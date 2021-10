COMUNICADO: Xinhua Silk Road: Foro internacional sobre ciencia-tecnología y comercio exterior y cooperación económica

-- Xinhua Silk Road: Foro internacional sobre ciencia-tecnología y comercio exterior y cooperación económica celebrada el sábado en Changzhou, China

El sábado comenzó en Changzhou, al este de la Provincia Jiangsu de China, un foro internacional sobre ciencia y tecnología y cooperación sobre comercio económico.

Aproximadamente 12 proyectos de fondos importantes por valor de más de 20.000 millones de yuanes y 27 proyectos industriales clave por valor de 63.000 millones de yuanes se firmaron en el foro celebrado bajo el tema titulado ""An International Star City of Intelligent Manufacturing and A Pivotal Hub in the Yangtze River Delta Region".

Chen Jinhu, secretario del Comité Municipal de Changzhou del PCCh, destacó que la ciudad está más ansiosa que nunca por disponer de talentos y proyectos, y también se encuentra en una posición mejorada de cara a servir a los talentos para lograr un gran éxito.

Se sabe que, hasta el momento, ya son un total de 68 empresas de la lista Fortune Global 500 las que han invertido 119 proyectos en Changzhou, además de la utilización total real de capital extranjero alcanzó los 42.200 millones de dólares estadounidenses.

Se trata de una ciudad que está llena de oportunidades comerciales ilimitadas, indicó Sheng Lei, subsecretario del Comité Municipal de Changzhou del PCCh y alcalde interino de Changzhou, añadiendo que Changzhou ahora está mejorando de forma integral su nivel de desarrollo de alta calidad y promoviendo la modernización completa.

Se ha dado a conocer la construcción de cuatro proyectos clave de empresas de talento, entre las que se incluye un proyecto de transporte inteligente de corta distancia de Ninebot, y tres proyectos educativos de alta calidad comenzaron el viernes en la Ciudad de Ciencia y Educación de Changzhou, alcanzando con ello una inversión total de alrededor de 2.500 millones de yuanes.

