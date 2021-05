COMUNICADO: Yifan Li pasa a ser el responsable de finanzas de Human Horizons

SHANGHAI, 13 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Human Horizons ha anunciado hoy que Yifan Li (Frank Li) se ha unido a la compañía como responsable de finanzas. Li reportará directamente a Ding Lei, presidente, fundador y consejero delegado de Human Horizons.

Li es un experto ejecutivo de finanzas y contabilidad, y pasa a formar parte de Human Horizons desde Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), grupo de tecnología de movilidad global con sede en Hangzhou. Como vicepresidente y director financiero del grupo, Li fue responsable de la estrategia financiera, el desarrollo empresarial y las tareas de la cadena de ecología industrial, teniendo un papel integral en el diseño ecológico general de Geely como fabricante de automóviles. También ha trabajado anteriormente como director financiero de varias empresas, incluyendo Sanpower Group Co., Ltd. y China Zenix Auto International Co., Ltd.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Li dentro del equipo de Human Horizons. Li aporta una gran experiencia en finanzas y contabilidad en los campos de la tecnología, la automoción y la movilidad global. Como director financiero, va a ocupar un cargo integral de cara a ayudarnos a dar vida a las ambiciones de Human Horizons, según hacemos avanzar los límites de los vehículos inteligentes y redefinimos la movilidad humana", comentó Ding Lei.

Como parte del Shanghai Municipal Government's Overseas Senior Financial Talents Program, Li anteriormente trabajó con anterioridad como responsable general adjunto del Treasury & Finance Department del Shanghai Pudong Development Bank. Anteriormente, trabajó como banquero de inversiones en la sede de JPMorgan Chase & Co. en la ciudad de Nueva York.

Li se graduó en la Fudan University con una Licenciatura en Economía antes de obtener su Master en Contabilidad en la University of Texas y su Master en Administración de Empresas (MBA) en la University of Chicago Booth School of Business. Es un Contable Público Certificado (CPA) con licencia en Estados Unidos y un Contable Público de Gestión Global (CGMA).

Como figura destacada en el sector financiero y contable, Li ha recibido una serie de premios y reconocimientos por sus logros, incluido el premio 2016 CFO of the Year otorgado por Asset y el Asset and the 2015 China CFO Annual Outstanding Contribution Award otorgado por el Ministerio de Finanzas.

Acerca de HiPhi

HiPhi es una marca de lujo creada por Human Horizons y puesta en valor por sus usuarios. HiPhi 1, además de ser un vehículo eléctrico con una ligera construcción de aluminio híbrido, integra la sostenibilidad a través de la adopción de cuero vegano y el uso de materiales reciclables para potenciar la naturaleza sostenible de los vehículos eléctricos de Human Horizons.

Acerca de Human Horizons

Human Horizons está desarrollando I+D para crear tecnologías de movilidad inteligente líderes e innovadoras, así como potenciar la industrialización de vehículos inteligentes orientados al futuro. Además, Human Horizons construye tecnologías de transporte inteligente, contribuye al desarrollo de ciudades inteligentes y tiene como objetivo redefinir la movilidad.

Declaración de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden constituir declaraciones "prospectivas". Estas declaraciones prospectivas se identifican por medio de como "hará", "espera", "anticipa", "apunta", "futuro", "pretende", "planea", "cree", "estima", "probablemente" y declaraciones similares. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias, planes y expectativas de Human Horizons, son consideradas como declaraciones prospectivas. Las declaraciones de futuro implican riesgos e incertidumbres inherentes. Son varios los factores podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva, entre las que se incluyen, entre otros, los siguientes: estrategias de Human Horizons, desarrollo comercial futuro y condición financiera y resultados de operaciones; el historial operativo limitado de Human Horizons; riesgos asociados con los vehículos eléctricos; la capacidad de Human Horizons para poner en marcha el desarrollo, fabricar y entregar vehículos de alta calidad y atractivos para los clientes a tiempo y a gran escala; la capacidad de Human Horizons para llevar a cabo el crecimiento de la fabricación en su planta de empresas conjuntas; defectos del producto o cualquier otra falla de los vehículos para funcionar como se esperaba; la capacidad de Human Horizons para construir las marcas Human Horizons y HiPhi; la capacidad de Human Horizons para competir con éxito; la capacidad de Human Horizons para asegurar suficientes reservas de pedidos; cambios en la demanda de los consumidores e incentivos gubernamentales, ayudas y otras políticas gubernamentales favorables; condiciones económicas y comerciales generales a nivel mundial y en China y supuestos subyacentes o relacionados con cualquiera de los anteriores. Toda la información proporcionada en esta nota de prensa solo es hasta la fecha de este comunicado de prensa, y Human Horizons no tiene ninguna obligación de actualizar ninguna declaración de futuro, excepto que lo requiera la ley aplicable.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1509550/CFO_photo.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg