de innovaciones revolucionarias, como activos digitales, de forma sencilla y segura. Si desea más información, visite la página web www.valour.com [http://www.valour.com/]. Acerca de Nordic Growth Market Nordic Growth Markets es uno de los tipos de cambio de valores nórdicos que cuenta con más de 30 años de experiencia como socio dedicado para compañías crecientes. Por medio de nuestros mercados en Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega, vamos a proporcionar cotización para más de 20.000 dispositivos, como valores, bonos, AIFs y derivados. Se trata de una filial de propiedad completa de Börse Stuttgart, principal intercambio al por menor de Alemania. Si desea más información acerca de Nordic Growth Market, visite la página web www.ngm.se [http://www.ngm.se/]. ([1] ) Aunque Valour no carga ninguna tasa de gestión, comercializar con Bitcoin Zero incurre las tarifas de bróker habitual de los inversores. Contacto para mediosRebecca Geller+44 7967 [email protected][mailto:[email protected]]