COMUNICADO: Zymo Research recibió la CE IVD Mark para un kit rápido SARS-CoV-2 rRT-PCR

IRVINE, California, 20 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Zymo Research anunció que recibió recientemente la CE IVD Mark por su test rápido SARS-CoV-2 rRT-PCR. Para obtener esta certificación, el producto tuvo que cumplir con la directiva 98/79/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998 en dispositivos médicos de diagnóstico in vitro.

El Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2891095-1&h=1336223245&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2891095-1%26h%3D4118966171%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zymoresearch.com%252Fpages%252Fquick-sars-cov-2-rrt-pcr%26a%3DQuick%25C2%25A0SARS-CoV-2%2BrRT-PCR%2BKit&a=Quick%C2%A0SARS-CoV-2+rRT-PCR+Kit] es un test PCR (rRT-PCR) de transcripción inversa en tiempo real para la detección cualitativa de ácidos nucléicos de SARS-CoV-2 en especímentes respiratorios superiores e inferiores. El test se ha autorizado previamente por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) bajo un uso de emergencia y es ampliamente utilizado en EE. UU. para el diagnóstico de COVID-19. Con un límite de detección tan bajo como 15 GEC/reacción (250 GEC/ml de muestra) y un sistema de control robusto, este test supera la mayoría de los test moleculares SARS-CoV-2 actualmente en el mercado; y a diferencia de muchos otros test moleculares, el Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit incluye combinaciones de reacciones listas para usar que reducen el tiempo práctivo y eliminan los errores humanos durante el proceso de configuración. Además, el test es rápido y los resultados se generan en menos de 1,5 horas.

Zymo Research puede escalar la producción como sea necesario, sin la dependencia en otros vendedores que puedan influir en la cadena de suministro. Pueden fabricarse millones de pruebas al día, como sea necesario, para apoyar la lucha contra el COVID-19. Además, con una red mundial de distribuidores, así como filiales en Alemania y China, Zymo Research está configurada logísticamente para suministrar el Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit de manera rápida y eficiente en todo el mundo. Esta amplia red de distribuidores ha sido esencial para entregar reagentes donde se necesitan con mayor urgencia durante esta pandemia mundial.

"Recibir la CE IVD Mark para nuestro Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit significa que podemos apoyar mejor las pruebas del COVID-19 a un nivel mundial, algo con lo que Zymo Research ha estado profundamente comprometodp desde el inicio de la pandemia", dijo el doctor Paolo Piatti, científico senior de Zymo Research.

Para más información sobre el Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit y el flujo de trabajo de Zymo Research, visite su sitio web [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2891095-1&h=1613445842&u=https%3A%2F%2Fwww.zymoresearch.com%2Fproducts%2Fquick-sars-cov-2-rrt-pcr-kit&a=sitio%C2%A0web] o contacte con ellos mediante e-mail en [email protected][mailto:[email protected]?subject=Quick%20SAR-COV-2%20rRT-PCR%20Kit].

Acerca de Zymo Research Corp.

Acerca de Zymo Research Corp.

Zymo Research es una compañía de propiedad privada que ha estado al servicio de la comunidad científica y de diagnóstico con herramientas de biología molecular de vanguardia desde 1994. "The Beauty of Science is to Make Things Simple" es su lema, que se refleja en todos sus productos, desde epigenética a tecnologías de purificación de AND/ARN. Históricamente reconocido como líder en epigenética, Zymo Research está superando fronteras con nuevas soluciones para la recogida de muestras, medidas microbiómicas, dispositivos de diagnóstico y tecnologías NGS que son de alta calidad y sencillas de utilizar.

