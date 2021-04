COMUNICADO: YPO anuncia a los 14 premiados regionales del Global Impact Award (2)

-- Andre Abucham [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=1795300106&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D336231 8228%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fandre-abucham %252F%26a%3DAndre%2BAbucham%25C2%25A0&a=Andre+Abucham+](Latinoamérica), fundador y presidente de la junta de la Santa Fé Beneficent Association [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=859551540&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D7124652 7%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fen.santafe.org.br%252F%26a%3DSanta%25C2%25A0F %25C3%25A9%25C2%25A0Beneficent%2BAssociation&a=Santa+F%C3%A9+Beneficent+ Association] -- Melissa Ackerman [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=2702862348&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D108804 228%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fmelissa-ackerm an-52b1133%252F%26a%3DMelissa%2BAckerman&a=Melissa+Ackerman] (Centroamérica y EE.UU.), director general de Produce Alliance [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=4247200412&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D169424 8688%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.producealliance.com%252F%26a%3DProduc e%2BAlliance&a=Produce+Alliance] y Produce Alliance Foundation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=62242750&u=https%3A%2F% 2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D38956510 10%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.producealliancefoundation.org%252F%26a% 3DProduce%2BAlliance%2BFoundation&a=Produce+Alliance+Foundation] -- Javier Benavente Barrón [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=1914512497&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D195886 2682%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fjavierbenaven tebarron%252F%26a%3DJavier%2BBenavente%2BBarr%25C3%25B3n&a=Javier+Benave nte+Barr%C3%B3n] (Europa), director general de?Alares Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=373661914&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D3434660 43%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alares.es%252Fquienes-somos%252F%26a%3D Alares%2BGroup&a=Alares+Group] y The?Alares?Foundation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=1829585122&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D172188 0629%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fundacionalares.es%252Fnuestra_mision .html%26a%3DThe%25E2%2580%25AFAlares%25E2%2580%25AFFoundation&a=The%E2%8 0%AFAlares%E2%80%AFFoundation] -- Greg Block (sureste de EE.UU y Caribe), el finado Greg Block fue el fundador, presidente y consejero delegado de First Step Staffing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=185715739&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D2871235 052%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffirststepstaffing.com%252F%26a%3DFirst%2BS tep%2BStaffing&a=First+Step+Staffing]. -- Hakan Bulgurlu [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=49047769&u=https%3A%2F% 2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D18215413 89%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flive.worldbank.org%252Fexperts%252Fhakan-bu lgurlu%26a%3DHakan%2BBulgurlu&a=Hakan+Bulgurlu] (Pacífico EE.UU.), consejero delegado de Arçelik [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=3482840727&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D343903 8292%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arcelikglobal.com%252Fen%252Fcompany% 252Fabout-us%252Foverview%252F%26a%3DAr%25C3%25A7elik&a=Ar%C3%A7elik] -- Jo Burston [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=1634253207&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D903081 389%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fjoburston%252F %26a%3DJo%2BBurston&a=Jo+Burston] (Australia/NZ), consejero delegado de Inspiring Rare Birds [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=2854306861&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D279970 5786%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.inspiringrarebirds.com%252F%26a%3DIns piring%2BRare%2BBirds&a=Inspiring+Rare+Birds] y cofundador y director de Startup.Business [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=4201557327&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D124922 1923%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstartup.business%252Fabout-us%252F%26a%3D Startup.Business&a=Startup.Business] -- Patrick Chalhoub [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=2154892282&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D412592 7107%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fpatrick-chalh oub%252F%26a%3DPatrick%2BChalhoub&a=Patrick+Chalhoub] (Oriente Medio/norte de África), director general de Chalhoub Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=3956706024&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D297129 2944%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.chalhoubgroup.com%252F%26a%3DChalhoub %2BGroup&a=Chalhoub+Group] -- James Chen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=2035624262&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D134131 2482%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jameschen.vision%252F%26a%3DJames%2BC hen&a=James+Chen], (norte de Asia), fundador de Vision for a Nation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=1428284703&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D330675 9897%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionforanation.org%252F%26a%3DVision%2B for%2Ba%2BNation&a=Vision+for+a+Nation] y Clearly [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=213601011&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D4294740 809%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclearly.world%252F%26a%3DClearly&a=Clearly ] -- Lotte Davis [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=1067703533&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D403437 980%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fonegirlcan.com%252Fmeet-the-founder%252F%2 6a%3DLotte%2BDavis&a=Lotte+Davis] (Canadá), consejero delegado y fundador de One Girl Can [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=3047920890&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D199908 0971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fonegirlcan.com%252F%26a%3DOne%2BGirl%2BCa n&a=One+Girl+Can] -- Carrie Freeman [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=2863308594&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D562923 210%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.secondmuse.com%252Fteam%252Fcarrie%252 F%26a%3DCarrie%2BFreeman&a=Carrie+Freeman] (oeste de EE.UU.), consejero delegado conjunto de SecondMuse [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=1704926893&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D107202 7021%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.secondmuse.com%252F%26a%3DSecondMuse& a=SecondMuse] -- Alison Hill [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=3020735297&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D189102 3296%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Falison-hill-5 61a098%252F%26a%3DAlison%2BHill&a=Alison+Hill+](noreste de EE. UU.), consejera delegada de LifeStraw [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=3056506534&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D287099 1107%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lifestraw.com%252F%26a%3DLifeStraw&a= LifeStraw] -- Nichol Ng [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=3224922781&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D236235 7967%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fng-nichol-517 64613%252F%253ForiginalSubdomain%253Dsg%26a%3DNichol%2BNg&a=Nichol+Ng] (sureste de Asia), cofundador de The Food Bank Singapore [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=1519991679&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D751524 503%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffoodbank.sg%252F%26a%3DThe%2BFood%2BBank%2 BSingapore&a=The+Food+Bank+Singapore] y consejero delegado de X-Inc -- Isak Pretorius [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=1063083644&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D141791 2479%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fisak-pretoriu s-6818831b%252F%26a%3DIsak%2BPretorius&a=Isak+Pretorius] (África), director ejecutivo del grupo de JAM International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=2600655525&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D132757 0497%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjamint.com%252F%26a%3DJAM%2BInternational &a=JAM+International] -- Nathan Sivagananathan [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=2677727825&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D324244 6767%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fnathan-sivaga nanathan-44605b10%252F%253ForiginalSubdomain%253Dlk%26a%3DNathan%2BSivag ananathan&a=Nathan+Sivagananathan] (sur de Asia), cofundador de Trail [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=4117138467&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D601888 600%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftrailsl.com%252Fabout-trail%252F%26a%3DTra il&a=Trail]

El receptor del premio YPO Global Impact Award 2021 se anunciará a finales de mayo.

Acerca de YPO:

YPO es la comunidad de liderazgo global de más de 30.000 directores ejecutivos en 142 países motivados por la convicción de que el mundo necesita mejores líderes. Cada uno de nuestros miembros ha logrado un éxito de liderazgo significativo a una edad temprana. Dirigen empresas y organizaciones que, sumadas, aportan 9 billones de dólares estadounidenses en ingresos anuales. Los miembros de YPO inspiran y se apoyan entre ellos mediante el aprendizaje entre colegas y experiencias excepcionales en una comunidad inclusiva de intercambio abierto y confianza. Para obtener más información, visite ypo.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119026-1&h=3192153411&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119026-1%26h%3D3309383691%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ypo.org%252F%26a%3Dypo.org&a=ypo.org]

