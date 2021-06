COMUNICADO: Wilson revela el balón oficial de la NBA antes de la temporada 2021-22 de la NBA

Trae Young y Jamal Murray de la NBA se unen al equipo de asesores de Wilson; el balón oficial de la NBA de Wilson se presentará en la cancha en el Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021

CHICAGO, 17 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Wilson Sporting Goods Co., en colaboración con la National Basketball Association (NBA), ha presentado hoy el nuevo balón oficial de la liga antes de la temporada del 75º aniversario de la NBA. La presentación es la punta de lanza de una asociación de varios años, que da la bienvenida al primer fabricante oficial de balones de baloncesto de la NBA -Wilson-.

El balón de juego oficial de la NBA de Wilson está compuesto por los mismos materiales, la misma configuración de ocho paneles y las mismas especificaciones de rendimiento que los balones de juego actuales de la liga, y se nutre del mismo cuero que se utiliza actualmente en la NBA. Durante el año pasado, la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) trabajaron conjuntamente con Wilson para desarrollar y aprobar el nuevo balón de juego a través de sesiones de evaluación de los equipos. El balón de juego cuenta con los icónicos logotipos de la NBA y de Wilson en un lado completo, y el logotipo de Wilson también incluye una línea antracita.

"Wilson está entusiasmado por desbloquear nuestra historia y herencia con la NBA para hacer crecer el juego del baloncesto en el escenario global", dijo Kevin Murphy, Director General de Wilson Team Sports. "Tras el lanzamiento de nuestras asociaciones con WNBA y BAL, seguiremos construyendo el futuro del deporte. Wilson se centrará primero en apoyar a la liga y a sus jugadores con sus balones de juego de alto rendimiento, y después ampliará nuestra familia de baloncesto para llegar a los aficionados, entrenadores y jugadores de todos los niveles, en todo el mundo."

"Nuestra asociación con Wilson cobra vida de forma adecuada cuando nos acercamos a la temporada de nuestro 75º aniversario", dijo Salvatore LaRocca, Presidente de Asociaciones Globales de la NBA. "Como balón oficial de la NBA durante las primeras 37 temporadas de la liga, Wilson regresa basándose en nuestra historia compartida y mirando hacia el crecimiento continuo de la liga".

El balón de juego oficial de la NBA de Wilson hará su debut en la cancha en el Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021, que tendrá lugar del lunes 21 al domingo 27 de junio. El balón de juego estará disponible para su compra exclusivamente en wilson.com en Estados Unidos a partir del 29 de julio, en consonancia con el NBA Draft 2021 presentado por State Farm. Otros productos de Wilson con licencia de la NBA estarán disponibles a través de socios minoristas clave en todo el mundo, incluyendo NBAStore.com, Amazon y otros a lo largo del verano.

Coincidiendo con la presentación de los balones, Wilson también presenta a sus primeros miembros del personal asesor de la NBA: Trae Young, estrella de la NBA en 2020, y Jamal Murray, elegido en la primera ronda del Draft de la NBA en 2016. Como miembros oficiales del personal asesor de Wilson, Young y Murray probarán los balones, darán su opinión y colaborarán en los productos de baloncesto de Wilson.

"Unirme al personal asesor de Wilson era algo muy natural para mí", dijo Young. "Llevo usando sus balones de baloncesto desde que era un niño, desde que jugaba con aros en la entrada de mi casa hasta que lo hice en la universidad. Es emocionante ver el regreso de Wilson a la NBA, y para mi además tener voz en cómo se muestran tanto dentro como fuera de la cancha."

Young y Murray se unen a una creciente lista de miembros del personal asesor de Wilson Basketball, entre los que se encuentran la tres veces All-Star de la WNBA Liz Cambage, las estrellas de la FIBA 3x3 Dušan Bulut y Migna Touré, el renombrado entrenador de habilidades Chris Brickley y el creador de gustos Beija Velez, y se espera que se anuncien más jugadores a medida que se acerque la temporada.

Los hitos de la asociación de Wilson con la NBA seguirán desplegándose a lo largo de 2021 con anuncios y activaciones en toda la Women's National Basketball Association (WNBA), NBA G League, NBA 2K League y Basketball Africa League (BAL), y en la temporada del 75º aniversario de la NBA.

Acerca de Wilson:

Wilson Sporting Goods Co., con sede en Chicago (EE.UU.) y filial de Amer Sports Corporation, es el principal fabricante mundial de equipamiento deportivo, ropa deportiva y accesorios de alto rendimiento. La empresa aporta más de un siglo de innovación al deporte en todos los niveles de juego. Utiliza los conocimientos de los jugadores para desarrollar productos que impulsan la innovación de los equipos en nuevos territorios y permiten a los atletas de todos los niveles rendir al máximo. Para más información, visite www.wilson.com.

En baloncesto, Wilson es el proveedor de balones de baloncesto oficiales de la National Basketball Association® (NBA), la Women's National Basketball Association® (WNBA), la National Collegiate Athletic Association® (NCAA) para March Madness y la Final Four, la Basketball Champions League (BCL), la Basketball Africa League (BAL) y la FIBA 3x3. En fútbol, Wilson es el primer y único proveedor de balones de fútbol oficiales de la National Football League® (NFL), el proveedor de balones de fútbol oficiales de la Canadian Football League (CFL), NCAA Football, Pop Warner, American Youth Football y USA Football. En tenis, Wilson es la pelota oficial y el socio oficial de encordado del US Open y de Roland Garros. En voleibol, Wilson es el proveedor de pelotas de voleibol oficiales para la Association of Volleyball Professionals (AVP) y NCAA Beach Volleyball. En fútbol, Wilson es el proveedor de balones de juego para la NCAA Soccer.

Acerca de la NBA:

La NBA es un negocio global de deportes y medios de comunicación construido en torno a cuatro ligas deportivas profesionales: la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League y la NBA 2K League. La NBA y la International Basketball Federation (FIBA) también operan conjuntamente la Basketball Africa League (BAL). La NBA ha establecido una importante presencia internacional con juegos y programación disponibles en 215 países y territorios en más de 50 idiomas, y mercancía a la venta en más de 100.000 tiendas en 100 países de seis continentes. Las listas de la NBA al inicio de la temporada 2020-21 contaban con 107 jugadores internacionales de 41 países. Los activos de NBA Digital incluyen NBA TV, NBA.com, la NBA App y NBA League Pass. La NBA ha creado una de las mayores comunidades de redes sociales del mundo, con 1.900 millones de "me gusta" y seguidores a nivel mundial en todas las plataformas de la liga, los equipos y los jugadores. A través de NBA Cares, la liga aborda importantes cuestiones sociales colaborando con organizaciones reconocidas internacionalmente que apoyan la educación, el desarrollo de la juventud y la familia, y causas relacionadas con la salud.

