COMUNICADO: Zoomlion lanza la primera declaración de seguridad de grúa torre, que pide una normativa de seguridad mejorada

XIONG'AN NEW AREA, China, 25 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), un fabricante chino líder de maquinaria de construcción y equipamiento pesado, ha publicado la primera declaración de seguridad de grúa torre del mundo durante la Zoomlion Xiong'an Construction Convention and Tower Crane Safety Summit 2020 el 14 de septiembre en la Xiong'an New Area, una nueva área de nivel estatal próxima a la capital china de Beijing, invitando a la participación en toda la industria para elevar la normativa de seguridad de las grúas torre.

XIONG'AN NEW AREA, China, 25 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), un fabricante chino líder de maquinaria de construcción y equipamiento pesado, ha publicado la primera declaración de seguridad de grúa torre del mundo durante la Zoomlion Xiong'an Construction Convention and Tower Crane Safety Summit 2020 el 14 de septiembre en la Xiong'an New Area, una nueva área de nivel estatal próxima a la capital china de Beijing, invitando a la participación en toda la industria para elevar la normativa de seguridad de las grúas torre. Guo Xuehong, vicepresidente de Zoomlion, señaló en el discurso de apertura que como líder de la industria de la maquinaria de elevación de construcción, es responsabilidad de Zoomlion promover un desarrollo seguro, de alta calidad y sostenible de la industria de las grúas torre. La declaración de seguridad de la grúa torre especifica 11 normativas clave en las cuatro áreas de seguridad de control, seguridad de estructura, seguridad de entorno extremo y seguridad de nube, que incluye una carga de prueba que sobrepasa la normativa europea, la capacidad de resistencia de rotura de cables de acero, el control de dispositivos de seguridad digital y más. A 14 de septiembre, la entrega total de equipamiento de maquinaria de elevación de construcción de Zoomlion ha superado los 10.000 millones de yuanes (1.470.000 millones de dólares estadounidenses), tres meses antes en comparación con 2019. Mostró la posición número uno de Zoomlion en el mercado global de las grúas torre así como su fuerte compromiso con los estándares de alta calidad y seguridad. "Zoomlion ofrece soporte para todas las rondas para la construcción del Nuevo Área de Xiong'an a través de dos plataformas - la plataforma de gestión de seguridad y la plataforma de entrega de producto de Zoomlion, y dos bases: la base de apoyo de la torre grúa y el elevador de construcción y la base de formación de Xiong'an", dijo Tang Shaofang, vicepresidente de Zoomlion y director general de Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company. "Por el momento, más del 80 por ciento de las grúas torre que funcionan en varios proyectos de construcción en Xiong'an están suministradas por Zoomlion". "Con la declaración de seguridad de la grúa torre, Zoomlion se compromete con el desarrollo seguro y positivo de la industria. Buscamos animar a otros para valorar y actualizar continuamente los estándares de calidad y seguridad", dijo Yu Lekang, subdirector general de Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company. Acerca de Zoomlion Fundada en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) es una empresa de fabricación de equipos de alta gama que integra maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola y servicios financieros. En la actualidad la empresa vende más de 600 avanzados productos de 56 líneas de producto que abarcan diez categorías significativas. CONTACTO: CONTACTO: Tian Zhang, [email protected], +86-731-8892-3810 Sitio Web: www.zoomlion.com/