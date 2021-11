COMUNICADO: Watchers App anuncia el lanzamiento de su producto para ver películas y programas

-- Watchers App anuncia el lanzamiento de su producto para transformar el visionado de películas y programas en una atractiva experiencia social

Watchers app permite a los usuarios ver películas, programas y deportes junto con amigos y famosos, en sincronización, y comunicarse entre sí por voz o texto mientras los ven.

LISBOA, 4 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Watchers, una empresa emergente de entretenimiento, anuncia el lanzamiento de la versión beta pública de su aplicación para ver películas, programas y deportes junto con amigos y famosos. La aplicación permite a los usuarios ver el contenido de las plataformas de vídeo más populares de forma sincronizada y comunicarse entre sí por voz o texto.

Además de las salas privadas para amigos y familiares, Watchers App ofrece a los usuarios la oportunidad de unirse a las salas públicas y disfrutar de los contenidos con críticos profesionales, cómicos, otras personas influyentes e incluso un comentarista virtual de IA, Cinephile.

Watchers App está disponible en la UE, soportando YouTube, Netflix en un par de semanas, así como algunas de las plataformas de vídeo locales. La app es gratuita para los usuarios, ya que sólo pagan por su suscripción en Netflix, Disney+, Curiosity y otras plataformas populares que serán soportadas pronto.

Para ofrecer una experiencia de usuario multiplataforma, Watchers también propone una solución de segunda pantalla b2b, ya que la empresa ha desarrollado un SDK que puede integrarse fácilmente en una aplicación SmartTV de VOD. Así, los usuarios tienen la oportunidad de ver vídeos en una pantalla grande mientras gestionan vídeos sincronizados y se comunican a través de la aplicación. Este tipo de asociación permite a las plataformas de vídeo a la carta crear un entorno social atractivo en torno a sus contenidos y, por tanto, aumentar el tiempo que se pasa con ellos.

El anuncio de hoy en Web Summit abordará la soledad digital, ya que las personas pasan ahora casi un tercio de sus horas de vigilia ocupadas en este tipo de entretenimiento y utilizan simultáneamente los teléfonos móviles para enviar mensajes y participar en redes sociales o buscar contenido relacionado. "Nuestra solución ofrece la oportunidad de un visionado social cercano a lo que solíamos experimentar en el mundo offline", dijo Yana Bardintseva, cofundadora y consejera delegada de Watchers App.

Acerca de Watchers App Ltd

Watchers App Limited es una empresa emergente de entretenimiento con sede en Londres, fundada en 2021 por la emprendedora tecnológica y exitosa top-manager de TMT Yana Bardintseva y tres cofundadores con una gran capacidad en producto y tecnologías con la misión de socializar el proceso de ver el contenido de vídeo.

See our promo video here