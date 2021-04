COMUNICADO: Virgin Money se asocia con la Fintech Trade Ledger como parte de una nueva propuesta de banca de negocios

LONDRES, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Virgin Money continúa construyendo su propuesta de banca empresarial, añadiendo el socio de FinTech, Trade Ledger, que se especializa en tecnología de préstamos basada en datos.

Trade Ledger es un proveedor líder mundial de tecnología para la industria de banca comercial y servicios financieros, apoyando a los bancos al permitir la creación y oferta de productos de préstamo en el momento adecuado, a través del canal adecuado. Su plataforma tiene una capacidad de préstamo como servicio (LaaS), que apoya préstamos garantizados y no garantizados, para desbloquear todo tipo de capital de trabajo y productos de préstamos empresariales para empresas que de otra manera encuentran difícil el acceso a la financiación.

La asociación con Trade Ledger permite a Virgin Money ofrecer una experiencia más rápida y fácil de usar para los clientes empresariales que solicitan préstamos. Mediante el uso de la plataforma de Trade Ledger, que analiza los datos y automatiza una amplia gama de procesos de préstamo clave, Virgin Money será capaz de proporcionar un servicio más rápido y eficiente a sus clientes mientras reduce el riesgo. Los productos iniciales de Trade Ledger en el ámbito de la propuesta Virgin Money Working Capital Health incluyen préstamos a plazos empresariales, financiación de activos y financiación de facturas.

La asociación de Virgin Money con Trade Ledger forma parte de sus compromisos con el premio de 35 millones de libras del Banking Competition Remedies (BCR) Capability and Innovation Fund en 2020.

Gavin Opperman, director del grupo empresarial en Virgin Money, dijo: "La experiencia del cliente es clave mientras nos preparamos para llevar nuestra propuesta de banca de negocios al mercado en otoño. Nuestros socios de FinTech nos están permitiendo crear algo completamente nuevo para las empresas, y los préstamos son una parte importante de la conversación. Hemos visto de primera mano el impacto que la pandemia de Covid-19 ha tenido en nuestros clientes empresariales y queremos poder apoyar a las PYMES en su búsqueda de oportunidades para recuperarse y crecer.

"Con su arquitectura flexible y su capacidad para satisfacer la más amplia gama de productos de préstamos comerciales, nuestra asociación con Trade Ledger complementa nuestra propuesta digital y nos ayudará a apoyar a los clientes de manera más eficaz."

Roger Vincent, director de Reino Unido en Trade Ledger, dijo: "La tecnología de Trade Ledger ha sido diseñada específicamente para apoyar a los bancos y prestamistas que buscan tomar la iniciativa con la innovación de productos de préstamo basada en datos y la transformación impulsada por la tecnología.

"Estamos encantados de trabajar con el equipo de Virgin Money porque reconocen el valor en el uso de datos para reimaginar el capital de trabajo para la economía digital. Nuestra asociación ayudará a conseguir capital para las empresas que realmente lo necesitan en un momento crítico."

Acerca de Virgin Money

Virgin Money es un banco digital de servicio completo, que atiende a 6,5 millones de clientes en todo el Reino Unido. Ofrece productos y servicios líderes en el mercado para satisfacer toda la gama de necesidades de banca minorista y empresarial de los clientes. Virgin Money tiene como objetivo proporcionar una experiencia consistente de clase mundial para los clientes a través de su plataforma tecnológica líder, la banca telefónica y una red nacional de tiendas innovadoras y centros de banca de negocios. Al hacer que la banca sea mejor, Virgin Money busca cumplir con su propósito de 'Hacerte más feliz sobre el dinero'.

Acerca de Trade Ledger

Trade Ledger se fundó en 2016 para ayudar al sector de los servicios financieros a reimaginar las complejas finanzas empresariales para las PYMES y las empresas de mercado medio en la economía digital.

La plataforma de préstamos como servicio (LaaS) es compatible con todos los productos de préstamos empresariales seguros y no garantizados, transformando las fuentes de datos de la cadena de suministro en información y tareas procesables. Esto permite crear y ofrecer los productos de préstamo adecuados en el momento adecuado, a través del canal adecuado, rápidamente, a bajo riesgo. Sus clientes aumentan su rentabilidad, logrando en promedio una reducción del coste de origen del 60%, una reducción del 50% en abandonos y un potencial de crecimiento de las carteras de préstamos de más del 100% a través de financiación integrada.

Respaldada por los capitalistas de riesgo Point72 Ventures, Foundation Capital y Hambro Perks, y otros inversores notables como Court Lorenzini (fundador de DocuSign), Trade Ledger está escalando actualmente a nivel mundial para dar cabida a una base de clientes de rápido crecimiento de bancos comerciales globales, bancos regionales y nacionales, y proveedores de financiación alternativos. Hasta la fecha ha recaudado 16,6 millones de libras.

Trade Ledger fue galardonado con LendTech Initiative of the Year 2020, Lending Platform of the Year 2019, y Startup of the Year 2019.

Para más información sobre Trade Ledger, vea www.tradeledger.io

