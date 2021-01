COMUNICADO: Willow Biosciences avanza su trabajo en THC con planes de lanzamiento en el mercado canadiense (1)

VANCOUVER, BC, 19 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Willow Biosciences Inc. ("Willow" o la "compañía") (OTCQX: CANSF) se complace anunciar que ha avanzado su trabajo en su cepa de levadura patentada para la producción de tetrahidrocannabinol ("THC"), y planea el lanzamiento comercial en el mercado canadiense.

"Estamos encantados de anunciar nuestro proceso de producción de biosíntensis de levadura THC patentada para el lanzamiento en el mercado canadiense", destacó Trevor Peters, director general y consejero delegado de Willow. "Nuestra tecnología de plataforma nos permite producir una variedad de cannabinoides y aprovechar nuestro trabajo anterior en CBG. A partir de las conversaciones con posibles clientes en Canadá, creemos que hay una importante demanda de THC consistente y de alta pureza. Los atributos inodoros e insípidos de nuestro producto acabado lo hacen adecuado como ingrediente principal para el mercado de cannabis 2.0 en Canadá. Hay también una fuerte demanda de un modo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente de producir THC. Nuestro proceso de fabricación es de 50 a 500 veces más eficiente que el cultivo en interior y es la próxima evolución de fabricación sostenible de cannabinoides".

El grupo de investigación y desarrollo con sede en Canadá de la compañía ha desarrollado una cepa de levadura patentada y proceso para la producción de THC y está trabajando hacia un ensayo piloto a lo largo de este año. Aunque ya hay un mercado bien establecido en THC en Canadá, la compañía cree que hay una importante demanda para fabricantes de productos de consume que buscan un ingrediente THC consistente, de alta pureza, inodoro e insípido como el de Willow para el mercado 2.0, que consiste en vapeos, comestibles, bebidas, concentrados y cremas. El mercado THC para productos 2.0 es ya casi un mercado direccionable de multitonelaje y multimillonario en el que Willow podrá vender. La compañía ha identificado un socio de desarrollo para aislamiento de producto, purificación y escala a ensayo piloto y está en negociaciones con varias compañías de fabricación en Canadá para servir al mercado de uso de adultos.

Willow lanzará su THC en el mercado de uso de adultos canadiense debido a su estatus altamente regulado, legal y desarrollado. La compañía observa cuidadosamente los desarrollos en Estados Unidos en torno a la posible legalización y estará listo para reaccionar a cualquier cambio positivo en la regulación que pudieran producir.

Acerca de Willow Biosciences Inc.

Willow es una compañía de biotecnología canadiense con sede en Vancouver, British Columbia, que produce compuestos derivados de plantas de alta pureza que ofrecen bloques de construcción para las industrias farmacéutica, de salud y bienestar y productos empaquetados de consumo. El actual enfoque de Willow está en la producción de cannabinoides para el tratamiento del dolor, ansiedad, obesidad, desórdenes cerebrales, entre otras importantes indicaciones. El equipo científico de Willow tiene un historial demostrado en desarrollo de tecnologías de fabricación para compuestos de alta pureza en tratamientos para el dolor y el cáncer. El proceso de fabricación de Willow crea un producto consistente, escalable y sostenible que permite el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos que pueden cambiar la vida.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado incluye declaraciones prospectivas que incluyen opiniones, suposiciones, estimaciones y la evaluación de la compañía de futuros planes y operaciones y, más concretamente, declaraciones en cuanto a: proyecciones hito de Willow, que incluyen el éxito y plazo de los esfuerzos de producción de THC, test piloto y comercialización; plazo de primeras ventas y generación de ingresos; negociaciones con posibles clientes, socios de fabricación y otras partes implicadas; beneficios del proceso de fabricación de la compañía; potencial de mercado canadiense de THC consistente y de alta pureza; posibles usos de producto para el THC de la compañía y beneficios del mismo; la industria de cannabinoide sintético y la capacidad de Willow de capturar cuota de mercado; la demanda de productos de Willow; la entrada de Willow en nuevos mercados globales, incluido el de Estados Unidos; los desarrollos regulatorios en Estados Unidos y la capacidad de la compañía para reaccionar a los mismos; y el plan empresarial de la compañía, generalmente, incluyendo la investigación y producción de cannabinoides. Cuando se utilizan en este comunicado, las palabras "podrá", "anticipa", "cree", "estima", "espera", "pretende", "podría". "proyecta", "debería" y expresiones similares están pensadas para estar entre las declaraciones que identifican declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se fundan en la base de expectativas y suposiciones hechas por la compañía que incluyen, entre otras: el éxito de las alianzas estratégicas de Willow, incluyendo el desarrollo de future alianzas estratégicas; la fuerza financiera de la compañía; la capacidad de la compañía para financiar su plan empresarial utilizando efectivo en mano y recursos existentes; el mercado para productos de Willow; la capacidad de la compañía de obtener y retener licencias aplicables; la capacidad de la compañía para obtener socios de fabricación adecuados y otras alianzas estratégicas; y la implementación de éxito de la estrategia de producción de Willow, generalmente. Las declaraciones prospectivas están sujetas a un amplio rango de riesgos e incertidumbres, y aunque la compañía cree que las expectativas representadas por dichas declaraciones son razonables, no hay garantía de que dichas expectativas se realicen. Cualquier número de factores importantes podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los incluidos en las declaraciones prospectivas, entre otros, riesgos asociados con: la industria de los cannabinoides en general; el éxito de las estrategias de investigación y desarrollo de la compañía; la violación de la propiedad intelectual; el no beneficiarse de asociaciones o integrar adquisiciones con éxito; las acciones e iniciativas de gobiernos federales y provinciales y cambios en las políticas de gobierno y la ejecución e impacto de estas acciones, iniciativas y políticas; la importación/exportación y restricciones de investigación para operaciones basadas en cannabinoides; el tamaño del mercado de cannabinoides de uso médico y por adultos; la competencia de otros participantes en la industria; las condiciones económicas estadounidenses, canadienses y globales adversas; los eventos globales adversos y crisis de salud pública, incluyendo el actual brote de COVID-19; el no cumplir con determinadas regulaciones; la salida de personal de gestión clave o la incapacidad de atraer y retener talento; y otros factores mejor descritos en su momento en los informes y presentaciones de la compañía a las autoridades reguladoras de valores. Consulte la AIF y los MD&A para factores de riesgos adicionales relativos a Willow, a los que se puede acceder en el sitio web de Willow en www.willowbio.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3040633-1&h=1854065826&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3040633-1%26h%3D2188755116%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.willowbio.com%252F%26a%3Dwww.willowbio.com&a=www.willowbio.com] o bajo el perfil de la compañía en www.sedar.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3040633-1&h=4022864450&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3040633-1%26h%3D2342792572%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sedar.com%252F%26a%3Dwww.sedar.com&a=www.sedar.com].

(CONTINUA)