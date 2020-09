COMUNICADO: ZTE gana dos premios en 5G World 2020

- ZTE gana los premios Best Test & Measurement Technology y Most Successful 5G Consumer Service en 5G World 2020 SHENZHEN, China, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante proveedor internacional de soluciones de telecomunicaciones, tecnología empresarial y de consumo para Internet móvil, anunció que ha ganado el premio Best Test & Measurement Technology con su iFlow (Insight Flow), una solución de información precisa de red basada en flujos, y ganó el premio Most Successful 5G Consumer Service con su servicio 5G+ Live TV en 5G World 2020, organizado por Informa el 2 de septiembre de 2020.

- ZTE gana los premios Best Test & Measurement Technology y Most Successful 5G Consumer Service en 5G World 2020 SHENZHEN, China, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante proveedor internacional de soluciones de telecomunicaciones, tecnología empresarial y de consumo para Internet móvil, anunció que ha ganado el premio Best Test & Measurement Technology con su iFlow (Insight Flow), una solución de información precisa de red basada en flujos, y ganó el premio Most Successful 5G Consumer Service con su servicio 5G+ Live TV en 5G World 2020, organizado por Informa el 2 de septiembre de 2020. ZTE ha presentado la innovadora solución iFlow basada en el Inband OAM, para controlar exhaustivamente tanto el plano de control como el plano de reenvío, resolviendo así una serie de problemas de red de transporte, incluyendo el SLA de servicio inconmensurable, la difícil ubicación de errores y el bajo conocimiento de la red. Basado en la recopilación de datos de milisegundos y la detección de nodos salto a salto, iFlow ha habilitado el reconocimiento de la calidad del servicio, la ubicación de errores y la auto-recuperación del servicio en cuestión de segundos. Además, la solución iFlow soporta un ciclo de vida de bucle cerrado de los servicios de red, desde el control, el análisis hasta la optimización, mejorando así en gran medida la calidad del servicio de red y la experiencia de O&M de los operadores, y ayudando a los operadores a reducir la complejidad y el coste de O&M. Además, la solución ZTE's 5G+ Live TV se personaliza para grandes eventos y conciertos. Integrando la transmisión en vivo multiángulo HD (Alta Definición), servicios de valor añadido y funciones sociales, la solución 5G+ Live TV proporciona a las audiencias experiencias innovadoras en varios escenarios 5G, mediante la tecnología MEC y el reconocimiento de IA. La solución 5G+ Live TV permite al público ver juegos desde múltiples perspectivas, proporcionando a los espectadores en el lugar una experiencia personalizada, mientras que ofrece una experiencia inmersiva a las audiencias en casa. "En comparación con las soluciones tradicionales, el 5G+ Live TV ofrece más posibilidades comerciales a los operadores", dijo Fang Hui, vicepresidente de ZTE. "Facilita la cooperación entre proveedores y operadores, que será una dirección importante para el desarrollo de vídeo 5G." ZTE es un proveedor de sistemas avanzados de telecomunicaciones, dispositivos móviles y soluciones de tecnología empresarial para consumidores, operadores, empresas y clientes del sector público. La empresa se ha comprometido a proporcionar a los clientes innovaciones completas integradas para ofrecer excelencia y valor a medida que convergen los sectores de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Cotizando en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen (código de acciones H: 0763.HK / Código de acciones A: 000063.SZ), ZTE vende sus productos y servicios en más de 160 países. Contactos de medios: Margaret MaZTE CorporationTel: +86 755 26775189 Email: [email protected][mailto:[email protected]] Sitio Web: www.zte.com.cn/