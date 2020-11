COMUNICADO: El Vision Impact Institute insta a relacionar una buena visión con carreteras más seguras

- Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico: El Vision Impact Institute insta a llevar a cabo esfuerzos para relacionar una buena visión con carreteras más seguras

La inclusión de la visión en la conversión de la seguridad en la carretera es vital para reducir los accidentes

DALLAS, 13 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- E 15 de noviembre, el Vision Impact Institute se unirá a las organizaciones de todo el mundo para conmemorar el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Según la Organización Mundial de la Salud [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2980580-1&h=3955294946&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2980580-1%26h%3D3717433849%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.who.int%252Fpublications%252Fi%252Fitem%252F9789241565684%26a%3DWorld%2BHealth%2BOrganization&a=Organizaci%C3%B3n+Mundial+de+la+Salud], 1,35 millones de personas perdieron la vida en las carreteras de todo el mundo, y 50 millones resultaron heridas en el año 2018. Casi el 50% de estos fallecimientos "usuarios vulnerables de la carretera": peatones, ciclistas y motoristas.

Aunque las causas de los accidentes de tráfico son numerosas, una mala visión en la carretera es un factor de riesgo grave y a menudo subestimado. Las investigaciones sugieren que la visión es vital para conducir [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2980580-1&h=2127638154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2980580-1%26h%3D3404657428%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fcyberlaw.stanford.edu%252Fblog%252F2013%252F12%252Fhuman-error-cause-vehicle-crashes%26a%3Dvision%2Bis%2Bcrucial%2Bto%2Bdriving&a=visi%C3%B3n+es+vital+para+conducir] ya que el 90% de la información que necesita la gente para conducir pasa a través de la vista.

Desde hace demasiados años, la visión no se ha incluido en la conversación sobre la seguridad en las carreteras. Se han llevado a cabo progresos de forma reciente. En abril, las Naciones Unidas formularon recomendaciones a los gobiernos para mejorar los sistemas de carreteras nacionales dentro del marco de su 2021-2030 2(nd) UN Decade of Action for Road Safety Plan [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2980580-1&h=4028550912&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2980580-1%26h%3D405751830%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.un.org%252Fpga%252F74%252Fwp-content%252Fuploads%252Fsites%252F99%252F2020%252F08%252FDraft-Resolution-Road-Safety.pdf%26a%3D2nd%2BUN%2BDecade%2Bof%2BAction%2Bfor%2BRoad%2BSafety%2BPlan&a=2nd%C2%A0UN+Decade+of+Action+for+Road+Safety+Plan]. Aquí se incluye una llamada para asegurar que los usuarios de carreteras de todo el mundo cuentan con una buena visión.

"Estamos muy contentos de ver que la visión pasa a formar parte de la conversación acerca de la seguridad en las carreteras", explicó Kristan Gross [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2980580-1&h=4080747949&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2980580-1%26h%3D1530484605%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fabout%252F%26a%3DKristan%2BGross&a=Kristan+Gross], director ejecutivo mundial del Vision Impact Institute. "Al tiempo que reconstruimos nuestras economías, la movilidad más segura se va a convertir en algo cada vez más importante. Debemos asegurar que todos los ciudadanos disponen de una oportunidad igual para llegar a sus lugares de trabajo, escuelas y hogares de forma segura - y una buena visión debe desempeñar un papel considerable".

ACERCA DEL VISION IMPACT INSTITUTE (VII)

La misión del Vision Impact Institute es generar conciencia sobre la importancia de la corrección y la protección de la visión para que una buena visión sea una prioridad mundial. Su Comité Asesor está compuesto por seis expertos independientes internacionales: Profesor Kevin Frick (Estados Unidos), profesora Clare Gilbert (Reino Unido), doctor Allyala Nandakumar (Estados Unidos), Arun Bharat Ram (India), doctor Serge Resnikoff (Suiza) y el doctor Wang Wei (China).

El VII está registrado como organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) que recibe el apoyo del fondo Vision for Life Fund de Essilor, el líder mundial en óptica oftálmica. La organización cuenta con una plataforma web interactiva, una base de datos única de investigación disponible en visionimpactinstitute.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2980580-1&h=2160567402&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2980580-1%26h%3D4283649873%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252F%26a%3Dvisionimpactinstitute.org&a=visionimpactinstitute.org] .

Andrea Kirsten-Coleman Responsable mundial de comunicació[email protected][mailto:[email protected]]

