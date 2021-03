COMUNICADO: XPRIZE y Cognizant desvelan los ganadores del desafío "Respuesta a la pandemia" para reactivar las economías en todo el

Los modelos de IA ganadores de VALENCIA IA4COVID19 de España y JSI vs COVID de Eslovenia ayudarán a los que toman decisiones a definir políticas para reabrir las sociedades de manera segura

LOS ÁNGELES, 9 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- XPRIZE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3091387-1&h=4277859566&u=https%3A%2F%2Fwww.xprize.org%2F&a=XPRIZE], referencia mundial en diseñar y poner en marcha concursos que incentivan a resolver los grandes desafíos de la humanidad, junto con Cognizant [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3091387-1&h=2180322827&u=https%3A%2F%2Fwww.cognizant.com%2Fes-es%2F&a=Cognizant] , una de las compañías de servicios profesionales tecnológicos y outsourcing líder del mundo, anuncia los ganadores del desafío "Respuesta a la pandemia" dotado con 500.000 dólares. El concurso, de cuatro meses de duración y alcance mundial, ha sido diseñado para aprovechar el poder de los datos y la inteligencia artificial con el objetivo de dotar a los responsables políticos, autoridades sanitarias y líderes empresariales del conocimiento y la guía necesarios para implementar medidas de seguridad pública que ayuden a mantener abiertas las economías locales al tiempo que minimizan los brotes del virus hasta que las vacunas se generalicen. Se espera que los responsables utilicen los resultados, las metodologías y la tecnología del desafío como referencia para minimizar posible brotes, ahora y en el futuro.

El equipo español VALENCIA IA4COVID19, coordinado por la Dra. Nuria Oliver, Comisaria de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, y J. Alberto Conejero, Director del Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universitat Politècnica de València, ha obtenido el primer puesto. El segundo lugar ha sido para JSI vs COVID (Ljubljana, Eslovenia), liderado por Mitja Lustrek, Head of the Ambient Intelligence Group at the Jozef Stefan Institute, que ya participó en Qualcomm Tricorder XPRIZE. Estos equipos de alto rendimiento han sido seleccionados entre 48 finalistas de 17 países. Ambos se repartirán a partes iguales la cuantía del premio, aunque los jueces han decidido distinguir al equipo VALENCIA IA4COVID19 como primer clasificado por la calidad de sus presentaciones. En total, más de 100 equipos de todo el mundo participaron en el desafío.

El desafío "Respuesta a la pandemia" insta a los equipos a desarrollar sistemas de IA basados en los datos capaces de predecir de forma precisa las tasas de transmisión del COVID-19 y prescribir medidas de intervención y mitigación que, tras ser probadas en escenarios "hipotéticos", demuestren reducir el ratio así como los impactos negativos en la economía. Los modelos ganadores se pondrán a disposición de los responsables políticos, líderes empresariales y autoridades sanitarias de todo el mundo cuando evalúen estrategias para reabrir de forma segura y reactivar la economía.

"Es un placer anunciar los ganadores del desafío "Respuesta a la pandemia". Agradecemos el apoyo de Cognizant durante todo el concurso", afirma Amir Banifatemi, Chief Innovation and Growth Officer de XPRIZE. "Este mes hace un año del inicio del brote del COVID-19 a nivel mundial y desde entonces hemos buscado diferentes formas en que XPRIZE pudiera ayudar a identificar y acelerar posibles soluciones a la COVID-19, así como estrategias para mantener a las personas a salvo mientras se mitiga la vuelta a la normalidad. Nuestra esperanza ahora es que la metodología y la tecnología que se han identificado en este desafío se implementen en los planes de respuesta de los gobiernos locales en todo el mundo, utilizando la inteligencia artificial para proteger mejor a todos, desde los más vulnerables hasta los trabajadores esenciales, frente a futuras pandemias."

"Aplaudimos la capacidad y dedicación de los dos equipos ganadores del desafío "Respuesta a la pandemia", VALENCIA IA4COVID19 y JSI vs COVID, y damos las gracias a todos lo que han participado en este desafío", declara Brian Humphries, CEO de Cognizant. "Es increíble lo que puede ocurrir cuando trabajan juntas mentes brillantes en la ciencia de los datos, la programación informática, el aprendizaje profundo y la epidemiología. Sus modelos de IA basados en los datos ayudarán a los responsables políticos y autoridades sanitarias a reactivar las economías de forma segura y aprender cómo aprovechar estas tecnologías para hacer frente a futuras crisis de salud pública".

Los modelos de IA de los participantes han sido evaluados por un jurado independiente formado por académicos, especialistas en respuesta a pandemias, expertos de IA y epidemiólogos, entre otros. Los dos equipos ganadores del premio han conseguido crear modelos eficaces y cumplir con los criterios del jurado, entre los que se incluyen tanto métricas cuantitativas como factores cualitativos como:

-- Factibilidad y Usabilidad de los modelos en el mundo real; -- Inclusiva y Equidad, que evalúa cómo los modelos tienen en cuenta determinados grupos vulnerables, -- Contribuciones colaborativas que premia equipos que desarrollan modelos de código abierto o que aporten datos y modelos para el éxito compartido de todos, -- Innovación, que considera si los equipos crean formas innovadoras de ampliar el alcance del desafío.

En la página web de XPRIZE, se pueden consultar todos los criterios de evaluación y las directrices del desafío. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3091387-1&h=4023802240&u=https%3A%2F%2Fassets-us-01.kc-usercontent.com%2F5cb25086-82d2-4c89-94f0-8450813a0fd3%2F432ec163-3142-459f-a634-077df9a84de6%2FPRCCompetition%2520Guidelines%2520V6%2520-%2520Jan%252025.pdf&a=todos+los+criterios+de+evaluaci%C3%B3n+y+las+directrices+del+desaf%C3%ADo.]

VALENCIA IA4COVID19 ha colaborado con el gobierno valenciano desde marzo del pasado año para utilizar la ciencia de los datos en la lucha contra el COVID-19. El modelo ganador del equipo predijo con éxito la evolución de la pandemia gracias al uso de la IA y de la ciencia de datos. JSI vs COVID trabajó para desarrollar predictores precisos de las infecciones por el COVID-19 utilizando una combinación de un modelo epidemiológico SEIR y aprendizaje automático. Durante el desafío, ambos equipos aspiraban a conseguir modelos más exactos para predecir la evolución del COVID-19 que pudieran utilizarse en sus respectivos países.

Además de los ganadores, ocho equipos más han recibido menciones honoríficas y obtendrán cada uno 3.000 dólares en créditos AWS para servicios cloud y de computación, cortesía de AWS, partner del desafío. Los equipos son:

-- metis2020 (Los Ángeles, Calif., US) -- mvsm (Berlín, Alemania) -- CoronaSurveys (Madrid, España) -- Nixtamal AI (Ciudad de México, México) -- Shanvi (San Diego, Calif., US) -- Kangaroos (Ultimo, Australia) -- ADVANCE4COVID (Rochester, NY, US) -- Nebraska team (Omaha, Nebr., US)

Todo los equipos que han participado en el desafío "Respuesta a la Pandemia" han utilizado Evolutionary AI(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3091387-1&h=4102626044&u=https%3A%2F%2Fwww.cognizant.com%2Fes%2Fes%2Fai%2Fevolutionary-ai&a=Evolutionary+AI%E2%84%A2] de Cognizant como premisa de partida, y han construido sus modelos utilizando los datos recopilados por el rastreador de respuestas gubernamentales COVID-19 de Oxford (con sede en la Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford). El desafío se lanzó en noviembre de 2020, articulado en dos fases:

