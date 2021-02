COMUNICADO: Zayed Award for Human Fraternity anuncia a los galardonados de 2021 (2)

El premio de este año es la primera vez que los nominados de todo el mundo podrían ser presentados para ser evaluados por un comité de jueces independiente, formado por el Comité Superior para la Fraternidad Humana (HCHF) y compuesto por expertos internacionales.

El Comité de Jueces de 2021 para el Zayed Award for Human Fraternity de este año fue:

-- Juez Mohamed Abdelsalam, secretario general de HCHF -- Adama Dieng, ex asesor especial de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio -- Rt. Hon. Michaelle Jean, 27 gobernador general y comandante en jefe de Canadá -- S.E. Muhammad Jusuf Kalla, ex vicepresidente de la República de Indonesia -- Cardenal Dominique Mamberti, Prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. -- S.E. Catherine Samba-Panza, ex presidenta de la República Centroafricana

El proceso de nominaciones para los premios de 2022 se abrirá en mayo de 2021 y se cerrará en octubre de 2021. Para averiguar si califica como nominador o para nominar a un candidato para el premio del próximo año, visite: www.zayedaward.org [http://www.zayedaward.org/].

Acerca de ZAHF

El Zayed Award for Human Fraternity busca honrar el legado del fundador de los Emiratos Árabes Unidos celebrando a las personas de todas partes que encarnan a través de su trabajo su compromiso de toda la vida con la fraternidad humana. Es otorgado por el Comité Superior para la Fraternidad Humana e incluye un premio financiero de un millón de dólares. Fue creado en febrero de 2019, con motivo del histórico encuentro en Abu Dabi del jefe de la Iglesia Católica, Su Santidad el Papa Francisco, y Su Eminencia el Gran Imam de Al-Azhar, Dr. Ahmad al-Tayeb, para co-firmar el histórico Documento de la Fraternidad Humana. El Papa Francisco y el Gran Imam al-Tayeb fueron los primeros co-receptores honoríficos del Zayed Award for Human Fraternity.

Acerca de HCHF

Formado en 2019, el Comité Superior para la Fraternidad Humana es un comité independiente dedicado a lograr las aspiraciones del Documento para la Fraternidad Humana reuniendo a personas de todo el mundo, en el espíritu de convivencia pacífica. El comité está compuesto por un grupo diverso de líderes religiosos internacionales, académicos y líderes culturales.

