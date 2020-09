COMUNICADO: Xinhua Silk Road: WIEIE 2020 se pone en marcha en Changzhou, China

PEKÍN, 18 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La 2020 World Industrial and Energy Internet Expo & International Industrial Equipment Exhibition (WIEIE 2020) se puso en marcha el miércoles en Changzhou, Provincia de Jiangsu, China, con el fin de proporcionar una plataforma de intercambio y cooperación para el desarrollo industrial de la Internet industrial, Internet de energía, ciudad inteligente y tecnología de fabricación avanzada.

https://mma.prnewswire.com/media/1276254/Xinhua_Silk_Road_WIEIE_2020.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1276254/Xinhua_Silk_Road_WIEIE_2020.jpg]

Bajo el tema "New industry, New energy, New infrastructure and New power", la expo reunirá a cientos de expertos nacionales y extranjeros, representantes de compañías y responsables del gobierno para compartir su visión y experiencias y explorar las nuevas tendencias de Desarrollo industrial en la expo de 10 días de duración.

Como producto de integración profunda de nueva generación de la tecnología de la información y fabricación, Internet industrial es clave para promocionar la integración de la economía digital y la economía real, siendo un motor importante para la promoción de un desarrollo económico de alta calidad.

En los últimos años, por medio de la mejora del ecosistema de fabricación inteligente, la fabricación inteligente y la energía inteligente se han convertido en signos importantes para el progreso de Changzhou en la construcción de una ciudad estrella de fabricación inteligente.

"Changzhou disfruta de una buena base industrial, abundantes recursos de usuarios y entorno ecológico en el que se puede vivir para el desarrollo de la Internet industrial y la Internet de energía", explicó Qi Jiabin, secretario del CPC Changzhou Municipal Committee.

"En el futuro, la ciudad ponderará las oportunidades para promocionar la integración en profundidad de Internet, big data, inteligencia artificial y economía real, construyendo una ciudad estrella de Internet industrial e Internet de energía con mejores infraestructuras, capacidades destacadas de la industria y un nivel de apertura y cooperación más elevado", añadió Qi.

Durante la celebración de la expo, se ha lanzado un hall de muestra en nube, que incluye 4 secciones con los temas dedicados a la Internet industrial, Internet de energía, tecnología negra y equipamiento clave. Cerca de 100 compañías destacadas van a mostrar sus productos en la muestra en nube, cubriendo muchos campos, como IA, computación en nube y big data, interconexión de comunicaciones y seguridad de Internet industrial, fabricación digitalizada, plataforma de la energía de Internet y aplicación de producto y ciudad inteligente.

Entre las diez actividades temáticas de WIEIE 2020, se celebró el Industrial Internet Talents and Education Forum el martes en la Changzhou Science & Education Town. En ella se exploran las nuevas formas de formación de talento por medio de las universidades y empresas industriales de Internet, que buscan hacer de Changzhou una ciudad estrella de fabricación inteligente con apoyo al talento.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/316259.html [https://en.imsilkroad.com/p/316259.html]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1276254/Xinhua_Silk_Road_WIEIE_2020.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1276254/Xinhua_Silk_Road_WIEIE_2020.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Jingyan Gao, +86-13552905167

Sitio Web: www.zjzkypt.com/