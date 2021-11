COMUNICADO: Las Voces de los Vapeadores Llegan a la Puerta del Parlamento Europeo

BRUSELAS, 17 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Las voces de los vapeadores, y sus historias personales sobre cómo el vapeo les ayudó a dejar de fumar y a cambiar sus vidas para mejor, fueron difundidas hoy en Bruselas para animar a los líderes europeos a apoyar las políticas a favor del vapeo.

La World Vapers' Alliance (WVA), que representa a los vapeadores de todo el mundo, recorrió Bruselas en el icónico "Vape Bus" rosa eléctrico y mostró una impactante selección de historias de abandono del tabaco en toda Europa. La colección de historias de ex fumadores individuales se reunió como parte de la campaña Back Vaping. Beat Smoking, que viajó por toda Europa a lo largo de 2021.

La manifestación llevó estos mensajes de toda Europa directamente a los miembros del Parlamento Europeo (MPE), que actualmente están debatiendo el plan "Combatir el cáncer", que puede marcar el rumbo de las políticas antitabaco en toda Europa.

Michael Landl, director de World Vapers' Alliance, dijo:

"Las próximas semanas serán cruciales para los fumadores, los vapeadores y la salud pública en general, ya que se está ultimando el Plan Europeo para Combatir el Cáncer. Hemos venido hoy aquí para asegurarnos de que las voces de los vapeadores sean escuchadas y de que los eurodiputados entiendan las historias reales de personas que han podido dejar de fumar gracias al vapeo.

Los responsables políticos europeos tienen la oportunidad de hacer historia y salvar vidas si apoyan el vapeo como herramienta para vencer al tabaquismo. Nuestro mensaje es claro: elijan la ciencia y salven vidas", añadió.

19 millones de fumadores en Europa podrían pasarse al vapeo, una alternativa que es un 95% menos dañina, si el Parlamento Europeo apoyara las herramientas de reducción de daños, como el vapeo, en toda su futura legislación, incluido el Plan Europeo para Combatir el Cáncer.

"Existe el riesgo de que los legisladores europeos, bajo la presión de los activistas anti-vapeo, introduzcan leyes que traten el vapeo exactamente igual que el fumar. Esto significaría un desastre para los vapeadores, para los fumadores y para la salud pública mundial. La mejor manera de vencer al tabaquismo es promover el vapeo como parte de las políticas de salud pública", concluyó Michael Landl.

La World Vapers' Alliance (WVA) amplifica la voz de los vapeadores de todo el mundo y les permite marcar la diferencia en sus comunidades. Nuestros miembros son 26 asociaciones de vapeadores y más de 15.000 vapeadores individuales de todo el mundo. Más información en www.worldvapersalliance.com.

Juan, de Barcelona, dijo: "Hace cuatro años dejé de fumar gracias al vapeo. He mejorado mi calidad de vida, ya no tengo cansancio, no me gotea la nariz por la mañana y la comida tiene un sabor increíble". Nicolas, de París, dijo: "Me pasé al vapeo con el objetivo específico de dejar de fumar. Así que, poco a poco, fui reduciendo el nivel de nicotina y ahora estoy a punto de dejarlo por completo. El vapeo es un método muy bueno para dejar de fumar". Puede encontrar más testimonios de vapeadores aquí.

