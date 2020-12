COMUNICADO: WATG anuncia a David D. Moore AIA como director general y consejero delegado

IRVINE, California, 2 de diciembre 2020 /PRNewswire/ -- WATG, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=92438179&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D1147049852%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhubs.ly%252FH0BNxlx0%26a%3DWATG%252C&a=WATG%2C] la firma de viaje y turismo líder en el mundo, ha anunciado el nombramiento [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=1853994750&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D977167021%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhubs.ly%252FH0BNwKK0%26a%3Dannounced%2Bthe%2Bappointment&a=anunciado+el+nombramiento] de David D. Moore [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=2721967667&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D2796722676%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhubs.ly%252FH0BNxmT0%26a%3DDavid%2BD.%2BMoore&a=David+D.+Moore] AIA, como director general y consejero delegado. Moore se unió a WATG en 1989 y es actualmente presidente de la junta directiva. Moore sustituirá a Anthony Mallows, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=1858236844&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D3811684868%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhubs.ly%252FH0BNxrD0%26a%3DAnthony%2BMallows%252C&a=Anthony+Mallows%2C] que ha dirigido la firma con distinción desde 2017. Moore es el primer consejero delegad de WATG en asentarse en Asia Pacífico, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=4275467314&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D1127633586%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhubs.ly%252FH0BNxN30%26a%3DAsia%2BPacific%252C&a=Asia+Pac%C3%ADfico%2C] una región que dirigió para la firma en 1990.

En cuanto a su nombramiento, Moore dijo: "Estoy orgulloso de asumir el liderazgo en WATG y de haber tenido el privilegio de trabajar con Anthony durante los tres últimos años. En nombre de la junta directiva, me gustaría agradecer a Anthony su inspirador liderazgo. Su contribución a WATG and Wimberly Interiors fue ejemplar, y se le echará mucho de menos".

Anthony Mallows dijo: "Mi paso por WATG and Wimberly Interiors fue destacable. Me he sentido realmente inspirado por la dedicación, creatividad y pasión de nuestros talentosos diseñadores en todo el mundo. David es un excelente sucesor. Su dedicación a nuestros clientes, equipo y socios no tiene precedentes. Le deseo a David y a la firma un gran éxito en el futuro".

Fundada en 1945 y celebrando su 75 aniversario [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=1787082769&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D2839797769%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhubs.ly%252FH0BNxsz0%26a%3D75th%2Banniversary&a=75+aniversario] en 2020, WATG es una de las firmas de diseño líderes en el mundo especializada en hotelería, entretenimiento, juego, diseño urbano, uso mixto y residencial de alta clase. El estudio de diseño interior de WATG, Wimberly Interiors [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=2343609344&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D2971634626%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhubs.ly%252FH0BNxsF0%26a%3DWimberly%2BInteriors&a=Wimberly+Interiors], está consistentemente clasificado entre los Top 20 Hospitality Giants por la Interior Design Magazine. A lo largo de su historia, WATG and Wimberly Interiors han diseñando más de 400 proyectos construidos en 170 países y territorios de todo el mundo.

Graduado por la California Polytechnic State University en San Luis Obispo, Moore aporta más de 30 años de excepcional experiencia en diseño a su nuevo cargo, incluyendo el profundo conocimiento en un abanico de tipos de proyecto, desde desarrollos de uso mixto y urbano a retiros junto a la playa y entornos de tiendas de lujo. Algunos de sus proyectos más notables son Four Seasons Tianjin [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=3757874208&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D3410737803%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.watg.com%252Fwatg-unveils-design-for-four-seasons-tianjin-china%252F%26a%3DFour%2BSeasons%2BTianjin&a=Four+Seasons+Tianjin], Conrad Maldives [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=802198765&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D4236010314%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.watg.com%252Fproject%252Fconrad-maldives-rangali-island-maldives%252F%26a%3DConrad%2BMaldives&a=Conrad+Maldives], Bellagio Shanghai [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=2004205576&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D2240848121%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.watg.com%252Fproject%252Fbellagio-shanghai-china-bund-architecture-interiors%252F%26a%3DBellagio%2BShanghai&a=Bellagio+Shanghai], el Ritz-Carlton and JW Marriott Beijing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=3512293963&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D3829822451%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.watg.com%252Fproject%252Fritz-carlton-jw-marriott-beijing-beijing-china%252F%26a%3DRitz-Carlton%2Band%2BJW%2BMarriott%2BBeijing&a=Ritz-Carlton+and+JW+Marriott+Beijing], Shangri-La Boracay [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=3298381394&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D2841724496%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.watg.com%252Fproject%252Fshangri-la-boracay-philippines%252F%26a%3DShangri-La%2BBoracay&a=Shangri-La+Boracay] y Anantara Peace Haven [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997815-1&h=2535188842&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997815-1%26h%3D2550275086%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.watg.com%252Fproject%252Fanantara-peace-haven-tangalle-sri-lanka%252F%26a%3DAnantara%2BPeace%2BHaven&a=Anantara+Peace+Haven]. Anteriormente, fue director gerente regional para Asia Pacífico y China y lanzó la oficina de la firma en Shanghái en 2018. Está en la junta directiva desde 2011.

