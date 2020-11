- Xinhua Silk Road: Wuliangye se une a los líderes empresariales de China para promocionar la productividad digital en Asia-Pacífico

PEKÍN, 23 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El APEC China Business Council Digital Economy Committee se creó formalmente el 19 de noviembre en Pekín durante la celebración del 2020 APEC China CEO Forum con el principal productor baijiu de China, Wuliangye, siendo un miembro fundador, y el presidente de la compañía, Li Shuguang, siendo seleccionado vicepresidente del comité.

https://mma.prnewswire.com/media/1340493/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1340493/1.jpg]

El 2020 APEC China CEO Forum, organizado de forma conjunta por medio del China Council for the Promotion of International Trade, la China Chamber of International Commerce y el APEC China Business Council, tuvo como tema central la productividad digital. Por medio de un debate en profundidad acerca del papel de las tecnologías digitales en la aceleración de la productividad en los nuevos tiempos, el foro presentó la sabiduría de China en el desarrollo de la economía digital.

https://mma.prnewswire.com/media/1340495/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1340495/2.jpg ]

Como miembro fundador del APEC China Business Council Digital Economy Committee, Wuliangye seguirá acelerando la transformación digital y trabajará junto a otros miembros para profundizar la integración de la economía digital con la economía real en un intento de crear un nuevo momento destacado de recuperación económica y desarrollo social para la región de Asia-Pacífico.

Como socio estratégico del foro, Wuliangye muestra por completo el encanto único de la cultura licorera de China con una plataforma de cooperación internacional destacada y mientras demuestra su determinación sin igual para ayudar en la promoción del desarrollo y cooperación en forma de ganancia a dos bandas en la región de Asia-Pacífico.

Con su marca destacando como representante de los licores en China, Wuliangye ha participado de forma activa en varias actividades destacadas del foro, desplegando un encanto fascinante de la cultura licorera de China.

Además, Wuliangye se ha designado además como proveedor de licor del foro, consiguiendo una aclamación a gran nivel entre los invitados al foro por su sabor a licor único y cultura profunda.

El vídeo del día PP asegura que la ‘Ley Celáa’ “nace muerta”.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/317748.html [https://en.imsilkroad.com/p/317748.html]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1340493/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1340493/1.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1340495/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1340495/2.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Silvia, +86-15117925061