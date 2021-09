COMUNICADO: W. L. Gore & Associates mejora la cartera de endoprótesis GORE® VIABAHN® con una entrega de perfil más bajo

Las mejoras en los dispositivos de gran diámetro incluyen la accesibilidad a través de vainas más pequeñas, al tiempo que proporcionan una mejor visualización mediante la adición de marcadores radiopacos

25 años de innovación continua

PUTZBRUNN, Alemania, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Como parte de los esfuerzos por mejorar continuamente las soluciones médicas para los pacientes con enfermedades vasculares complejas, W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) ha anunciado el lanzamiento en EMEA de la endoprótesis GORE® VIABAHN® de perfil más bajo y gran diámetro con superficie bioactiva PROPATEN. Las mejoras del dispositivo se basan en un dispositivo de endoprótesis líder en el mercado, que se ha convertido en una importante herramienta para el tratamiento de enfermedades vasculares complejas. El innovador diseño del dispositivo VIABAHN® reduce el perfil de colocación de las endoprótesis de mayor tamaño, de 9 a 13 mm de diámetro, en hasta 3 Fr, lo que permite su colocación a través de vainas más pequeñas. Las vainas introductoras más pequeñas han dado lugar a un menor riesgo de complicaciones en el acceso vascular en determinadas poblaciones de pacientes.1 Además, los nuevos marcadores radiopacos, ahora también en las configuraciones de dispositivos de mayor diámetro, mejoran la visualización bajo fluoroscopia, facilitando el posicionamiento y la colocación del dispositivo, así como una colocación precisa y predecible. "Además de los marcadores radiopacos que facilitan el posicionamiento y el despliegue, el nuevo perfil más bajo permite el uso de una vaina más pequeña, reduciendo potencialmente el riesgo de daños en el sitio de acceso", dijo Manuel Alonso, M.D., cirujano vascular, Oviedo, España. "En combinación con la capacidad de seguimiento y la flexibilidad, esta nueva oferta de perfil más bajo será muy útil para el tratamiento de pacientes complejos en todos los estados de la enfermedad en mi práctica."

"La historia de la endoprótesis GORE® VIABAHN® es la historia de la colaboración de los médicos en cuatro indicaciones centradas en el paciente y de la demostración de su rendimiento una y otra vez", dijo Benjamin Beckstead, jefe de categoría de Gore Vascular.

Desde su lanzamiento en la UE en 1996, el dispositivo ha evolucionado con numerosas mejoras y ha dado soporte a cientos de miles de pacientes en todo el mundo. En la actualidad, el dispositivo VIABAHN® se utiliza en diversas indicaciones clínicas, como en lesiones de la arteria femoral superficial (AFS), lesiones ilíacas, reestenosis en lesiones de la AFS y lesiones del circuito de acceso AV*.

Para más información, visite https://www.goremedical.com/eu/products/viabahn

* Para ver las indicaciones completas y otra información importante sobre la seguridad de los productos comerciales de Gore a los que se hace referencia en este documento, consulte las instrucciones de uso correspondientes (IFU).

Gore diseña dispositivos médicos para tratar una serie de enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. Con más de 50 millones de dispositivos médicos implantados a lo largo de más de 45 años, Gore se basa en su legado de mejora de los resultados de los pacientes mediante iniciativas de investigación, educación y calidad. El rendimiento del producto, la facilidad de uso y la calidad del servicio proporcionan un ahorro de costes sostenible para médicos, hospitales y aseguradoras. Gore está unido al servicio de los médicos y a través de esta colaboración estamos mejorando vidas.

Acerca de Gore

W. L. Gore & Associates es una empresa global de ciencia de los materiales dedicada a transformar industrias y mejorar vidas. Desde 1958, Gore ha resuelto complejos retos técnicos en entornos exigentes, desde el espacio exterior hasta las cumbres más altas del mundo y el funcionamiento interno del cuerpo humano. Con más de 11.000 asociados y una sólida cultura orientada al trabajo en equipo, Gore genera unos ingresos anuales de 3.800 millones de dólares.

Los productos enumerados pueden no estar disponibles en todos los mercados.

GORE, Together, improving life, PROPATEN, VIABAHN y los diseños son marcas comerciales de W. L. Gore & Associates.

