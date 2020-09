COMUNICADO: Yili alcanza el puesto 5 mundial en el informe Rabobank 2020 Global Top 20 Dairy

-Yili alcanza el puesto 5 mundial en el informe Rabobank 2020 Global Top 20 Dairy, fortalece la posición #1 entre los productores lácteos asiáticos -- Marca la clasificación más alta jamás alcanzada por un productor lácteo asiático -- Refleja los continuos esfuerzos de Yili en asegurar la calidad, la confianza de los consumidores y el fuerte gobierno corporativo HOHHOT, China, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. ("Yili Group" o "Yili" o la "Compañía"), la mayor firma lechera de Asia, ha ganado el puesto 5 entre los productores lácteos mundiales en el informe Rabobank 2020 Global Top 20 Dairy publicado el 31 de agosto de 2020.

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. ("Yili Group" o "Yili" o la "Compañía"), la mayor firma lechera de Asia, ha ganado el puesto 5 entre los productores lácteos mundiales en el informe Rabobank 2020 Global Top 20 Dairy publicado el 31 de agosto de 2020.

Escalando tres puestos desde el octavo lugar en 2019, Yili se une a las clasificaciones de las prestigiosas 5 mejores marcas lecheras del mundo y continúa fortaleciendo su posición #1 entre los productores lácteos asiáticos. Al comentar sobre el logro, Pan Gang, Presidente de Yili, dijo: "Este logro sin duda aumentará nuestra confianza y determinación en la búsqueda de la excelencia y la mejora continua. Nuestro crecimiento sólo es posible con el esfuerzo colectivo de cada miembro de la familia Yili, y lo que es más importante, de la confianza y el apoyo dado por nuestros consumidores globales, inversores y socios. A pesar del desafiante panorama empresarial que tenemos por delante, nos esforzaremos por mantener 'Yili significa la mejor calidad' y mantener siempre nuestro mantra centrado en el cliente para ofrecer una mayor salud y nutrición a nuestros consumidores." Publicado anualmente, el informe Rabobank Global Top 20 Dairy es una encuesta de las compañías lácteas más grandes del mundo y destaca a los gigantes de uno de los sectores alimentarios más valiosos del mundo. En la versión de 2020, Rabobank informó sobre Yili como una de las empresas asiáticas haciendo grandes movimientos en la lista, con Yili pasando al puesto 5 con un crecimiento interanual de casi el 20%. A lo largo de los años, Yili ha invertido esfuerzos continuos en la promoción de un "Ecosistema de Salud Global" y en el aumento de su valor de marca global, centrándose en proporcionar a sus clientes productos de alta calidad. Al recopilar el mejor recurso del mundo, junto con mejoras progresivas en sus procedimientos de control de calidad, Yili ha proporcionado a sus clientes el más alto nivel de garantía de calidad. Después de haber establecido un sistema de conocimiento de los consumidores maduro, Yili también ha acelerado la implementación de su iniciativa "Internet Plus" mediante la introducción de la utilización de tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas (IoT) para recopilar información más precisa sobre las necesidades de sus consumidores. Con los conocimientos disponibles, Yili también ha sido capaz de llevar a cabo una investigación más profunda sobre las necesidades de los consumidores, y desarrollar productos más personalizados para satisfacer las diferentes necesidades de sus consumidores. Yili sigue plenamente comprometida en su sueño de "Compartir la salud integral en el mundo" y el logro marca un hito significativo en el camino de Yili para seguir entregando salud a sus consumidores globales, destacando la responsabilidad de los productores mundiales de alimentos y esforzándose por lograr una mayor garantía de calidad. Asegurar el puesto 5 entre los productores lácteos mundiales refleja la confianza que Yili recibió de sus consumidores y continúa liderando el mercado chino de bienes de consumo en rápido movimiento. El último éxito se produce después del número récord de nominaciones de Yili en ocho categorías en los World Food Innovation Awards 2020 en febrero de 2020, así como en los World Dairy Innovations Awards 2020, organizados en junio de 2020, que reconocen la excelencia y la innovación en toda la industria alimentaria y láctea mundial.