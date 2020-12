COMUNICADO: Wound Care Plus, LLC adopta MolecuLight i:X® como dispositivo estándar en el punto de atención (2)

MolecuLight Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3008384-1&h=2067392787&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008384-1%26h%3D3860340650%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.moleculight.com%252F%26a%3DMolecuLight%2BInc.&a=MolecuLight+Inc.] es una empresa privada de técnicas de imagen médicas que ha desarrollado y comercializa su propia tecnología patentada de plataforma de técnicas de imagen por fluorescencia en varios mercados clínicos. El primer dispositivo lanzado para comercialización de MolecuLight, el sistema de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X(®) y sus accesorios ayudan a la detección de heridas que contienen bacterias [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3008384-1&h=3186070606&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2883019-1%26h%3D2581406885%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Des%2526o%253D2766051-1%2526h%253D5841404%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2766051-1%252526h%25253D308981738%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus.moleculight.com%2525252Fmoleculight-ix%2525252F%252526a%25253Ddetection%25252Bof%25252Bbacteria%2526a%253Dla%252Bdetecci%2525C3%2525B3n%252Bde%252Bbacterias%26a%3Dla%2Bdetecci%25C3%25B3n%2Bde%2Bbacterias%25C2%25A0&a=la+detecci%C3%B3n+de+heridas+que+contienen+bacterias%C2%A0](cuando se usan con signos y síntomas clínicos) y a la medición digital de heridas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3008384-1&h=857395186&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2883019-1%26h%3D1600621874%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Des%2526o%253D2766051-1%2526h%253D3188708721%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2766051-1%252526h%25253D236742092%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus.moleculight.com%2525252Fdigital-measurement-of-wound-area-length-width-and-depth%2525252F%252526a%25253Ddigital%25252Bwound%25252Bmeasurement%2526a%253Dla%252Bmedici%2525C3%2525B3n%252Bdigital%252Bde%252Bheridas%26a%3Dla%2Bmedici%25C3%25B3n%2Bdigital%2Bde%2Bheridas&a=la+medici%C3%B3n+digital+de+heridas]. La empresa también comercializa su tecnología de plataforma de técnicas de imagen por fluorescencia para otros importantes mercados con necesidades sin cubrir a nivel global, como la seguridad alimentaria, cosmética para el consumidor, y otros mercados clave.

Acerca de Wound Care Plus, LLC

Wound Care Plus, LLC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3008384-1&h=3313342652&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008384-1%26h%3D2847509890%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmywoundcareplus.com%252F%26a%3DWound%2BCare%2BPlus%252C%2BLLC&a=Wound+Care+Plus%2C+LLC] es el mayor proveedor de tratamiento para las heridas móvil en la región del medio oeste de Estados Unidos, con operaciones en Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Texas y Wisconsin. Nuestros especialistas clínicos para el tratamiento de las heridas in situ, móvil y avanzado diagnostican heridas y desórdenes dermatológicos, ofrecen tratamientos y procedimientos; son el "centro de tratamiento de heridas avanzado pensado para ti". Wound Care Plus LLC ofrece servicios de atención a largo plazo por enfermeros cualificados, hospitales de cuidados críticos a largo plazo, centros de tratamiento de heridas, instalaciones de atención residenciales, viviendas compartidas y residencias asistidas. Ayudan a guiar a los centros para ofrecer una atención mejor y más completa ofreciendo educación en cuidado de las heridas, formación, documentación y consulta para programas de tratamiento de las heridas y revisiones de garantía de calidad, además de atención primaria para heridas de clientes y enfermedades epidérmicas.

