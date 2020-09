COMUNICADO: "A World Odyssey", de Hennessy, presenta un evento de explosión diurno del artista Cai Guo-Qiang (1)

Con streaming en directo desde Cognac para las audiencias de todo el mundo, la obra del artista The Birth of Tragedy honra los valores universales de la resiliencia, coraje y esperanza

PARÍS, 16 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Cai Guo-Qiang es uno de los artistas más admirados de la escena del arte contemporáneo. Además de sus instalaciones específicas de sitio a gran escala, Cai es destacado por su uso único de la pólvora y fuegos artificiales como medio artístico de los eventos públicos espectaculares de escenario de resonancia emocional intensa, tal y como hizo en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín. Este otoño, Hennessy invita a Cai Guo-Qiang a celebrar su evento de explosión diurna, que se celebrará en Charente, en Cognac, Francia, el viernes 25 de septiembre a las 3 PM CET.

https://mma.prnewswire.com/media/1273970/Hennessy_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1273970/Hennessy_Logo.jpg]

Esta muestra apasionada de fuegos artificiales se ha diseñado como evento mejorador en mitad de un contexto sin precedentes en la pandemia. Inspirada por la obra de Nietzsche "The Birth of Tragedy", Cai Guo-Qiang es un evento de fuegos artificiales de 15 minutos repartido en tres actos que honra al ciclo eterno de creación y destrucción y al espíritu humano que, mientras que reconoce el dolor, sin embargo, integra y se regocija en la vida, en armonía con la naturaleza. Al igual que las actuaciones de teatro, esta odisea artística promete explotar con el drama, poesía, color y emoción, con fuegos artificiales de múltiples colores lanzados desde 150 barriles de roble que flotan en el Río Charente para celebrar el 150 aniversario de Hennessy X.O. En una primicia para Maison, "World Odyssey" se mostrará a nivel internacional por medio de streaming en directo. Para el artista, este proyecto es la representación por vez primera de la concepción de un evento de explosión diurno lanzado desde un entorno acuático, que se emitirá a través de una audiencia mundial en tiempo real.

"En estos momentos sin precedentes, lo que ha quedado muy claro es que somos una familia interconectada", explicó el director general y consejero delegado de Hennessy, Laurent Boillot. "En Hennessy, nuestras raíces son profundas gracias a nuestras relaciones duraderas que datan de hace generaciones. En la actualidad, desde su base sita en la ciudad de Nueva York, Cai Guo-Qiang nos sigue recordando los vínculos honrados con el tiempo con una obra maestra de belleza y resonancia universal. En nombre de Maison Hennessy, no es solo un honor y un privilegio hospedar este evento artístico, se trata de una demostración de nuestro compromiso en marcha para nuestra familia con crecimiento internacional. Un siglo y medio después de que comenzase la saga Hennessy X.O, Cai ofrece una visión artística de una odisea forjada por la unidad, resiliencia y esperanza. En el contexto excepcional de 2020, estos valores nos han guiado, recordándonos lo lejos que hemos llegado y lo lejos que vamos a seguir viajando juntos. Desde nuestro punto de observación en Cognac, donde los fuegos artificiales de Oriente - el Condado de Liuyang en China - iluminan los cielos que miran a Charente, Hennessy y Cai se enorgullecen de dar la bienvenida a uno y a todos para participar en un evento artístico que honra la generosidad del espíritu y busca nuevos horizontes con un coraje renovado".

Cai Guo-Qiang explicó: "Ya estamos entrando en un nuevo capítulo de odisea extenuante para la humanidad. La señal desde Cognac, viajando a través de la infraestructura de nube, conecta a las personas desde diferentes partes del mundo, y permite una pasión primitiva para encenderse y formar parte de una comunidad de futuro compartido que está vinculada de cerca de la naturaleza y el arte. Mientras que los fuegos artificiales expresan mi contemplación y tragedia, el arte y las ciencias de la vida, espero que la audiencia atraiga la inspiración de los fuegos artificiales con el fin de reconciliarse con la naturaleza y encontrar el poder para curar".

