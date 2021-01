COMUNICADO: Winhealth Pharma y TWiB entran en una asociación estratégica de licencia para AC-203

SHANGHAI y TAIPEI, 7 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Hongkong Winhealth Pharma Group (Winhealth Pharma) y Taiwan TWi Biotechnology, Inc. (TWiB) anunciaron una asociación estratégica que otorgó a Winhealth Pharma el derecho exclusivo de desarrollar y comercializar los activos de enfermedades raras de AC-203 en China continental, Hong Kong y Macao para indicaciones como la epidermólisis bullosa hereditaria (EB), el penfigoide bulloso y otras enfermedades de la piel.

La prevalencia de EB en los Estados Unidos es de aproximadamente 10,65 por millón, lo que equivale a unos 15.000 pacientes en China. La epidermólisis bullosa hereditaria (EB) es un grupo de enfermedades hereditarias raras de la piel. Debido a mutaciones genéticas, la piel se vuelve muy frágil, como las alas de una mariposa. Una ligera colisión o fricción produce ampollas o vesículas sangrientas, que luego pueden causar traumatismos y ulceraciones. Otros tejidos mucosos del cuerpo también pueden verse afectados. No existe un tratamiento eficaz para la EB en todo el mundo. EB aparece en la primera lista nacional de 121 enfermedades raras en China.

Basado en estudios clínicos realizados, AC-203 alivia los síntomas de la EB, reduciendo la formación de ampollas y acelerando la cicatrización de heridas, al tiempo que demuestra un buen perfil de seguridad. AC-203 ha sido otorgado con la Designación de Medicamento Huérfano y el estado de medicamento pediátrico raro por la FDA.

"TWi Biotechnology ha estado estrechamente involucrado en el desarrollo global de AC-203 con el compromiso de aliviar o mejorar el sufrimiento de los pacientes debido a las enfermedades", dijo Jessica Wu, Presidenta de TWiB, "Creemos que la asociación con Winhealth Pharma acelerará el desarrollo y la comercialización de AC-203 en China continental y proporcionará a los pacientes acceso a un tratamiento potencialmente más eficaz y mejorará su calidad de vida. "

"Desde su creación, Winhealth Pharma ha adoptado un enfoque centrado en el paciente para satisfacer las necesidades médicas desatendidas. Hemos elegido estratégicamente centrarnos en el área de enfermedades raras mediante la selección e introducción cuidadosa de terapias novedosas en todo el mundo", dijo Jack Wang, presidente y consejero delegado de Winhealth Pharma, "La asociación con TWiB representa un paso crítico en nuestro viaje por las enfermedades raras. Con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, se espera que AC-203 traiga nuevas esperanzas a los pacientes chinos de EB tan pronto como sea posible."

Acerca de TWi Biotechnology

TWi Biotechnology, Inc. es una empresa de desarrollo clínico con sede en Taipei, Taiwán, que se especializa en el desarrollo de nuevos fármacos para enfermedades raras con el objetivo de reposicionar moléculas de fármacos ya en uso clínico para satisfacer las necesidades no cubiertas de medicamentos buenos o emergentes, especialmente dirigidos a enfermedades raras y graves para las que no hay ningún medicamento disponible. Su objetivo es innovar eficientemente y proporcionar nuevos fármacos seguros y eficaces a los pacientes con necesidades urgentes en todo el mundo. Más información disponible en https://www.twibiotech.com [https://www.twibiotech.com/].

Acerca de Winhealth Pharma

Winhealth Pharma es una empresa biofarmacéutica en estado comercial con el objetivo de satisfacer las necesidades médicas gravemente no cubiertas o desatendidas para pacientes con enfermedades raras y otras condiciones médicas críticas en China y regiones circundantes. Desde sus inicios, Winhealth se ha comprometido a abastecer, desarrollar y comercializar terapias innovadoras de las principales empresas biotecnológicas y farmacéuticas de todo el mundo. Winhealth ha establecido asociaciones estratégicas a largo plazo con una variedad de empresas internacionales líderes y ha construido con éxito una gama diversificada que consiste en productos en etapa clínica y en etapa comercial. Además de su fuerte desarrollo y capacidades regulatorias, Winhealth ha establecido una infraestructura comercial líder en la industria que cubre China y los mercados adyacentes, proporcionando a los pacientes un acceso más rápido a nuevas terapias a nivel mundial. Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa en http://www.winhealth.hk [http://www.winhealth.hk/].

