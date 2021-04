COMUNICADO: Xinhua Silk Road:El futuro se dirigirá a la energía inteligente y la Internet de la energía

-- Xinhua Silk Road:El desarrollo energético futuro se dirigirá hacia la energía inteligente y la Internet de la energía, según el presidente de Trina Solar

BEIJING, 23 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Se espera que la energía inteligente y la Internet de la energía sean la dirección principal del desarrollo energético en el futuro, dijo Gao Jifan, presidente y consejero delegado de Trina Solar Co., Ltd., uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de energía inteligente fotovoltaica (PV), durante la Conferencia Anual 2021 del Foro Boao para Asia (BFA) celebrada del 18 al 21 de abril.

La industria de la energía ha experimentado una revolución caracterizada por la electrificación, las bajas emisiones de carbono y la transformación inteligente. Tras los cambios, Trina Solar se ha embarcado en una exploración de Internet industrial.

En cuanto a transformación digital, tomó la iniciativa en el lanzamiento de una marca de IoT de energía, TrinaIoT, en 2018, que utiliza tecnología de detección de IoT y tecnología de big data basada en Internet para ayudar a las empresas a mejorar la operación digital y la eficiencia de la gestión, según Gao.

El año pasado, Trina Solar estableció la 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, que atrae a empresas y organizaciones de la cadena industrial ascendente y descendente para trabajar por beneficios mutuos. A finales de 2020, la alianza ha incluido a unos 60 miembros.

Habrá un mayor espacio de desarrollo para la industria fotovoltaica si podemos reducir los costes no técnicos de las plantas de energía fotovoltaica. Mientras tanto, al impulsar aún más el desarrollo innovador con almacenamiento de energía y producción de hidrógeno, la energía fotovoltaica inteligente desempeñará un papel predominante en el sistema energético, dijo Gao.

Según él, Trina Solar aumentará los esfuerzos para expandir la capacidad del módulo a más de 50 GW para fines de 2021 y se esforzará por liderar el desarrollo ecológico global mediante la creación de una empresa de clase mundial que ofrezca energía solar, almacenamiento de energía, hidrógeno y productos de Internet de energía inteligente y soluciones durante el período del decimocuarto plan quinquenal de 2021 a 2025.

Gao también mencionó que la compañía ha respondido activamente a la Belt and Road Initiative y ha buscado una cooperación profunda con los países Belt and Road.

Founded in 1997, Trina Solar has been dedicated to developing PV products, applications and services to promote global sustainable development. At present, the company has delivered more than 66GW of solar modules and connected over 3GW of solar power plants to the grid worldwide, with its business footprint covering more than 100 countries and regions.

Fundada en 1997, Trina Solar se ha dedicado al desarrollo de productos, aplicaciones y servicios fotovoltaicos para promover el desarrollo sostenible global. En la actualidad, la compañía ha entregado más de 66 GW de módulos solares y ha conectado más de 3 GW de plantas de energía solar a la red en todo el mundo, con una huella comercial que cubre más de 100 países y regiones.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/321087.html

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1494974/image1.jpg