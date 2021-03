COMUNICADO: Whale Cloud logra la insignia Platinum de TM Forum para la conformidad Open API

- Whale Cloud se convierte en la primera empresa del mundo en lograr la insignia Platinum de TM Forum para la conformidad Open API

NANJING, China, 23 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Whale Cloud, una empresa tecnológica líder que proporciona soluciones de software y servicios para las industrias de las telecomunicaciones y otras múltiples industrias, ha logrado TM Forum's Platinum Open API Conformance Certification [https://www.tmforum.org/conformance-certification/open-api-conformance/#table] por su ZSmart BSS/OSS suite, que mantiene a Whale Cloud en la primera posición liderando la industria en el número de implementaciones Open API conformes y certificadas. Con este logro, Whale Cloud se convirtió en el primer miembro de TM Forum del mundo en ganar un estatus Platinum.

El programa Open API de TM Forum está creando un conjunto Open API que es un conjunto de API basado en REST estándar que permite una integración rápida, repetible y flexible entre las operaciones y los sistemas de administración, lo que facilita la creación, compilación y operación de servicios innovadores complejos.

Como partidario de la adopción Open APIs de TM Forum, Whale Cloud se compromete a aportar beneficios de estandarización, innovación y agilidad a nuestros clientes.

La ZSmart BSS/OSS suite [https://online.iwhalecloud.com/] ayuda a los CSP a facilitar la agilidad del negocio, minimizar los costes, aumentar los nuevos flujos de ingresos, así como mejorar la participación del cliente. La suite reorganiza todo el sistema en una arquitectura unificada nativa de la nube, ofreciendo centros de capacidad totalmente desacoplados SaaS, IaaS y PaaS; TMF Open API para canales front-end, asociados y verticales; gama E2E DevOps y herramienta de gestión; y también apoyando el modelo comercial SaaS. Además, la suite ofrece excelentes capacidades 5G Out of the Box (OOTB), como carga multidimensional, adaptador de interfaz SBI, flujo de negocio para el modo SA y NSA, así como incorporación de socios, gestión de corte, aprovisionamiento híbrido, para verticales como automóvil, salud y transporte público.

"Nos sentimos muy honrados de ser la primera empresa en recibir una insignia Platinum de TM Forum para Open API Conformance. La suite BSS/OSS de Whale Cloud acelera el viaje de transformación de CSP y proporciona servicios innovadores a los operadores para ayudarles a mantenerse competitivos en el mercado. La suite hace uso de Open API certificadas para permitir la agilidad del negocio, crear nuevos productos y servicios mediante la prestación y consumo de servicios de terceros externos, y reducir el tiempo de comercialización para ofrecer nuevas soluciones empresariales", dijo Zhengcang XIAO, responsable tecnológico de Whale Cloud International.

"Felicitaciones a Whale Cloud por su certificación Platinum Open API Conformance. Esta certificación demuestra que Whale Cloud ha completado con éxito la implementación de 20 Open APIs, que son fundamentales para construir nuevos servicios y aplicaciones digitales", dijo George Glass, responsable tecnológico, TM Forum. "Hasta la fecha, las Open API de TM Forum han sido utilizadas por 24.000 usuarios de 2.000 empresas con 370.000 descargas en todo el mundo. Agradecemos a Whale Cloud su compromiso con TM Forum y con los estándares Open API que benefician a todo el ecosistema. Esperamos continuar nuestra colaboración en nuevos conceptos e innovaciones para mejorar nuestra industria".

Para más información, visite: https://online.iwhalecloud.com/ [https://online.iwhalecloud.com/]

CONTACTO: CONTACTO: Zoe Wu, +86-25-6666-9555, +86-13851936355,[email protected]

Sitio Web: https://online.iwhalecloud.com/