COMUNICADO: WBI anuncia la nueva WELL Performance Rating (2)

"IWBI ha sido fundamental para impulsar la evolución de la salud y el bienestar de los ocupantes de los edificios, consolidando el rigor científico y los objetivos sólidos y medibles como medio para avanzar en el rendimiento de los edificios. La innovadora WELL Performance Rating está llamada a convertirse en otra herramienta innovadora." Adam Garnys, consultor principal de estrategia, y Dr. Vyt Garnys, director administrativo y consultor principal, CETEC, WELL Performance Testing Organization

"Hay una nueva urgencia en cómo damos forma, guiamos y fomentamos los avances en el rendimiento de los edificios para alinearse mejor con la ciencia de apoyo a la salud humana. Con el lanzamiento conjunto de la WELL Performance Rating, estamos redoblando la promesa de soluciones prácticas y basadas en pruebas para impulsar la mejora continua en las principales métricas de salud que ayudan a mejorar la productividad, aumentar el confort y apoyar el bienestar."

Liam Bates, cofundador y consejero delegado, Kaiterra, IWBI Performance Advisor

