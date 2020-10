COMUNICADO: ZTE consigue dos premios en el Layer123 World Congress 2020

SHENZHEN, China, 13 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), destacado proveedor internacional de soluciones de telecomunicaciones, empresas y tecnología de consumo para Internet móvil, ha sido hoy galardonado con dos premios específicos, el producto Emerging Edge Product for its Common Edge Full-Scenario MEC y el New Service Innovation para servicios de conducción remita durante la celebración del Layer123 World Congress 2020.

SHENZHEN, China, 13 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), destacado proveedor internacional de soluciones de telecomunicaciones, empresas y tecnología de consumo para Internet móvil, ha sido hoy galardonado con dos premios específicos, el producto Emerging Edge Product for its Common Edge Full-Scenario MEC y el New Service Innovation para servicios de conducción remita durante la celebración del Layer123 World Congress 2020. El escenario completo Common Edge MEC (Multi-service Edge Computing) de ZTE ayuda a las empresas de telecomunicaciones a conseguir un despliegue de una sola parada y de autoaprovisionamiento y O&M simplificado, empoderando con ello la computación de tipo edge onmi-presente. Para las salas de equipamiento de acceso, el producto emplea BBU y OLT basado en TI y primicia en la industria, y proporciona a la MEC computación, almacenamiento y recursos de red por medio de las placas integradas, cumpliendo con los requisitos de latencia ultra bajos y completos de los usuarios. Además, el producto destaca con una red de un solo estante y con una huella de tipo cero. Para las salas de equipamiento edge y los campus empresariales, el producto proporciona un servidor MEC todo en uno y un gabinete MEC todo en uno. El software y hardware se han preintegrado en la fábrica para un despliegue listo para su uso y cero mantenimientos de tipo Edge. El producto cuenta con una localización flexible, despliegue rápido y O&M simplificado. Para las salas de equipamiento centrales de las ciudades, el MEC se despliega en forma de "cloudification" TI. El motor de núcleo dual de OpenStack y Kubernetes se ha integrado profundamente para proporcionar servicios MEC con recursos diversificados. Además, ZTE ha presentado la tecnología Cloud Native para MEC y aplicaciones de terceras partes. Es por ello que las aplicaciones de Internet existentes se pueden migrar de forma sencilla para MEC y proporcionar servicios en nube públicos y de ultra-baja latencia. Además, ZTE se ha asociado con China Unicom y Zhongtong Bus para desarrollar un servicio de conducción remoto y revolucionario. Se trata del primer servicio de la industria de convergencia fija y móvil (FMC) que permite una conducción remota 5G completa de milisegundos. ZTE y la rama Shandong de China Unicom han empleado de forma innovadora el empleo de 5G y de la red óptica pasiva (PON) con las tecnologías para construir una red basada en FMC de elevada banda ancha y baja latencia. Además, han desplegado la funcionalidad MEC en la Terminal de Línea Óptica (OLT) en la Oficina de Acceso (AO) para conseguir el avance local del streaming del servicio de datos y minimizar la latencia de las rutas de servicio. El retraso del backhaul de video en tiempo real del vehículo y del retraso en la comunicación entre el sistema de control eléctrico del vehículo y el centro de control se reducen pasando de 30ms a varios milisegundos, cumpliendo con los requisitos de los sistemas de transporte inteligentes para el retraso en las transmisiones de tipo sub-10ms. Además, la solución innovadora de ZTE que crea las aplicaciones MEC dentro de OLT puede conseguir las funciones MEC al tiempo que ahorra recursos AO, evitando la reconstrucción complicada AO y facilitando el despliegue en red. ZTE es un proveedor de sistemas de telecomunicaciones avanzados, dispositivos móviles y soluciones de tecnología empresarial para consumidores, operadores, compañías y clientes del sector público. La compañía se ha comprometido a ofrecer a los clientes innovaciones integradas de extremo a extremo para ofrecer excelencia y valor mientras los sectores de las telecomunicaciones y la tecnología de la información convergen. De cotización en las bolsas de valores de Hong Kong y Shenzhen (código de valores H: 0763.HK / código de valores A: 000063.SZ), ZTE vende sus productos y servicios en más de 160 países. Contactos para medios:Margaret MaZTE CorporationTeléfono: +86 755 26775189E-mail: [email protected][mailto:[email protected]] Sitio Web: www.zte.com.cn/