COMUNICADO: Westinghouse firma un contrato de ingeniería para ampliar la vida de Angra 1

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvania, 5 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company acaba de firmar un contrato con Eletronuclear para llevar a cabo análisis de ingeniería vitales para la seguridad, fiabilidad y vida a largo plazo de la central nuclear Angra 1. Este contrato apoya el programa de operaciones a largo plazo (LTO) de Eletronuclear diseñado para permitir el funcionamiento continuado de Angra Unit 1 hasta finales del año 2044. La licencia de funcionamiento actual es válida hasta diciembre de 2024.

"Esto supone un primer paso muy importante para Eletronuclear y Westinghouse en lo que respecta al trabajo conjunto para permitir la ampliación del funcionamiento", explicó David Howell, director general de los servicios de plantas operativas para América de Westinghouse. "Westinghouse ha sido un socio de Eletronuclear desde que pasó a funcionar de forma online la primera unidad de Angra 1 en 1985. Estamos muy contentos de haber sido seleccionados para apoyar la seguridad, fiabilidad y éxito a largo plazo de Angra 1".

El programa LTO de Angra 1 incluye evaluaciones de ingeniería, pruebas de sistema y actualizaciones de sistema de planta que se van a implementar hasta varias fases para el año 2030.

"Esperamos que sea la primera dentro de una serie de iniciativas de éxito, continuando con las relaciones duraderas junto Westinghouse", explicó el director general de Eletronuclear, Leonam dos Santos Guimarães.

El contrato se ha realizado tras una carta de intención firmada entre Westinghouse y Eletronuclear el 3 de febrero de 2020 para ayudar a ampliar la vida de la central de energía nuclear Angra 1. Fueron testigos de la firma el Ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque, el Secretario de Energía de Estados Unidos, Dan Brouillette, y William Popp, el Chargé d'Affaires of the U.S. Mission to Brazil.

Si desea más información acerca de las soluciones LTO de Westinghouse, visite https://www.westinghousenuclear.com/operating-plants/long-term-operations [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939221-1&h=2722421924&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2939221-1%26h%3D1755961538%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.westinghousenuclear.com%252Foperating-plants%252Flong-term-operations%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.westinghousenuclear.com%252Foperating-plants%252Flong-term-operations&a=https%3A%2F%2Fwww.westinghousenuclear.com%2Foperating-plants%2Flong-term-operations].

Westinghouse Electric Company es la compañía de energía nuclear pionera en el mundo y es un proveedor líder de productos y tecnologías de planta nuclear para servicios en todo el mundo. Westinghouse suministró el primer reactor de agua presurizado del mundo en 1957 en Shippingport, Pa., Estados Unidos. En la actualidad, la tecnología de Westinghouse es la base de aproximadamente la mitad de las plantas nucleares operativas del mundo. Para más información, visite www.westinghousenuclear.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939221-1&h=2669944550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2939221-1%26h%3D3955710860%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.westinghousenuclear.com%252F%26a%3Dwww.westinghousenuclear.com&a=www.westinghousenuclear.com].

Contacto: Sarah CassellaDirectora de comunicaciones externasWestinghouse Electric CompanyTeléfono: +1 412-374-4744E-mail: [email protected][mailto:[email protected]]

Sitio Web: http://www.westinghousenuclear.com/www.westinghousenuclear.com/