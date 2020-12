COMUNICADO: Whale Cloud consigue 10 TM Forum Open API Conformance Certifications con una insignia de oro

NANJING, China, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Whale Cloud, una empresa de tecnología líder que proporciona soluciones y servicios de software para telecomunicaciones y múltiples industrias, ha logrado la Open API Conformance Certification de TM Forum [https://www.tmforum.org/conformance-certification/open-api-conformance/#table] para su ZSmart BSS/OSS suite. Whale Cloud se convierte en el segundo miembro de TM Forum en obtener un estatus GOLD con un total de 10 certificaciones, incluyendo, Ticket de Problemas, Gestión de Clientes, Administración de Partes, Catálogo de Servicios, Gestión de Uso, Gestión de Inventario de Servicio, Activación y Configuración de Servicios, Gestión de Pedidos de Servicio, Gestión de Roles de Parte y Gestión de Pagos.

La BSS/OSS suite [https://online.iwhalecloud.com/] nativa de la nube permite a los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) obtener acceso a una solución de telecomunicaciones basada en suscripciones y colaborar con los socios del ecosistema en una única plataforma. Impulsada por la tecnología de big data, la suite incorpora inteligencia de datos en los sistemas BSS & OSS para ayudar a los CSP a facilitar la agilidad del negocio para un tiempo de comercialización más rápido, minimizar los costes, aumentar nuevos flujos de ingresos y mejorar la participación de los clientes. Además, la suite ofrece excelentes capacidades 5G Out Of The Box (OOTB), como carga multidimensional, adaptador de interfaz SBI, flujo de negocio para el modo SA y NSA, así como incorporación de socios, gestión de cortes, aprovisionamiento híbrido, para verticales como automoción, atención médica y transporte público.

"Estamos orgullosos de haber obtenido la Open API Conformance Certification de TM Forum con una insignia de oro. Al adoptar las Open APIs, podemos proporcionar agilidad empresarial a nuestros clientes y permitir que los proveedores de servicios trabajen con socios externos, así como para simplificar los procesos de TI y reducir el tiempo de mercado para ofrecer nuevas soluciones empresariales. Nuestra suite BSS/OSS respaldada por TM Forum Open APIs ayudará a los CSP a acelerar su viaje digital y a mantenerse competitivos en esta industria de ritmo rápido," dijo Zhengcang Xiao, responsable de tecnología, Whale Cloud International.

"Felicitaciones a Whale Cloud por su Gold Open API Conformance Certification. Esta certificación demuestra que Whale Cloud ha completado con éxito la implementación de al menos 10 Open APIs, que son fundamentales para crear nuevos servicios y aplicaciones digitales", dijo George Glass, responsable tecnológico, TM Forum. "Hasta la fecha, las Open APIs de TM Forum han sido utilizadas por 22.000 usuarios de 2.000 empresas con 330.000 descargas en todo el mundo. Agradecemos a Whale Cloud por su compromiso con TM Forum y con los estándares Open API que benefician a todo el ecosistema. Esperamos continuar nuestra colaboración en nuevos conceptos e innovaciones para mejorar nuestra industria."

CONTACTO: CONTACTO: Zoe Wu, +86-25-6666-9555, +86-13851936355,[email protected]