El evento es otro instante de energía, persistencia y esperanza demostrados por medio de Maison Hennessy este año en un esfuerzo por apoyar a las comunidades en Cognac y a nivel internacional. "World Odyssey" lleva a cabo un mensaje doble desde el ilustre fabricante de coñac y el artista, un mensaje de consolidación para todos los afectados por la pandemia, además de la confianza en un futuro que se transmitirá en directo por streaming en las plataformas digitales, incluyendo Hennessy.com, WeChat, Tencent, Facebook y YouTube.

El evento de explosión diurno de Cai Guo-Qiang se mostrará en escena gracias al uso exclusivo de los productos pirotécnicos con certificado de la CE no tóxicos y con humo reducido.

Si desea conocer más y ver el streaming en directo, visite Hennessy.com/en-int/stories/cai-guo-qiang-live-event

ACERCA DE CAI GUO-QIANG

Como receptor de varios premios de arte internacionales, incluyendo la Medal of Arts del State Department (Washington DC), el 24th Praemium Imperiale Lifetime Achievement in the Arts (Tokio), y el premio Fondation Cartier (París), Cai ha trabajado como director de efectos especiales y visuales de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, para los que desarrolló unos eventos de inauguración y cierre muy destacados. Como nativo de Quanzhou, China, Cai vive actualmente y trabaja en Nueva York. Sus historias de inspiración personales y proyectos son el tema del aclamado documental de Netflix

Sky Ladder

(2016) del prestigioso director ganador de un premio Academy Award, Kevin Macdonald. Este evento, en asociación con Maison Hennessy, marca su primera colaboración con una marca de lujo.

ACERCA DE HENNESSY X.OEn 1870, Maurice Hennessy, miembro de la cuarta generación de la familia Hennessy, solicitó a la Cellar Master, Emile Fillioux, la creación de un coñac especial para su familia y amigos, utilizando el envejecido eaux-de-vie para perfeccionar la mezcla. Lo denominaron "X.O" por "Extra Old". Hennessy X.O se convirtió en la primera mezcla de la casa en mantener el prestigio internacional, hasta el punto de que la clasificación X.O se convirtió en una estimación de calidad sin compromiso. En 1947, Gerald de Geoffre - bisnieto de Maurice Hennessy - creó esta icónica garrafa, un modelo inspirado en un repunte de las agrupaciones de uvas. En la actualidad, Hennessy X.O sigue siendo tan auténtico como cuando Maurice Hennessy lo compartió por primera vez en su círculo más cercano. Como símbolo atemporal de una estructura potente y equilibrada, cuenta con la promesa de tener un acabado extremadamente largo: cada gota es una invitación para embarcarse en una odisea de sentidos por medio de siete notas duraderas.

En 2020, Hennessy X.O celebró su 150 aniversario con una obra maestra de Cai Guo-Qiang.

ACERCA DE HENNESSY La Maison Hennessy, líder del coñac, ha brillado en todo el mundo con sus excepcionales mezclas durante más de 250 años. Creada sobre el espíritu de conquista del fundador Richard Hennessy, la marca está presente en más de 160 países. Situada en el corazón de la región de Charente, Hennessy es también un firme pilar de la economía regional y el estandarte de un sector rico en conocimientos. El éxito y la longevidad de la Maison se basan en la excelencia de sus coñacs, cada uno de los cuales nace de un proceso único pasado de generación en generación. La primera casa de vinos y licores certificada ISO 14001, Hennessy une su capacidad de innovación con el apoyo de todos sus socios para proteger este sector excepcional. Como joya de la corona del grupo LVMH Group, Hennessy es un importante contribuyente al comercio internacional francés, con el 99% de la producción destinada a la exportación, y un embajador mundial del arte de vivir francés.

(CONTINUA)