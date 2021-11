COMUNICADO: Vuse y McLaren Racing ponen a los creativos infrarrepresentados en el asiento del conductor (1)

--Vuse, en colaboración con McLaren Racing, pone a los creativos infrarrepresentados en el asiento del conductor

LONDRES, 29 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Vuse, la marca de vapeo número uno a nivel mundial**, apoya a las voces no escuchadas de la industria creativa con una nueva iniciativa, Driven by Change, lanzada en colaboración con su socio de siempre, McLaren Racing.

Driven by Change ofrece a los artistas y talentos creativos mayores de 25 años la oportunidad de mostrar su trabajo en uno de los escenarios más grandes y de mayor perfil del mundo: los deportes de motor. Estas oportunidades abarcarán desde la exhibición de trabajos en un próximo Grand Prix™, hasta el acceso exclusivo a McLaren Racing, una vez en la vida. El primer ejemplo de cómo Driven by Change cobrará vida tendrá lugar en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi de 2021, con la participación de un creador en un evento único en el mundo.

John Beasley, Jefe de Grupo de Construcción de Marca, BAT, comentó:"El programa Driven by Change pretende cambiar las cosas rompiendo el molde tradicional de las asociaciones. Damos prioridad a las personas y al talento, creando oportunidades para los talentos no descubiertos ni reconocidos en una industria dominada por el estatus, la edad, la destreza y el nombre. Como líderes en nuestras respectivas industrias, tenemos la oportunidad de celebrar la diversidad, mostrando y apoyando el trabajo de los creadores del mañana."

La industria creativa se ha enfrentado a una dura batalla en los últimos años, en la que los creadores luchan por encontrar oportunidades para mostrar su trabajo y, en muchos casos, no son compensados por el increíble trabajo que realizan. Para muchos, las oportunidades se dan a los conocidos y a los establecidos, con industrias como el automovilismo de élite que se centran en el nombre y la notoriedad por encima del talento y la pasión de las bases.

Claire Cronin, Responsable de Marketing, McLaren Racing, comentó: "Como industria, la comunidad del automovilismo tiene una gran oportunidad de apoyar a los talentos de base y seguir defendiendo la diversidad de personas y habilidades que dan vida al deporte. Trabajando junto a Vuse en el programa Driven by Change, esperamos poder facilitar el acceso a activos y plataformas globales que presenten a nuestra audiencia un increíble talento creativo."

El programa también contará con el apoyo de Driven by Diversity, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es educar a individuos y organizaciones sobre el valor de la diversidad y la inclusión en el deporte del motor. La organización ofrecerá orientación para la iniciativa, además de proporcionar acceso a la comunidad subrepresentada, garantizando que la inclusión siga siendo el centro de la iniciativa.

Lindsay Orridge, Fundador y Presidente, Driven by Diversity, dijo: "La creación de un cambio en el espacio de la diversidad y la inclusión en la industria del automovilismo se centra en gran medida en la ingeniería y el talento de los pilotos, por lo que al trabajar con Vuse podemos ayudar a llevar la inclusión a otra área importante: el talento creativo. Podemos colaborar para ayudar a los nuevos creadores de la élite del automovilismo mediante oportunidades de tutoría y mostrando su trabajo a través de nuestras plataformas compartidas para ayudarles a superar sus límites actuales."

Vuse también está trabajando actualmente con creadores prometedores como parte de su serie Artist Spotlights, disponible aquí, en la que la marca examina algunos de los increíbles talentos creativos que ofrece el mundo, presentándolos a ellos y su trabajo a nuevas audiencias.

A principios de 2022 se publicará más información sobre cómo participar en el programa Driven by Change.

Notas a los redactores:

Acerca de BAT

BAT es una empresa líder en bienes de consumo de varias categorías con el propósito de construir Un Mañana Mejor reduciendo el impacto de su negocio en la salud mediante la oferta de una mayor variedad de productos agradables y con menos riesgo para los consumidores adultos. La empresa sigue teniendo claro que los cigarrillos combustibles suponen graves riesgos para la salud, y que la única forma de evitarlos es no empezar o dejar de fumar. BAT anima a quienes, de otro modo, seguirían fumando, a cambiar por completo a alternativas de riesgo reducido científicamente probadas*†. Para conseguirlo, BAT se está transformando en un negocio de productos de consumo multicategoría verdaderamente centrado en el consumidor. La ambición de BAT es tener 50 millones de consumidores de sus productos no combustibles para 2030 y generar 5.000 millones de libras de ingresos de Nuevas Categorías para 2025. BAT se ha fijado unos objetivos ESG muy ambiciosos, entre los que se incluyen conseguir la neutralidad del carbono en los ámbitos 1 y 2 para 2030 y eliminar el plástico de un solo uso innecesario y hacer que todos los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025. BAT emplea a más de 53.000 personas y opera en más de 180 países. El Grupo BAT generó unos ingresos de 25.800 millones de libras en 2020 y un beneficio de las operaciones de 9.900 millones de libras. La Cartera Estratégica de la compañía está compuesta por sus marcas globales de cigarrillos y una creciente gama de productos de tabaco y nicotina de categoría de riesgo reducido*† y productos tradicionales de tabaco no combustible. Entre ellos se encuentran los productos de vapor, tabaco para calentar, los productos orales modernos, incluidas las bolsitas de nicotina sin tabaco, así como los productos orales tradicionales, como el snus y el rapé húmedo. En 2020, tuvimos 13,5 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, lo que supone un aumento de 3 millones respecto al año anterior.

* Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo de fumar cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.

† Nuestros productos vendidos en EE.UU., incluidos Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus, están sujetos a la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y no se hará ninguna declaración de riesgo reducido en relación con estos productos sin la autorización de la FDA.

** Basado en la cuota de valor estimada por Vype/Vuse en la venta minorista medida para el vapor (es decir, el valor total de la categoría de vapor en las ventas minoristas) en los Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y Alemania. Se calcula que estos 5 mercados cubren el 77% de las ventas al por menor de sistemas cerrados de vapor, calculadas en junio-julio de 2021.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundada por el piloto neozelandés Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966, y desde entonces McLaren ha ganado 20 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 180 grandes premios de Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans en su primer intento y las 500 millas de Indianápolis en tres ocasiones.?McLaren Racing compite actualmente en la Fórmula 1 a nivel mundial y en la INDYCAR en Estados Unidos.

El equipo disputa el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2021 con Lando Norris y Daniel Ricciardo, y en las INDYCAR Series de 2021 con los pilotos de Arrow McLaren SP Pato O'Ward y Felix Rosenqvist. McLaren fue el primer equipo de F1 en obtener la certificación de neutralidad de carbono hace diez años y ha conservado con éxito el premio Carbon Trust Standard, la última vez en febrero de 2021. También fueron la primera escudería en recibir el Premio Medioambiental del Instituto FIA en 2013, que han mantenido sistemáticamente en el nivel de tres estrellas.

