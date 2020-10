COMUNICADO: Waa Wei gana el primer GMA y Wu Qing-Feng es reconocido como Mejor Vocalista Masculino

TAIPEI, 9 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La 31 Golden Melody Awards Ceremony, presentada por el "Ministro de Cultura de Taiwán",se celebró el 3 de octubre en el Taipei Music Center. Wu Qing-Feng ganó la categoría de Mejor Vocalista Masculino - categoría Mandarín de este año y compartió que "Estoy agradecido de no haberme rendido nunca y estoy agradecido de haber seguido cantando y actuando". Waa Wei recibió el premio a Mejor Vocalista Femenina - categoría Mandarín, y espera que haya más por venir en el futuro. Otros ganadores incluyen Fire EX. al Mejor Grupo Musical, Chih Siou como Mejor Artista Nuevo, ABAO para la Canción del Año y el Álbum del Año, y G.E.M. con el Premio del Jurado por su álbum City Zoo. Jolin Tsai entregó el premio al Mejor Álbum en mandarín a Joanne Wang por Love is Calling Me, y expresó que "es increíblemente conmovedor ver lo duro que todo el mundo ha trabajado para hacer posible esta ceremonia a través de una pandemia".

https://mma.prnewswire.com/media/1310024/31st_Golden_Melody_Awards_Ceremony_Stage.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1310024/31st_Golden_Melody_Awards_Ceremony_Stage.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1310025/31st_GMA_Waiting_area_Sectioned_off_by_transparent_dividers.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1310025/31st_GMA_Waiting_area_Sectioned_off_by_transparent_dividers.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1310026/31st_GMA_Presenter_Jolin_Tsai_in_mask.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1310026/31st_GMA_Presenter_Jolin_Tsai_in_mask.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1310027/Best_Female_and_Male_Vocalist__Mandarin__Waa_Wei_and_Wu_Qing_Feng.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1310027/Best_Female_and_Male_Vocalist__Mandarin__Waa_Wei_and_Wu_Qing_Feng.jpg]

La cantante de pop en chino, Hebe Tien, interpretó "Anything Goes", "You Should Know About It" y "Learning from Drunk". La reina de las canciones de amor, Fish Leong, cantó "If One Day", "How Am I", "Unfortunately Not You", "Pain that Breathes" y "J'Adore". El anterior ganador de GMA en la categoría de mejor vocalista, JJ Lin, interpretó, "A Thousand Years Later" y "No Turning Back". Waa Wei entregó "Heaven", "Mon Chéri", "Death of Narcissus", "Full Stop", "I Only Care About You" y "Be an Extraordinary Ordinary Person". ØZI interpretó la exitosa canción "B.O" y 9m88 ofreciendo una actuación para "Aim High". Joanna Wang hizo una versión de "Lover" de Teresa Teng, mientras que A-Yue actuó con Muta y Kenzy de MJ116 para presentar "Hands in the Pockets" a un aplauso atronador.

Wing Lo, Daniel Lo, Kasiwa, Suming Rupin, Chungho, Henry Hsu, y Malan Choir comenzaron la ceremonia con una actuación de fusión que incorporó las lenguas indígenas, Hakka y taiwanesas. Su actuación fue capaz de capturar la resiliencia y la esperanza del tema de vida de este año. El ganador del Premio de Contribución Especial, Rich Huang, colaboró con ocho bateristas de bandas de renombre en Taiwán para ofrecer una interpretación de batería inspiradora y magnífica.

GMA también fue astuto en sus medidas de control epidémico. A cada nominado y presentador se les dieron portadas especiales con sus nombres cosidos. Los nominados también están exentos de mascarillas en el área de espera que está seccionada por divisores transparentes para que las cámaras también sean capaces de capturar sus reacciones. El anfitrión Waa Wei fue director de control epidémico en un breve video para crear conciencia. Los netizens elogiaron a la GMA por su creatividad y fuertes medidas contra COVID-19 cuando la ceremonia llegó a su fin.

